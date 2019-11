11.11 este o zi importanta in numerologie si in spiritualitate, poate una dintre cele mai semnificative zile ale lunii noiembrie sau chiar a anului, o zi cu un flux energetic puternic, precedata de ziua Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil (la randul sau o zi speciala, cu o vibratie angelica inalta) si urmata imediat de momentul de Luna Plina in Taur. Este considerata o zi aproape magica, o zi a manifestarii divine creatoare si o zi cu o frecventa inalta si cu un nivel superior al constiintei. Odata cu 11 noiembrie intram intr-o noua etapa a expansiunii in care lucrurile se vor accelera pentru noi, iar schimbarea se va infiltra in vietile noastre, cu sau fara voia noastra. Ne aliniem pe o vibratie a ascensiunii si ramanem acolo pana cand invatam sa ne manifestam ceea ce sufletul nostru isi doreste cu adevarat.

De aceea, poate ca intr-un mod aproape inexplicabil, multi dintre noi simt in aceasta perioada in adancul lor o “chemare”, un imbold de a-si deschide inimile, de a-si urma chemarea sau de a-si manifesta talentele la un nivel la care nu au mai facut-o poate niciodata pana acum. 11:11 ne indruma catre noi insine si ne conduce catre abundenta, spirituala sau materiala, la fiecare dupa caz si dupa nevoile sufletului sau.

Din punct de vedere numerologic, 11 este un numar maestru ce reprezinta intuitia si instinctul, iar 11:11 este un dublu numar maestru, un numar angelic ce detine codul numerologic al lui 1111. Sa ne mire ca in aceasta perioada vom fi mai constienti ca niciodata de legatura noastra cu subconstientul si de capacitatea intuitiei noastre de a ne ghida spre scopul nostru autentic? Deloc. Iar daca din intamplare ochii iti vor pica in aceasta zi asupra orei 11:11, considera-l un semn divin sau magic din partea universului care doreste sa iti transmita ca ti-a receptat vibratia gandurilor si a dorintelor tale si este pe punctul de a le manifesta. 11:11 este considerat a fi o secventa angelica.

Provocari vor fi si pot veni si insotite de emotii, anxietati, frici, palpitatii, dar ce satisfactii vor urma dupa ce vei pasi dincolo de zona de confort… Renuntati la ideea de a va controla circumstantele. Aceasta zi are o energie atat de puternica incat vrea sa ne invete lectia curgerii, a rabdarii si a flexibilitatii, a iesirii din suferinta lui “nu pot”, “nu sunt in stare”. Este ca si cum un val de purificare se revarsa peste noi, cu tot cu transformarile sale care pot fi inconfortabile, dar atat de vii si necesare.

11:11 – un cerc magic al iubirii care vindeca

Foto: By Dmitriy Rybin /Shutterstock

11:11 este despre inceputuri si sfarsituri, despre usi care se deschid intr-o dimensiune si se deschid intr-o alta, totul pentru binele universal general, de fapt spre restabilirea armoniei universale. Cercul magic al iubirii se doreste reinstaurat si de aceea barbatii in aceasta perioada vor iesi din “rolurile” lor sociale asumate si vor cobori in inima, ascultand mai mult de glasul inimii decat de cel prestabilit social, iar femeile isi vor lua inapoi puterea personala si vor “da nastere” unor structuri puternice, pe care se poate sprijini oricine are nevoie. Si la unii si la altii iubirea este cuvantul magic care uneste. Iubirea de sine, iubirea de creatie, iubirea de celalalt, iubirea a ceea ce inseamna umanitate si divinitate deopotriva. Si apoi va veni si acceptarea a ceea ce suntem, iar ulterior se va instaura si vindecarea.

De o parte si de alta a baricadei, prin dialog si comunicare, ni se recunosc in mod legitim puterile si importanta. Durerile seculare se vindeca cu iubire si suntem invitate si invitati sa pasim dincolo de divizare si separare. Dincolo de obstacole si diferente, suntem invitati sa imbratisam unitatea, iertarea si iubirea. Dupa ziua de 11:11 ne vom regasi separati si impreuna mai purificati, mai detoxifiati, mai reconectati la noi insine si la cei din jur.

In aceasta zi vom fi mai aproape ca niciodata de noi insine si de divinitate si vom incerca fiecare in parte sa ne conectam intre noi si sa ne aliniem la vibratia generala a umanitatii si a planetei. In aceasta zi ni se va aminti, mai mult ca niciodata, ca suntem conectatati si interconectati si ca in proximitatea karmei individuale se afla karma colectiva. Multi dintre noi vom simti o chemare sa actionam in scop social si intr-un mod colectiv, sa ne alaturam unui grup, sa facem o schimbare cu un impact general benefic asupra planetei.

De aceea, este foarte posibil ca in aceasta perioada sa se desfasoare manifestatii puternice pentru protejarea planetei… doar este planeta noastra, este casa noastra, simtim nevoia sa ne intoarcem catre ceea ce ne-a dat viata (creatorul) si ceea ce ne sustine viata (iubita noastra Terra). Vibratia lui 11:11 ne indeamna sa ne depasim limitele si greselile comportamentale ca specie umana. Am gresit si am pornit pe calea audistrugerii, iar tiparele karmice de autodistrugere ca specie si de distrugere a mediului inconjurator trebuie vindecate.

“11/11 este cea mai magica zi a anului”, declara astrologul Caitlin McGarry pentru www.bustle.com . “11 este considerat a fi un numar maestru karmic, cu o vibratie sacra, ce poate crea treziri spiritual si poate deschide drumul catre dimensiuni divine.” “11/11 este cu adevarat o zi buna pentru a te gandi si a reflecta la viata pe care vrei sa o traiesti, la persoana care vrei sa fii si la lucrurile pe care vrei sa le realizezi”, adauga si mediumul Nicole Bowman pentru aceeasi publicatie. “Este o zi buna pentru a sta si a vizualiza viata respectiva, pentru a-ti nota obiectivele si pentru a-ti schita planurile de afaceri.”

Iata cateva mantre pe care sa le rostiti in ziua de 11.11

Daca te-ai nascut fie intr-o zi de 1, 6, 11, 16, 21, 26 sau 31 – “Sunt unul cu tot ceea ce exista in jurul meu. Inima mea ma calauzeste si imi arata calea adevarata a sufletului meu. Dorintele care imi servesc mi se indeplinesc. Sunt eu si am ajuns acasa. Multumesc.”

Daca te-ai nascut fie intr-o zi de 2, 7, 12, 17, 22, 27 – “Exista doar iubire in inima mea si iubirea imi deschide usa tuturor posibilitatilor. Vibratia mea este inalta si atrag tot ce imi doresc. Sunt fericita si binecuvantata. Multumesc.”

Daca te-ai nascut fie intr-o zi de 3, 8, 13, 18, 23, 28 - “Tot ceea ce este benefic pentru mine urmeaza sa se intample. Imi iubeste viata si ea ma iubeste la randul ei. Simt o recunostinta profunda ca ma aflu aici. Multumesc.”

Daca te-ai nascut fie intr-o zi de 4, 9, 14, 19, 24, 29 – “Imi ofer permisiunea de a-mi privi trecutul cu tandrete si de a merge mai departe cu incredere. Viitorul este luminos si mi se intampla lucruri minunate. Celor din jurul meu li se intampla si lor lucruri minunate. Multumesc.”

Daca te-ai nascut intr-o zi de 5, 10, 15, 20, 25, 30 – “Imi ascult inima si intuitia si am increderea in infinitatea lui Dumnezeu. Stiu ca iubirea vindeca cele mai profunde rani. Sunt bine. Toata lumea este bine. Multumesc pentru tot.”

Foto fr si main: By Tigerlynx /Shutterstock

