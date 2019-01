Numerologie: Anul personal în 2019. Care este etapa ciclului karmic în care te afli?

Atunci când începe un nou an universal, este esențial să îți cunoști anul personal în care te afli căci el este îndrumătorul tău spiritual autentic. Anul personal este cel care îți oferă o privire de ansamblu asupra ambianței anului în curs, asupra principalelor sale caracteristici, momentelor forte, dar și a punctelor sale slabe. Așadar, anul personal îți revela cel mai bine experiențele care îți sunt destinate în anul respectiv, ciclul numerologic în care te afli (fiecare an personal este o parte dintr-un ciclu de 9 ani), provocările, schimbările de energie, darurile și oportunitățile asociate etapei respective de evoluție. A-ți cunoaște anul personal înseamnă a fi mai bine pregătit pentru a te angaja în noul drum spiritual care îți este rezervat, a profita în modul cel mai favorabil ție de noile energii. Prin urmare, este imperios să îți cunoști anul personal.

Foto: Veronika By /Shutterstock

Cum se calculează anul personal? Se adună cifra/cifrele zilei de naștere cu cifră/cifrele lunii în care te-ai născut și cu anul universal în care ne aflăm, respectiv 2019. Țineți cont ca 2019 este un an universal 3.

2019 =2+0+1+9 = 12. 12 se reduce la 1+2 = 3.

De exemplu, o persoană născută pe 28 februarie 1975 își va afla anul personal pentru 2019 făcând următorul calcul:

Se adună ziua nașterii (28) cu luna nașterii (2) și cu anul universal în care ne aflam (2019=3).

Astfel, 2+ 8 (ziua nașterii) +2 (luna nașterii) + 3 (anul universal în care ne aflam) = 15. 15 se reduce la rândul său. 15=1+5=6. Așadar pentru persoana născută pe 28 februarie, anul personal va fi 6.

Imediat ce ai calculat și aflat care este anul personal în 2019, iată mai jos și semnificațiile numerologice ale anului personal în care te afli:

Dacă ai anul personal 1

Fie că vorbind de un nou început interior sau de unul exterior, 2019 este pentru tine începutul unui nou ciclu. Poate că ai trecut prin multe schimbări în ultima vreme care te-au forțat să evoluezi și să înveți, poate că lucrurile nu ți-au ieșit așa cum ți-ai dorit, dar lucrurile se schimbă radical pentru tine. Acest an este anul noilor începuturi, un an în care vei străluci, vei demonstra ce poți, îți vei lăsa eul să iasă în față, să spună, să vorbească, să își arate adevărata lumină.

Anul personal 1 aduce forța, curaj, ambiție, încredere în sine. Noi oportunități apar pentru tine din multe direcții, este important să știi să profiți de ele. De asemenea, un an personal 1 poate accentua nevoia de independență și poate intensifica și sentimentele de singurătate, de aceea este esențial să te conectezi mai mult cu prietenii și persoanele iubite.

Dacă ai anul personal 2

Foto: Creative Stall /Shutterstock

Pentru tine, acest an nu face decât să îți arate că te afli pe drumul cel bun, că trebuie să continui ceea ce ai început, că trebuie să mergi mai departe. Iar atunci când îți este greu și ai ezitări, nu ezita să ceri îndrumarea și ajutorul celor dragi. Un an personal 2 este și un an al relațiilor, al parteneriatelor, al noilor prietenii așa că aspectul social, cooperarea și comunicarea sunt extrem de important pentru tine în acest ciclu numerologic.

Relația ta de cuplu se cere consolidată într-un astfel de an așa că nu ezită să investești timp, energie, dragoste și sentimente și în relația cu persoana iubită. Nu te grăbi să iei decizii pripite sau să forțezi lucrurile, ci lasă totul să curgă în beneficiul tău chiar dacă ți se poate părea o adevărată provocare uneori.

Dacă ai anul personal 3

Într-un an personal 3, creativitatea personală este la maximum așa că ai face bine să profiți de ea pentru a-ți îndeplini visurile și dorințele inimii tale. Ai energie, voința, dorință și sprijin din toate părțile astfel încât izbutești să realizezi tot ce ți-ai dorit. Ai mare grijă să îți direcționezi energia mentală, care este foarte puternică în acest an, într-un mod pozitiv și constructiv, dar să acorzi importanță și sănătății trupului astfel încât să eviți epuizarea.

Educația este și ea un aspect important al acestui an așa că multe persoane cu un an personal 3 aleg să studieze în noi domenii sau să își lărgească cunoștințele învățând lucruri noi. Karma joacă și ea un rol revelator într-un an personal 3 așa că este foarte probabil să dați nas în nas cu trecutul sau cu un fost partener și să rezolvați anumite chestiuni care au rămas neîncheiate. Anul personal 3 este și un an care stă sub semnul dragostei și al călătoriilor, dar și al întâlnirilor. Dinamismul tău este la maxim în acest an, te exprimi cu ușurință și participi la numeroase evenimente publice unde vei cunoaște persoane noi.