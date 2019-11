Femeia Săgetător și Bărbatul Berbec – compatibilitate 80%

Cei doi rezonează pe multe planuri. Sunt imprevizibili, veseli, optimiști și luptători, se aventurează cu ușurință în situații noi și amândoi au un spirit jucăuș, pe care îl vor dezvolta și în pat.

Bărbatul Berbec reușește să suprindă femeia Săgetător, cei doi nativi se susțin reciproc în proiectele de viață și sunt o adevărată sursă de inspirație unul pentru celălalt. Au atât de multe în comun, încât se vor înțelege chiar și în acele aspecte mici, dar importante ale vieții. Sistemul lor de valori este clădit pe aceleași principii: vitalitate, curiozitate, empatie și sinceritate.

Ambii parteneri sunt romantici, stabili în relații și orientați către aceleași tipuri de activități. Le face plăcere să gătească împreună, să vizioneze filme, să călătorească sau chiar să meargă la unele cursuri de arte, poate chiar să practice activități sportive.

Reușiți să clădiți experiențe de viață variate într-un timp foarte scurt, viață voastră de cuplu fiind una plină, unde rutină nu are loc.

Există și câteva puncte slabe ale relației: atât de înflăcărați, cei doi nativi pot deveni vulcanici atunci când au de discutat teme în contradictoriu. Certurile celor doi pot lua dimensiuni fantastice, pot fi explozive, însă dacă reușesc să se tempereze, împăcarea vine repede, căci amândoi uită destul de rapid, au o bună capacitate de a trece peste emoțiile răvășitoare. Citeste mai departe in pagina 2 >>

Foto: By Kitja Kitja, By G-Stock Studio, By Ivanko80, By Dmytro Flisak/ shutterstock.com

Vizionare placuta