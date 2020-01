Femeia Vărsător: rebelă, dar responsabilă

Este știut deja că rebela zodiacului este femeia Vărsător, însă pe cât este de imprevizibilă, pe atât este de discretă. Are un simț al dreptății extrem de bine dezvoltat. Pur și simplu ea simte când ceva nu este just. Totodată are puterea să se manifeste, poate crea curente de luptă pentru drepturile omului, o putem întâlni în campanii de apărare a drepturilor copiilor, poate fi implicată în activități feministe, dar totodată încearca să crească valori culturale prin diferite metode.

Pentru că este imprevizibilă, caracteristicile femeii Vărsător nu sunt un tipar. Dacă până acum părea să fie o femeie zgomotoasă, ei bine, poți întâlni o nativă foarte timidă, retrasă, misterioasă, însă va păstra aceleași valori etice și va fi atrasă de tot ceea ce este just, de sinceritate și mai ales de valori umane. Chiar dacă va fi discretă, împrăștie mai departe credințele sale, poate individual, poate practică o muncă de artist, o meserie de medic și așa mai departe. Cumva, această femeie reușește să schimbe valori. O întâlnire cu o femeie Vrasator te va năuci, nu vei uită fie discuțiile cu ea, fie reacțiile sale sau blândețea de care poate da dovadă.

Femeia Vărsător – sociabilă și nu prea

În cercul sau de prieteni zâmbește des, are glume minunate, nu obișnuiește să jignească sau să ia peste picior pe cineva. Ea nu tratează cu superficialitate omul. De multe ori este atât de optimistă încât ei i se confesează majoritatea prietenilor, pentru că știu că vor găsi la ea susținere, înțelege și cât mai puțină critică, precum și un punct de vedere sincer. Femeia Vărsător nu obișnuiește să mintă, iar odată cu vârstă probabil că a învățat că nu poate spune direct ceea ce gândește, căci poate răni, așadar își va alege cu grijă cuvintele atunci când face o afirmație mai puțin plăcută. Nu va reuși să fie mereu diplomată, dar se va strădui.

În plus, păstrează confidențialitatea. Nu îi place bârfa, de aceea uneori poate fi un participant la discuție dificil.

În afara cercului de prieteni, este posbil să nu mai fie atât de sociabilă. Deși pare deschisă discuțiilor, totuși în cercul sau de prieteni nu se pătrunde ușor. În plus, nu întotdeauna dorește să cunoască noi oameni. Unele native pot fi mai sociabile, pe altele însă le vom descoperi destul de retrase.

Femeia Vărsător în dragoste

Ea pune mai presus valorile umane decât sexualitatea. De aceea auzim des că poate fi o prietenă excelentă, dar ca iubită rămâne de văzut. Este inventivă în dormitor, nu are multe inhibiții, însă calea lungă este până la sufletul ei. Abia atunci te poți bucura de expresivitatea și empatia femeii Vărsător, de firea să puternică și optimistă, de căldură sufletească pe care o manifestă în momentele mai dificile, de capacitatea sa de a susține visurile celuilalt. Nu îi place să se certe și nici nu îi place să se plângă. De multe ori ia lucrurile ca atare și încearcă să le rezolve, fără a zăbovi prea mult. Relația cu o nativă Vărsător te poate schimba ireversibil. Chiar dacă apare despărțirea, totuși această nativă va fi greu de uitat. Tocmai pentru că este un om integru, cald, sincer, întreprinzător și plin de viață! Întotdeauna vei avea ceva de învățat de la o nativă Vărsător.

Foto: By Angelina Egorova, By Scelatio/shutterstock.com

Vizionare placuta