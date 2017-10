Horoscopul complet al lunii Noiembrie 2017: Previziuni astrale pentru toate zodiile!

Descopera horoscopul lunii noiembrie pentru fiecare zodie in parte si afla cum stai cu dragostea, banii, cariera si sanatatea in cele 30 de zile ale lunii noiembrie 2017:

Horoscopul lunii noiembrie 2017 pentru toate zodiile

Horoscop Berbec noiembrie 2017

Draga Berbec, luna noiembrie se anunta a fi pentru tine o luna fericita atat din punct de vedere personal, cat si din punct de vedere profesional. La locul de munca, te bucuri de realizari deosebite si culegi roadele muncii tale din ultima jumatate de an. Foarte posibil sa primesti un bonus substantial precum o calatorie in afara, castiguri financiare suplimentare sau beneficii medicale pentru toata familia ta. Iti poti permite in sfarsit sa iti satisfacti anumite dorinte ale inimii, ceea ce te face sa plutesti pe norisori roz. Totodata, succesul tau profesional contribuie si la imbunatirea relatiei cu cei apropiati si cei din familie.

Faptul ca esti pe punctul de a-ti indeplini visurile profesionale te face sa radiezi. Esti mai tolerant, mai iubitor, mai dispus sa faci compromisuri fata de cei dragi, ceea ce aduce armonie si echilibru in familia si cuplul Berbecului. De asemenea, planeta Venus este pozitionata strategic in luna noiembrie pentru nativii Berbec single asa ca deschideti-va larg inimile. Iubirea si romantismul se pregatesc sa vina in viata voastra. Venus aduce profunzime si pasiune relatiilor care se leaga in aceasta luna, cu precadere in ultimele 2 saptamani ale lui noiembrie.

Foto: SibFilm /Shutterstock

Horoscop Taur noiembrie 2017

Noiembrie 2017 este pur si simplu o luna sclipitoare pentru nativul Taur asa ca pregateste-te sa fii vedeta si sa dovedesti lumii ceea ce poti. Dupa o perioada in care ai avut nevoie de odihna si sa-ti limpezesti gandurile, planurile si viata, iata ca noiembrie iti cere sa actionezi. Saturn, planeta succesului, vine in ajutorul tau si te ajuta sa te indrepti in directia in care iti doreai.

De asemenea, Mercur, planeta comunicarii, imbunatateste semnificativ comunicarea in relatiile de cuplu, reusind sa faca astfel incat sa ajungi usor la inima partenerului de viata si sa deschideti noi canale de comunicare si de afectiune. Este drept insa ca vei fi nevoit sa infrunti anumite situatii pe care le-ai evitat in relatia ta si sa iti depasesti anumite limite.

Tranzitul lui Venus prin casa ta a 7-a iti va intensifica emotiile si te va determina sa manifesti mai multa deschidere fata de parerile si opiniile jumatatii tale astfel incat sa eviti izbucnirea unui conflict pe viitor. Nativii singuri se simt atrasi de o persoana joviala, plina de viata, care ii face sa rada si sa iubeasca si mai mult viata.

Horoscop Gemeni noiembrie 2017

Noiembrie 2017 se doreste a fi o luna coplesitoare, cu multe proiecte pe plan profesional si multe interactiuni la nivel social. Faptul ca ai o viata sociala foarte activa te ajuta sa cunosti persoane noi si interesante, de la care vei avea multe de invatat si care iti vor largi orizontul spiritual si interior. Daca esti single, prima parte a lunii aduce cu ea posibilitatea de a intalni o persoana speciala, care iti impartaseste visurile, dorintele si idealurile, mai ales ca Jupiter, planeta norocului, se va afla in sectorul relatiilor.

Evita situatiile dramatice si complicate si persoanele care te agita, alegand cu intelepciune si ascultand si sfatul prietenilor care te cunosc cu adevarat. Nativii aflati intr-o relatie de cuplu invata lectia iertarii in aceasta luna si invata sa isi aprecieze partenerul cu bune si rele, iertandu-l pentru micile greseli. Odata cu data de 10 noiembrie, Venus, planeta iubirii, va fi de partea ta, asa ca vei gestiona cu brio orice situatie care va aparea in viata ta amoroasa.