Horoscop martie 2020 pentru toate zodiile

Horoscop martie 2020 pentru zodia Berbec

Martie este o luna a claritatii si a viziunii pentru nativii Berbec, o luna a transformarii personale, in care drumul pe care il au de urmat se contureaza din ce in ce mai evident. Confuziile, neclaritatile si indeciziile cu care au venit la pachet primele luni ale anului sunt puse deoparte, iar acesti nativi reusesc sa se echilibreze emotional si mental astfel incat sa isi bifeze obiectivele si visurile cele mai profunde. Sunt foarte centrati si concentrati pe ceea ce au de facut, iar planetele sunt si ele de partea lor, aducandu-le noroc si usurinta in a gestiona banii si a-si imbogati veniturile, dar si in a-si gasi iubirea adevarata.

In dragoste, Berbecul are parte de o perioada calma si infloritoare in cuplu, iar o veste venind din partea unei rude din strainatate il poate lua prin surprindere, schimbandu-i un pic planurile personale. Venus este de partea nativilor Berbec single, accentuandu-le magnetismul si sporindu-le increderea in ei insisi. Multi nativi single vor reusi in aceasta perioada sa stabileasca noi conexiuni in dragoste si sa cucereasca definitiv inimi prin energia si taria lor interioara.

Horoscop martie 2020 pentru zodia Taur

Pe nativii Taur ii asteapta in prima jumatate a anului o serie de schimbari, iar martie este ca o trambulina prin care acesti nativi se initiaza in intregul proces. Chiar daca asupra voastra pluteste o presiune psihologica imensa atat in ceea ce priveste planul profesional, cat si pe cel sentimental, aveti o vointa imensa de a va adapta la schimbare si la tot ceea ce se anunta nou in viata voastra. Trebuie mentionat ca o parte din Tauri fie isi schimba jobul in perioada urmatoare, fie se muta intr-un alt loc/ tara, fie isi restructureaza planurile vietii, fie trec prin reconversie profesionala…. cert este ca va trebui sa faceti fata in mod activ noilor schimbari, sa va adaptati si sa implementati realmente toate acele lucruri pe care acum cateva luni doar le treceati pe hartie.

Sa nu va mire daca relatiile de prietenie vor fi mai puternice in perioada urmatoare decat cele de iubire, aceasta este energia lunii martie. Intalnirile cu prietenii, ajutorul si sprijinul pe care il primiti de la acestia sunt pentru voi un punct de reper important in luna martie. Va ajuta sa fiti optimisti, puternici si sa faceti mai usor fata intensitatii sentimentelor, dar si anxietatii si fricii de schimbare.

Horoscop martie 2020 pentru zodia Gemeni

In luna martie, vei avea parte de cateva oportunitati pe plan profesional si de intalniri cheie pentru cariera ta de care ar fi bine sa profiti, mai ales ca unele se pot transforma cu usurinta in noi inceputuri, activitati sau lansari in domenii convergente. Incearca sa iti pastrezi insa optimismul si increderea indiferent de cat de obosit(a) te vei simti uneori. Dorinta ta de a-ti imbogati veniturile se concretizeaza in sfarsit si se intampla intr-un mod rapid si sustinut, ca si cum universul te recompenseaza in sfarsit pentru eforturile tale de pana acum.

Pe plan personal, in cuplul pe care il formeaza nativii Gemeni, astrele predispun spre pace si armonie, dar si spre necesitatea de a te implica mai mult in viata de familie. Partenerul de viata le solicita acestor nativi sprijinul si ajutorul in a gestiona chestiuni ce tin de viata domestica si familiala, dar si mai multa implicare. Sanatatea iti poate capta si ea atentia si te poti confrunta cu oboseala, raceli sau senzatia de slabiciune, dar gestionand mai bine stresul, practicand mai multa miscare si optand pentru o dieta mai sanatoasa, vei reusi sa iti restabilesti rapid sanatatea.

