Anul 2025 va fi, fără îndoială, unul definitoriu pentru nativii Fecioară, un an în care iubirea va fi privită nu doar prin prisma romantismului, ci ca un catalizator pentru transformarea spirituală. Fie că ești singură și în căutarea acelei legături sufletești care să îți schimbe viața, fie că te afli într-o relație deja existentă, evenimentele astrologice din acest an îți vor aduce atât provocări, cât și momente de revelație. Sub semnul Nodurilor Lunare, al retrogradelor planetare și al eclipselor care traversează axa Fecioară-Pești, vei fi forțată să te confrunți cu umbrele tale, să lași trecutul în urmă și să redefinești ce înseamnă pentru tine iubirea.