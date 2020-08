Horoscop Septembrie 2020 pentru zodia Berbec

Septembrie este o luna pozitiva, vibranta si plina de culoare pentru marea majoritate a Berbecilor, dar in acelasi timp si un moment de cotitura pentru anumiti nativi ai acestei zodii. Daca simtiti nevoia unui moment de relaxare sau a unei pauze, nu ezitati sa o luati. Chiar daca Marte retrograd incetineste putin ritmul alert in care sunteti obisnuiti sa traiti, in acelasi timp va ajuta sa va deconectati si va priviti lucrurile de pe margine.

Caci da, prima luna de toamna, la fel ca si vara care e pe punctul de a se incheia, va continua sa aduca schimbari in viata Berbecilor, deschizand noi capitole pentru aceasta zodie si aducand mai multa claritate in privinta viitorului.

Venus in Leu de pe 7 septembrie pana pe 30 aduce liniste si armonie in relatia de cuplu si in casnicii, iar nativilor single le accentueaza creativitatea si dorinta de a fi iubiti. Incepand cu data de 9 septembrie, evenimentele sociale si culturale va sporesc considerabil sansele de a cunoaste pe cineva.

Horoscop Septembrie 2020 pentru zodia Taur

Taurul are parte de o luna septembrie interesanta si plina cu de toate, accentul cazand asupra vietii de familie si a celor dragi, dar si asupra creativitatii si implicarii sale in noi proiecte. Chiar daca nu pare, este o intreaga metamorfoza in viata multor Tauri in acest an si mai ales in lunile care urmeaza. Astrele aduc multa energie emotionala pentru Taur in aceasta luna, dar mai relaxeaza oarecum energia dura a lunilor anterioare si faciliteaza lucrurile pentru acesta.

Asadar, Taurul va avea parte de mult noroc pe mai multe planuri, ideile par sa curga de la sine, planurile i se asaza asa cum le avea in minte, iar comunicarea cu persoana iubita este delicata si tandra, dar si plina de caldura si pasiune in acelasi timp. Este mai mult decat probabil ca cei single sa aiba parte de o iubire secreta la inceputul lunii, dar pe care sa o tina la distanta fiindca nu isi doresc nesiguranta pe viitor. Daca te vei lamuri cu timpul unde duce aceasta relatie, este posibil sa accepti provocarea.

Horoscop Septembrie 2020 pentru zodia Gemeni

Viata zodiei Gemeni se precipita un pic inca de la inceputul lunii septembrie, mai ales pentru cei nascuti in ultimele doua decane ale zodiei. Uranus in Taur joaca cartea imprevizibilului pentru Gemeni, produce evenimente neasteptate, agita putin lucrurile, totul pentru ca in interior sa determine o transformare interioara care va crea mai multa armonie in exterior.

Asadar, luna septembrie va fi una extrem de dinamica pentru zodia Gemeni, o luna in care prietenii te fac cu precadere sa fii fericit si vesel, posibil si o luna care va aspecta calatoriile, drumurile si legaturile ce trebuie stabilite sau sudate mai bine. Ai o energie proactiva si a actiunii pe mai tot parcursul lunii, ceea ce te determina sa actionezi, sa muncesti, sa comunici, sa iti impingi limitele un pic mai departe, sa iti extinzi cercul social.

Cei single au parte de o intalnire tare emotionala in ultima saptamana a lui septembrie, posibil prin intermediul prietenilor sau a cunostintelor. Aceasta intalnire iti va ramane mult timp de acum incolo in inima si minte.

Horoscop Septembrie 2020 pentru zodia Rac

Septembrie este o luna extrem de importanta pe plan personal si romantic pentru zodia Rac, continuand influentele lunii august si fiind deopotriva despre provocari si fericire la nivel inalt. Asadar, nu vom fi deloc surprinsi daca in septembrie ii vom gasi pe multi Raci (chiar si pe cei single) indragostiti pana peste urechi, iubind si simtindu-se iubiti si increzatori in ei insisi, tesand planuri pentru a fi cat mai repede cu persoana iubita.

Este posibil insa sa aiba loc un fel de update sentimental, in care acesti nativi isi upgradeaza dorintele si asteptarile inimii la ceea ce este posibil si la realitatea momentului prezent. Prin urmare, nu vor ezita nicio clipa sa faca planuri de viitor, doar ca vor tine cont de circumstante (multi sunt angajati spre exemplu in relatii la distanta, se afla in cautarea unui job sau urmaresc sa isi mute domiciliul etc), isi vor exersa mai mult rabdarea si vor face tot ce tine de ei pentru a-si indeplini visurile cat mai curand. Partenerul de viata este in asentiment cu acestia, avand un tel comun si vaslind in aceeasi directie.

