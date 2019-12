Este a 14-a eclipsa de acest fel a secolului XXI si un fenomen astronomic destul de rar. In cazul unei eclipse inelare, Pamantul, Soarele si Luna se aliniaza exact, Luna aparand ca fiind mai mica in diametru decat Soarele si blocand cea mai mare parte din lumina solara. Din Soare mai sunt vizibile doar marginile sale ce inconjoara Luna asemenea unui inel stralucitor. Fenomenul dureaza pret de cateva minute, in faza sa maxima care va avea loc in Marea Chinei de Sud tinand aproximativ 3 minute si 40 de secunde. Chiar daca eclipsa nu este vizibila si in Romania, efectele sale vor fi resimtite si la noi si din punct de vedere astrologic vom fi cu totii influentati de acest fenomen.

“Incepand din Orientul Mijlociu, aceasta eclipsa va traversa Qatarul, Emiratele Arabe Unite, Sultanatul Oman, va traversa apoi Oceanul Indian pentru a trece in India de Sud, apoi în Sri Lanka, va traversa Golful Bengal pentru a trece in Sumatra, apoi în Malaysia cat si în Singapore unde va avea loc faza maxima. Eclipsa isi va continua parcursul trecand prin Borneo si se va termina in Oceanul Pacific, trecand prin insula Guam”, se arata pe Wikipedia.

O Luna Noua care pica la 4 grade in semnul Capricornului (ora 7:13, ora Romaniei), dar si eclipsa de soare inelara… in a doua zi de Craciun (26 decembrie), zi cu o vibratie foarte puternica… ce imprejurari si alinieri frumoase din partea universului. Trebuie sa mai mentionam si faptul ca, astrologic vorbind, Jupiter (planeta norocului si a abundentei) se aliniaza cu Soarele si Luna, iar Uranus intra si el in peisaj intr-o conjuctura astrala extrem de norocoasa, amplificand norocul si circumstantele fericite. De obicei, eclipsele aduc transformari si rasturnari de situatii si tulbura un pic apele, dar aceasta eclipsa este un pic diferita, aflata sub un semn al norocului. DA, aproape ca am putea spune ca aceasta eclipsa poate fi inclusa printre cele mai favorabile si norocoase eclipse ale ultimilor ani.

Foto: By THEJAB /Shutterstock

26 Decembrie - Luna Noua si Eclipsa de soare inelara in Capricorn. Iubire, noroc si intamplari fericite in perioada urmatoare

Ce presupune insa aceasta Luna Noua si eclipsa de soare in Capricorn? Ei bine, Capricornul, semn de pamant si semn pragmatic, ne infuzeaza cu multa putere de munca, energie, determinare si dorinta de a reusi si de a evolua (in toate ariile vietii noastre). O Luna Noua ne afecteaza pe o perioada de pana la 2 saptamani dupa ce si-a atins faza, dar fiind vorba si de o eclipsa de soare am putea vorbi de luni bune, poate chiar pana la 6 luni de zile.

Asadar, acum este momentul potrivit pentru a ne simti utili in societate, pentru a face apel la valorile noastre interioare, pentru a finaliza proiectele pe care le-am inceput, pentru a ne imbunatati relatiile cu strainatatea sau pentru a ne reconsidera veniturile si sursele din care le obtinem. O eclipsa solara favorizata de Jupiter ne infuzeaza cu fericire si optimism, darama limitele si barierele, ne face sa fim mai darnici, mai plini de viata, dornici sa ne intindem aripile, sa muncim, sa traim, sa experimentam, dar si sa ne luam zborul daca este cazul.

Uranus pe de alta parte binecuvanteaza aceasta eclipsa cu elemente ale necunoscutului, cu dorinta de aventura, cu incercarea de a creste si a pasi dincolo de ceea ce ceilalti se asteapta ca noi sa fim si sa stim. Multi isi planifica cursuri educationale in perioada urmatoare sau au in vedere diverse calatorii indepartate in interes sentimental sau legat de afaceri.

Foto: By lisima /Shutterstock

Capricornului nu ii place sa iasa din zona de confort, dar si cand o face…. Sentimentul de redescoperire a libertatii personale pare ca planeaza asupra fiecaruia dintre noi. Suntem gata sa indraznim si sa ne aruncam in bratele noului si ale noutatii, gata sa experimentam si sa incercam tot ce nu am incercat pana acum, iar universul vine in intampinarea dorintelor noastre caci tare benefice ne sunt. Prin urmare, perioada urmatoare va fi si despre intalniri norocoase si neasteptate, fie ca ne referim la dragoste sau intalniri profesionale. Avem cele mai mari sanse sa ne gasim iubirea vietii noastre (in mod subit), experienta la care nici cu gandul nu ne-am fi gandit sau jobul visurilor noastre, in functie de ceea ce ne dorim.

De asemenea, Luna Noua si Eclipsa de Soare din Capricorn aduce si impacari surprinzatoare in cazul celor care s-au iubit cu adevarat, dar din diverse motive au ajuns la despartire. Tensiunile se elibereaza, neintelegerile se clarifica, sufletele se unesc din nou si se ajunge la un numitor comun care se va manifesta atat in plan fizic, cat si spiritual si emotional. Au loc numeroase reuniuni si casatorii in aceasta perioada, evenimente care tin de noroc si de steaua protectoare, dar care au in vedere si sentimentul unic de siguranta, caldura si confort intalnit mai ales in sanul familiei.

Multi se simt binecuvantati de soarta sau atinsi de o aripa divina si parca nici nu le vine sa creada ca li se indeplinesc visurile dupa atata timp de asteptare. Multi poate chiar au renuntat, dar divinitatea si astrele lucreaza uneori in mod miraculous. Multe persoane fie isi intalnesc sufletul pereche, fie reusesc sa isi cumpere locuinta mult visata, fie aduc pe lume un copil sau adopta unul….

Vesti bune, nu-i asa? Visati maret si iubiti mult!

Foto fr si main: By Gratsias Adhi Hermawan /Shutterstock

Vizionare placuta