Horoscopul italian este un horoscop special în care sentimentele, cuvintele, conexiunile și legăturile dintre persoane sunt de o importanță primordială, stând toate sub semnul lecției iubirii și al firului invizibil al destinului. Ziua nașterii este esențială pentru existența umană, iar italienii ne dezvăluie un alt mod de a privi iubirea și de a ne raporta la viață, la noi înșine și la ceilalți. Lecția iubirii este de fapt lecția evoluției, ține să ne amintească acest horoscop deosebit. Horoscopul italian al lui Amor ne permite să deschidem un pic ușile viitorului și să descoperim care sunt micile direcții de viață și opțiunile care ne vor apărea în cale în anul 2021.

Află mai jos căreia dintre categoriile horoscopului italian îi aparții și apoi citește previziunile și șoaptele despre iubire ale unuia dintre cele mai vechi și romantice horoscoape.

Horoscopul ITALIAN al iubirii pentru anul 2021

Cei născuți în zilele de 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 aparțin Categoriei A. Previziuni în iubire pentru 2021

Pentru nativii care aparțin acestei tipologii a horoscopului italian, putem spune (și pe bună dreptate) că 2021 este un an revelator, cu adevărat un an al destinului, un an de claritate și de regenerare emoțională și spirituală, un an în care acești nativi se vor simți mai puternici și mai împuterniciți ca niciodată, mai împăcați cu ei și cu ceilalți, mai fericiți ca niciodată. În 2021 își vor găsi calea sufletului lor și își vor îndeplini cele mai profunde de iubire. Mai grei și cu destul de multe încercări, anii anteriori au venit la pachet cu multe lecții de viață, dar și de iubire, cu o evoluție pe repede înainte, adeseori chiar bruscă și dureroasă, cu provocări continue, cu schimbări, cu nisipuri mișcătoare și terenuri nesigure, cu o maturizare oarecum forțată.

Procesul acesta de evoluție forțată, cu limitările și constrângerile aferente, va fi încheiat în 2021 când acești nativi vor înflori pur și simplu, își vor găsi pacea și liniștea și mulți dintre ei chiar iubirea și sufletul pereche. Alții pur și simplu o iau pe un nou drum de viață în care toate piesele puzzle-ului vieții vin și se așază firesc și natural, fără zbateri și efort. Pentru această zodie, 2021 este un an prielnic căsătoriilor, împacarilor sau noilor începuturi, dar este și despre vindecare, despre a merge mai departe cu acceptare, iertare și iubire. Ți se oferă șanse noi de a iubi sau de reuniune cu persoana iubită, acolo unde este cazul. Deschide-te iubirii și vieții și fă pace cu tine!

Cei născuți în zilele de 2, 7, 12, 17, 22, 27 aparțin Categoriei B. Previziuni în iubire pentru 2021

Pentru cei născuți sub auspiciile acestor zile, chiar dacă vorbim de un subiect atât de delicat precum este cel al iubirii, 2021 este caracterizat cu putere de următoarele cuvinte cheie: forță, determinare, voință, curaj, asumarea responsabilităților, dar și dorința de a construi (un cămin, o familie căci această tematică a familiei este un lait motiv în inima ta în noul an). 2021 va fi un plin și abundent, plin cu de toate, dar mai ales cu modalități de a te dezvolta atât personal și uman, cât și profesional, atât individual, cât și în cadrul unui cuplu. Îți apar noi șanse în carieră, poate fi vorba chiar de un nou job în alt oraș sau țară și adaptarea aici sau ne putem referi și la relocări și o nouă viață, una de la început, într-un nou loc sau locuință, alături de persoana iubita.

Mulți dintre acești nativi vor depune eforturi pentru a-și consolida relația de iubire, vor face compromisurile și schimbările necesare pentru a fi bine pentru toată lumea, își vor reevalua prioritățile și sentimentele și vor lua decizii extrem de importante pentru viitorul lor în următorii ani. În iubire au loc multe conversații de suflet, se pun în joc anumite negocieri sau renegocieri, se apelează la sfatul familiei deseori, investești resurse serioase de energie, timp și emoții pentru a-ți găsi echilibrul și a fonda o familie cu persoana iubită. Este valabilă și reciproca, evident. Îți va fi foarte bine și îți vei găsi împlinirea și fericirea dacă înveți să te organizezi, să colaborezi și să mergi pe mâna încrederii.

Cei născuți în zilele de 3, 8, 13, 18, 23, 28 aparțin Categoriei C. Previziuni în iubire pentru 2021

Pentru acești nativi, trecutul nu a fost întotdeauna lin. În ultima perioadă, au avut loc niște transformări și schimbări care te-au adus în punctul de echilibru în care ești astăzi, dar și anumite evenimente care ți-au răscolit sufletul (unele legate chiar de o persoană din trecutul tău sau chiar de un membru al familiei). A fost nevoie să te restructurezi emoțional și sufletește și să îți redefinești viața prin prisma altor criterii de funcționare. De aceea, chiar dacă începutul anului 2021 poate veni la pachet pentru cei care stau sub semnul acestor zile de naștere cu sentimente de oboseală, tristețe sau epuizare, cu unele eforturi financiare și materiale considerabile, odată depășite primele 2 luni ale lui 2021, traseul existenței acestora va deveni mult mai lin, mai senin și mai puțin dramatic și nesigur.

Această zodie va reuși să se recalibreze mai ales prin intermediul persoanei iubite pe care o va ține aproape și care o va sprijini să înfrunte toate provocările vieții. Îți depășești multe limite în acest an, strălucești efectiv la locul de muncă și te faci remarcat, înveți să prețuieșți și să celebrezi iubirea așa cum merită. Călătoriile îi definesc în 2021 pe cei single și le marchează relațiile cu ceilalți, ajutându-i să cunoască persoane noi și să ia contact cu idei noi, progresiste, cu noi filozofii de viață, cu oameni care îi inspiră și le insuflă speranță și admirație. Este foarte posibil ca nativii single să reia o relație mai veche sau să înceapă una nouă, cu o persoană cunoscută în mod neașteptat. Cei căsătoriți au deseori în centrul preocupărilor lor persoana iubită, dar și copii sau responsabilități legate de aceștia.

Cei născuți în zilele de 4, 9, 14, 19, 24, 29 aparțin Categoriei D. Previziuni în iubire pentru 2021

Orice sfârșit deschide ușa către un nou început. Acesta pare a fi sloganul anului 2021 pentru cei născuți în zilele menționate mai sus. Chiar dacă 2020 are o energie un pic mai greoaie în ceea ce îi privește pe acești nativi și aduce deseori stagnări, rătăciri, amânări, dezechilibru și confuzii, uneori chiar separări sau despărțiri, posibil și răsturnări de situații, 2021 este un an opus, el este anul noilor începuturi și al renașterii emoționale. S-a închis un ciclu karmic, se deschide un nou ciclu în existența acestora. Această zodie a horoscopului italian reușește să își găsească drumul spre lumină, să se reorienteze în hătișurile vieții și să ia viața în piept cu o acceptare și o pace demne de invidiat. Ai alte fundamente emoționale, morale și sufleteșți decât aveai în 2020, iar relația cu străinătatea va sta la baza anumitor colaborări sau contracte, iar în cazul celor single chiar la nașterea unei noi povești de iubire.

Depinde de voi dacă acceptați împăcarea cu un fost partener căci vor fi câteva ocazii în acest sens, frământări, dubii și semne de întrebare. Sunteți însă mai puternici ca niciodată, nu mai sunteți dispuși să acceptați lucruri care nu servesc binelui și dorințelor reale ale sufletului vostru și aveți în vedere și alte opțiuni în iubire. O anumită persoană pe care o veți cunoaște în acest an ar face orice să vă cucerească, să vă sprijine în procesul de vindecare și vă acordă toată răbdarea, atenția și iubirea din lume.

Cei născuți în zilele de 5, 10, 15, 20, 25, 30 aparțin Categoriei E. Previziuni în iubire pentru 2021

Pentru cei născuți sub auspiciile acestor zile de naștere, 2021 este despre dăruirea de sine, despre dăruire și reinventare, despre redescoperire și autenticitate, despre întoarcerea către acele abilități, dorințe ale inimii sau chiar persoane care te aduc mai aproape de cine ești tu cu adevărat. Chiar dacă au făcut ei înșiși anumite greșeli în trecut, au luat decizii pripite și greșite sau din contra, li s-a greșit, anul 2021 este asemenea unei frumoase și blânde lecții despre iertare și iubire adevărată, despre răbdare și toleranță, despre găsirea unui numitor comun și a unor valori profunde, de lungă durată.

Deși părea că ați renunțat la visurile voastre cele mai adânci, era doar o impresie falsă căci în sinea voastră concepeați planuri solide despre cum le puteți da viață. Anumiți nativi ai acestei zodii aleg un alt drum în 2021, un drum mai aproape de ceea ce le șoptește sufletul, cu riscul de a supăra anumite persoane din jurul lor. Dar sunt mai hotărâți ca niciodată să nu mai facă rabat de la propriile sentimente și își asumă cu toată încrederea riscul de a acționa ghidat de ele. Pe parcursul anului însă, aceste persoane, deși sceptice la început, se vor transforma în cei mai buni aliați când vor vedea starea de spirit bună, optimismul și fericirea care îți plutesc pe chip și în zâmbet. Pe plan profesional, munciți mult, vă reinventați, faceți noi cursuri sau începeți o carieră într-un nou domeniu, fapt ce atrage nu doar admirația partenerului de viață, ci și sprijinul necondiționat al acestuia.

