Horoscop Februarie 2020 pentru zodia Berbec

Inca de la debutul lunii februarie, vei simti din plin influenta astrelor pe plan profesional. Vei fi plin de energie, idei si entuziasm si ai parte de tot sprijinul coechipierilor tai pentru a face fata provocarilor profesionale care pot parea pe parcursul lunii. Rutina zilnica va fi data insa de multe ori peste cap, dar intr-un sens constructiv. Vei avea multe intalniri luna aceasta, intalniri ce tin in primul rand de dezvoltarea personala, dar si de evolutia proiectelor si a ideilor pe care le-ai pus la bataie inca de la inceputul anului. Conversatiile cu partenerii de afaceri sunt savuroase si aduc cu ele vesti bune si promisiuni de castiguri considerabile in lunile urmatoare. In cuplu, desi timpul petrecut cu persoana iubita va fi redus, vei avea parte de armonie, sprijin si liniste. Pentru nativii singuri, de pe 5 incolo se deschid noi posibilitati in dragoste, de acolo de unde se asteapta mai putin. Pregateste-te pentru o surpriza frumoasa din partea astrelor!

Horoscop Februarie 2020 pentru zodia Taur

Foto: By WarmTail /Shutterstock

Nativii Taur single au un magnetism incredibil in luna februarie, iar persoanele de sex opus ii considera incredibil de atragatori si roiesc in jurul lor. Cu toate acestea, in ciuda statutului de single, inima multor nativi din aceasta zodie este inca atasata de trecut si de o anumita persoana. Acestor nativi le recomandam sa aiba curaj, sa isi asculte dorintele inimii si sa actioneze in consecinta. Daca nu va vedeti fara o anumita persoana in viata voastra si inca mai aveti sentimente pentru ea, incercati tot ce va sta in putinta pentru a o recuceri. Conjucturile astrale sunt de asa natura incat promit clarificare acolo unde exista dubii si indoieli, dar si iubire autentica. Iar daca va simtiti pierduti si nu stiti incotro sa o luati, cereti un sfat obiectiv unei persoane apropiate, dar ascultati-va si intuitia. Provocarea acestei luni va fi aceea de a va depasi anumite limite pentru a va crea un viitor asa cum vi-l doriti.

Horoscop Februarie 2020 pentru zodia Gemeni

Cu Jupiter de partea ta in luna februarie, nu trebuie sa iti faci mari griji in ceea ce priveste viata profesionala caci vei avea parte de succesul pe care ti-l doresti. Iar partea frumoasa este ca banii vor veni foarte usor catre tine, facand ceea ce iti place si iti bucura inima. Daca vei avea oportunitatea sa te afli intr-o pozitie de leader, te vei descurca excelent si chiar vei obtine cooperarile de care aveai nevoie pentru a-ti implini visurile. Mare atentie la sanatate spre sfarsitul lunii caci corpul tau este predispus catre o sensibilitate mai accentuata in ceea ce priveste inflamatiile. Consuma alimente proaspete si de buna calitate. Pe plan amoros, relatiile bune evolueaza catre un nivel avansat de intimitate, in timp ce cele problematice risca sa se prabuseasca, mai ales in prima saptamana din februarie.

Horoscop Februarie 2020 pentru zodia Rac

Urmeaza o perioada foarte frumoasa pe plan personal pentru cei din zodia Rac. Aceasta zodie va avea parte de experiente deosebite pe plan personal, care ii vor ridica moralul si ii vor intari credinta ca cineva acolo sus are grija de binele si de fericirea lui. Intalnirile amoroase va vor da un pic viata peste cap, dar intr-un sens frumos, surprinzator, aproape magic. Va simtiti binecuvantati de divinitate si, chiar daca este posibil sa mai intampinati mici probleme pe alte planuri, increderea in sine va fi la cote maxime si va veti simti protejati de Dumnezeu. Comunicati excelent cu partenerul actual sau cu cel viitor (daca sunteti in perioada de tatonari :)) si sufletul vostru intra intr-o noua era, una a regenerarii.

Vizionare placuta