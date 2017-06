Horoscopul - calea vietii

Cunoasterea tendintelor pozitive si negative din studiul zodiilor ne poate fi de mare ajutor in autocunoastere, in autoeducare si control.

Daca am inceput sa intelegem ca in organizarea Universului, Creatorul nu lasa nimic la intamplare iar noua ne pune la dispozitie numeroase mijloace pe care sa le utilizam in scopul evolutiei, nu ni se va mai parea ciudat sa aflam ca despre trasaturile temperamentale si caracterologice ale unui individ putem obtine informatii nu numai citind zodiacul corespunzator zilei nasterii sau studiindu-i astrograma, ci chiar analizandu-l pe el insusi.

Cu alte cuvinte trasaturile fundamentale: altruismul sau egoismul, generozitatea sau zgarcenia, activitatea sau pasivitatea, curajul sau timiditatea, materialismul sau idealismul, sinceritatea sau ipocrizia, superficialitatea sau spiritul analitic, celebritatea sau dominarea instinctuala etc, care pot defini un om, sunt aceleasi daca ii studiem astrograma, fizionomia, palma sau scrisul.

Cunoasterea tendintelor pozitive si negative din studiul zodiilor ne poate fi de mare ajutor in autocunoastere, in autoeducare si control.

Autor: Elena Lupsan; Carte aparuta la editura Solaris Print