Horoscopul DRAGOSTEI - Vara 2017 pentru toate zodiile

Cum se va manifesta dragostea in vietile noastre din punct de vedere amoros in noul sezon?

Horoscopul dragostei pentru Vara 2017: Berbec, Taur, Gemeni

Horoscop Berbec Vara 2017

Pentru persoanele nascute in zodia Berbec vor avea parte de schimbari importante in materie de amor, in lunile ce vor urma. Aceste schimbari vor aduce rezultate pozitive. Instabilitatile si amanarile din viata ta amoroasa se vor disipa ca prin minune, datorita interventiei benefice a lui Saturn.

Este un timp benefic pentru noi proiecte de viata care privesc aspecte legate de iubire. Persoanele din Berbec aflate in cuplu trebuie sa decida daca sa inchida povestea sau sa mearga mai departe impreuna. Persoanele singure nu ar trebui sa isi fac iluzii in legatura cu noi legaturi, mai ales daca cei cu care se intalnesc nu le trezesc cine stie ce emotii si sunt diferiti.

Horoscop Taur Vara 2017

Lunile de vara vor fi luminoase pentru persoanele nascute in aceasta zodie. Totusi, in materie de iubire, daca va aflati in cuplu, este benefic ca in aceasta perioada sa va puneti intrebari constructive in legatura cu ceea ce va doriti de la relatia voastra. Intreaba-te daca cu adevarat aceasta relatie iti raspunde nevoilor tale emotionale si personale.

Astfel, perioada urmatoare va fi benefica pentru decizii corecte. Persoanele singure din zodia Taur au sanse la intalniri deosebite, unele dintre acestea putand sa se concretizeze in ceva mai serios. Depinde ce iti doresti tu! ;)

Horoscop Gemeni Vara 2017

Traiesti poveste de dragoste de mai multi ani si inca simti ca mai aveti probleme de rezolvat in aceasta relatie? Ai indoieli cu privire la partenerul sau partenera ta?

Vara aceasta va continua sa iti puna aceleasi probleme din punct de vedere sentimental, ceea ce in mod evident nu inseamna prea multa liniste. Totusi, primesti ajutor din partea lui Jupiter care va face ca momentele tensionate de cuplu sa fie mai suportabile. Persoanele singure din zodia Gemeni sunt mai norocoase in aceasta perioada, beneficiind de ajutorul lui Jupiter. Astfel, in perioada urmatoarelor luni, intalniri cu potential pot sa aiba loc, aducand multe zambete in sufletele celor single din aceasta zodie.

Horoscopul dragostei pentru Vara 2017: Rac, Leu, Fecioara

Horoscop Rac Vara 2017

In aceasta vara, persoanele nascute in Zodia Rac se vor confrunta cu un sentiment de confuzie in ceea ce priveste viata lor amoroasa. Daca va aflati intr-o relatie care nu va mai satisface, veti simti acut ca este nevoie sa iesiti din aceasta situatie, iar ordinea astrala va sprijina in acest sens. Daca decideti sa ramaneti intr-o relatie de cuplu, este important ca in urmatoarea perioada sa va creati momente de reconectare, grija si intelegere.

Persoanele singure din aceasta zodie vor simti foarte clar ca ceea ce isi doresc este o persoana atenta si o relatie consistenta. Cand decizia lor interioara de a gasi pe cineva deosebit se va manifesta cu putere, Universul va conspira pentru indeplinirea acestei dorinte.

Horoscop Leu Vara 2017

Dintotdeauna, pentru cei nascuti in Zodia Leu, vara a fost si va ramane sezonul infloritor al iubirii. Incercati sa traiti fiecare moment cu intensitate, cu incredere in puterea magica a Universului si mai ales, cu incredere in puterea iubirii.

Traieste o vara fericita alaturi de o persoana semnificativa pentru tine. Nu te speria de momentele scurte si tensionate care ar putea sa apara, caci acestea fac parte, inevitabil, din dinamica oricarei relatii. Este important insa, sa nu luati decizii serioase in aceasta vara, cum ar fi sa va mutati impreuna cu partenrul sau partenera, fiindca din toamna, chiar si pentru persoanele din Leu, atmosfera amoroasa se poate ingreuna si nu vreti sa luati decizii pripite. Vara va fi benefica si pentru persoanele nascute in Leu care sunt inca singure. Urmatoarea perioada are mult potential in vederea gasirii unei relatii serioase, pe masura asteptarilor voastre!

Horoscop Fecioara Vara 2017

Persoanele nascute in Zodia Fecioara simt nevoia sa chestioneze mai mult situatiile in care se afla din punct de vedere emotional in acest moment. Vor avea parte de revelatii emotionale importante in perioada ce va urma. Isi vor da sema cine sunt cu adevarat si ce merita de la o relatie de cuplu.

Vor actiona ca atare in cazul in care vor realiza ca nu sunt apreciate pe masura. Astfel, pana in Octombrie, istoriile de dragoste menite disparitiei, se vor sfarsi. Daca in urmatoare perioada decizi sa ramai cu actualul partener, inseamna ca relatia voastra nu este destinata sfasrsitului.

Persoanele singure din Zodia Fecioara se vor concentra mai degraba asupra unor proiecte incitante, lasand cu detasare si optimism, ca viata amoroasa sa fie pe locul doi.

Horoscopul dragostei pentru Vara 2017: Balanta, Scorpion, Sagetator

Horoscop Balanta Vara 2017

In ceea ce priveste iubirea, persoanele nascute in Balanta au avut parte de multe daruri in ultima perioada, afladu-se sub protectia energiei benefice a lui Jupiter. In urmatoarele luni insa, Jupiter isi diminueaza din forta pe care a avut-o asupra lor. Astfel, aceste persoane trebuie sa isi gestioneze cu multa constiinciozitate relatiile romantice, sa investeasca rabdare si maturitate pentru a rezolva cu succes orice disensiune ce poate aparea.

Persoanele singure din Zodia Balanta ar trebui sa stie ca relatiile clandestine nu vor fi cea mai buna alegere in aaceasta vara. Mai constructiv ar fi ca ele sa se concentreze mai degraba asupra propriului sine, sa desfasoare activitati de reconectare la sufletul lor si sa se ingrijeasca emotional, pregatindu-se astfel, pentru noi inceputuri amoroase fructuoase.

Horoscop Scorpion Vara 2017

In ceea ce ii priveste pe Scorpioni, vara are semne bune in ceea ce priveste dragostea, chiar daca aveti si momente cand simtiti ca aveti alaturi parteneri ce par sa nu raspunda nevoilor voastre emotionale. Datorita sustinerii lui Jupiter, planeta comunicarii si a prieteniei, veti reusi sa treceti cu usurinta peste orice fel de divergenta amoroasa, restabilind echilibrul vietii de cuplu cu repeziciune.

Cert este ca in urmatoarele uni va puteti baza e sprijinul astral in ceea ce priveste iubirea. Veri simti chiar o anume usuratate, dragoste de viata si idei noi care vor aparea sub impulsul acestei bune-dispozitii. Veti putea petrece cu partenerul de viata momente deosbite, in locuri unde nu ati mai fost niciodata, recladind legatura voastra si inconjurandu-va de oameni pozitivi.

Persoanele singure din Zodia Scorpion se bucura de acelasi tratament deosebit de favorbail din partea astrelor, care le „intind un covor rosu” pe drumul gasirii partenerului ideal.

Horoscop Sagetator Vara 2017

Saturn se afla inca in semnul vostru zodiacal ingreunand energetic viata voastra emotionala si r omantica.

In aceasta perioada, persoanelor nascute sub aceasta zodie li se cere maturitate, asumare si seriozitate.

Prin intermediul unei astfel de atitudini reusesti sa iti clarifici mintea si sufletul, luand cele mai bune decizii pentru tine si viitorul tau amoros.

Persoanele singure din Zodia Sagetator vor simti un impuls emotional puternic pentru a cauta persoana vietii lor. Calatorii importante se arata la orizont sezonul acesta, facilitand intalniri amoroase care se pot concretiza in relatii pe termen lung.

Horoscopul dragostei pentru Vara 2017: Capricorn, Varsator, Pesti

Horoscop Capricorn Vara 2017

Persoanele nascute in zodia Capricorn ar trebui sa trateze cu multa precautie aspectele care privesc iubirea, in urmatoarea perioada.

Vara 2017 va insemna un moment de reconectare si reenergizare a relatiei voastre de cuplu. Este timpul sa te intrebi daca nu cumva ceri prea mult de la partenerul tau, daca raportul dintre voi este echitabil. Iar impreuna puteti sa treceti peste momentele dificile si sa remodelati relatia, in sensul cel mai bun pentru viata de cuplu. In urmatoarea perioada, din punct de vedere astrologic, Capricornii sunt favorizati in privinta unor astfel de demersuri constructive in viata lor amoroasa.

Capricornii singuri aflati in cautarea unei noi iubiri sunt sfatuiti sa isi petreaca vara implicandu-se in activitati incitante, care ii vor pregati energetic pentru o toamna a noii iubiri.

Horoscop Varsator Vara 2017

Dorinta varsatorilor de a se reindragosti este foarte puternica si se va manifesta si vara aceasta dar intra in conflict cu o dorinta la fel de arzatoare cu nevoia de singuratate. Aceasta vara va fi o vara a curateniei in suflet pentru Varsatorii singuri. Va fi o vara a deciziilor interioare ferme si a unei reorientari radicale pe plan sentimental.

Daca insa traiti o poeveste de dragoste in plina desfasurare aceasta vara va fi benefica pentru stabilirea unor proiecte de viata comune: casatorie, achizitionarea unei case impreuna, decizia de a avea copii.

Horoscop Pesti Vara 2017

Urmatoarele luni vor fi foarte pozitive in ceea ce ii priveste pe cei nascuti in Zodia Pesti. Lunile de vara vor fi incununate de multa pozitivitate in dragoste in ceea ce va priveste. Daca aveti norocul sa va aflati in relatie cu o persoana care va intelege si care intra cu usurinta pe aceeasi lungime de unda, iubirea va fi realmente magica.

Jupiter va avea o influenta extrem de pozitiva asupra vietii amoroase a celor din Pesti. Vara aceasta va puteti astepta la cereri in casatorie, la declaratii pasionale si la posibilitati extraordinare deschise pe calea iubirii.

Persoanele singure din Zodia Pesti sunt de asemenea norocoase, avand deschise portile pentru intalniri romantice, pasiune, momente benefice. Generozitatea, frumusetea si sensibilitatea voastra vor fi acele unelte imbatabile ale atractivitatii si dragostei.