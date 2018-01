1. Rac

Ianuarie 2018 este o perioada spectaculoasa din punct de vedere emotional pentru nativii Rac single sau implicati intr-o relatie stabila. Ianuarie a debutat deja cu o luna plina in semnul tau in opozitie cu Pluto, intensificand sentimentele in cuplul Racului si punandu-i in centrul atentiei pe toti cei dragi tie. De asemenea, Marte si Jupiter actioneaza si ele benefic asupra casei iubirii adevarate, stimuleaza creativitatea si buna comunicare cu copiii. In consecinta, viata ta amoroasa in cuplu va fi puternica, incarcata de sentimente pozitive si de optimism.

Daca esti single, mai ales in a doua jumatate a lunii, cresc considerabil sansele de a-ti cunoaste sufletul pereche in circumstante atent puse la cale de destin. Nu trebuie sa faci tu ceva in mod special, destinul lucreaza pentru tine, iar puterea ta de atractie este maxima. Totodata, oportunitatile de cariera vin catre tine nefortat, mai ales prin prisma interactiunilor cu ceilalti. In plus, ianuarie este o luna importanta pentru restul anului, caci ti se fac propuneri excelente de proiecte si de marire a veniturilor.

Cuvintele cheie ale lunii in relatia ta de dragoste sunt: pasiune, tandrete, senzualitate, comunicare, iar zile cu totul si cu totul speciale sunt zilele de 12, 16, 26, 19, 30, 31. Jupiter aduce noroc in cariera si bani mai ales a doua jumatate a lunii.

