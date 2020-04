Horoscop Mai 2020 pentru zodia Berbec

Luna mai este o luna a bucuriei, a implinirii si a succesului pentru zodiac Berbec. Chiar daca Marte retrograd poate conduce la anumite intarzieri sau mici obstacole si lucrurile sa nu iti parvina pe cat de repede ti-ai dori, reusita iti apartine in totalitate. Atunci cand vei trage linie la sfarsitul lunii, vei vedea niste rezultate frumoase, pe masura muncii si a efortului tau sustinut din ultima perioada. In plus, a doua saptamana a lunii mai iti ofera oportunitatea de a-ti revizui niste greseli din trecut si de a-ti imbunatati anumite aspecte ale vietii tale care tineau de comunicarea cu oamenii tai dragi.

La locul de munca iti faci ideile auzite cu usurinta, ba chiar reusesti sa ii faci pe ceilalti sa adere la strategiile si perspectivele tale. In dragoste, ai parte de o luna armonioasa si senina, cu multa pasiune si afectiune din partea sotului/ partenerului de viata mai ales incepand cu data de 12 mai. Mai mult, aspectele pozitive formate de Venus si Marte in aceasta luna ii ajuta pe cei single sa isi cunoasca sufletul pereche in circumstante neobisnuite.

Horoscop Mai 2020 pentru zodia Taur

In dragoste, multi Tauri vor fi bantuiti in aceasta perioada, mai ales in prima jumatate a lunii, de iubiri din trecut. Indiferent ca iau legatura online sau prin intermediul telefonului cu persoane la care au tinut, cert este ca o parte din nativii Taur vor avea ocazia sa vindece, sa regenereze sau pur si simplu sa clarifice o situatie puternica si complicata din trecutul lor amoros, indiferent de statutul pe care il au la momentul actual si indiferent daca tot ceea ce au acum cu persoana respectiva inseamna prietenie.

Ocazional, va poate incerca un sentiment de pierdere si gol, dar reconectati-va la realitatea momentului prezentului si incercati sa meditati. Aceasta etapa este scurta si temporara si face parte din procesul personal de vindecare si de a merge mai departe. Pe de alta parte, pentru multe cupluri bine sudate, odata cu data de 13 mai, Mercur si Venus creeaza aspecte prielnice cooperarii in cuplu si unificarii inspre atingerea unui obiectiv comun. Profesional vorbind, chiar daca nu vor aparea in peisaj schimbarile pe care vi le doriti, luna mai este generoasa cu voi si puteti avea parte de anumite castiguri din surse neasteptate.

Foto: By Boiko Olha /Shutterstock

Horoscop Mai 2020 pentru zodia Gemeni

Soarele in Taur creeaza aspecte speciale pentru nativul Gemeni, ceea ce inseamna ca aceasta zodie atat de vesela, comunicativa si solara, va traversa o perioada mai profunda de autoanaliza si introspectie. Veti supune ochiului critic si obiectiv acele aspecte ale vietii voastre care nu va lasa sa dormiti prea bine noaptea si veti cere sfatul sau ajutorul anumitor persoane apropiate pentru a gasi solutii la probleme care va framanta.

Farmecul nativilor single va fi la cote maxime asa ca sa nu va surprinda daca veti starni cuvinte de lauda si admiratie, dar si vorbe frumoase si apreciative din partea unor persoane de sex opus. In cuplu, datorita lui Venus si lui Marte in Varsator, nativul Gemeni este extrem de senzual si expresiv in plan intim si se bucura de momente deosebite in bratele persoanei iubite. Aveti grija insa la ceea ce faceti pe plan profesional in a doua jumatate a lunii si incercati sa nu amestecati domeniul profesional cu cel romantic. Neptun predispune in acest sens la dezamagire, inselaciune sau sentimente frante.

Cititi continuarea pe pagina urmatoare >>>>

Vizionare placuta