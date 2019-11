Pe 12 noiembrie, mai exact ora 5:30, ora Romaniei, vom avea parte de o superba Luna Plina, luna plina ce cade la 19 grade in semnul Taurului si ne va influenta emnificativ in perioada urmatoare de timp. Dupa momentul lunii noi in Scorpion (28 octombrie) si cu Mercur aflat in miscare de retrogradare in aceasta perioada (31 octombrie -20 noiembrie), Luna plina in Taur de pe 12 noiembrie este ca un amortizor astral menit sa mai indulceasca situatia si sa echilibreze blocajele si vibratiile negative.

Luna plina de pe 12.11. disipeaza din energia buclucasa, incurcaturile, problemele, schimbarile si momentele dificile cu care ne condimenteaza viata din cand in cand Mercur retrograd. In plus, este si penultima luna plina a anului si urmeaza imediat zilei puternice de 11 noiembrie (11:11), la randul sau un portal energetic puternic ce creeaza premisele manifestarii personale si deblocarii fortelor creatoare proprii, dar si divine. Prin urmare, odata cu Luna plina de pe 12 noiembrie suntem treziti la realitatea inconjuratoare, adusi cu picioarele pe pamant si mai receptivi ca niciodata la lumea fizica si la propriile nevoi si dorinte. Este ca si cum am prelua din nou controlul asupra propriilor vieti, manifestandu-ne puterea personala astfel incat sa realizam acele lucruri la care tanjim de mult.

Luna plina a lunii noiembrie 2019 este cu siguranta un eveniment astral ce merita mentionat caci vine la pachet cu anumite aspecte astrale deosebit de puternice. Chiar daca luna plina in Taur este in opozitie cu Mercur (nu, nu va speriati caci, culmea!!, nu agraveaza efectul lui Mercur retrograd), creeaza in acelasi timp anumite aspecte benefice cu alte planete importante precum Saturn, Neptun si Pluto. Aceasta luna plina in Taur activeaza si amplifica unul dintre cele mai semnificative evenimente astrale ale lui 2019, Saturn in sextil cu Neptun, ajutandu-ne astfel sa ne indeplinim visurile la modul concret si palpabil si sa ne transpunem dorintele cele mai adanci in realitate. Aceasta Luna plina este perfecta pentru a atrage abundenta in vietile noastre si gasim sau ne regasim motivatia si curajul pentru a atinge succesul. Daca ati muncit tot anul pentru ceva anume, acum veti culege cu adevarat roadele sau veti reusi sa finalizati proiecte si dorinte in care ati investit mult efort si resurse de-a lungul anului (materiale, emotionale etc).

Foto: By Tithi Luadthong /Shutterstock

De asemenea, chiar daca nu realizeaza un aspect astral direct cu Luna plina, Marte in sextil cu Jupiter incarca cu noroc si influente pozitive saptamanile urmatoare. Nu e ca si cum norocul pica din cer singur, dar prin munca si o abordare realista si pragmatica a visurilor noastre, intelegandu-ne in mod optimist limitele, dar si posibilitatile, numai cerul poate fi limita.

Este adevarat ca Mercur predispune spre neintelegeri, conflicte, defazari, lipsa de sincronizare, intensificarea sentimentelor de confuzie sau anxietate sau a conflictelor dintre noi, oamenii, dar si dintre ceea ce simtim si ceea ce gandim, doar ca Saturn si Neptun tempereaza aceste tendinte si le armonizeaza. Daca pierdeti un obiect anume spre exemplu, vi se strica ceva in mod neasteptat, va confruntati cu intarzieri sau amanari ale calatoriilor sau dati nas in nas cu cineva din trecutul vostru, toate acestea se vor rezolva simplu si fara efort. Pur si simplu sunteti echilibrati din punct de vedere emotional si dispusi sa luati lucrurile asa cum vin si cum sunt. Cu putina rabdare si dorinta de a coopera, veti comunica eficient si prietenos astfel incat sa faceti fata cu brio neprevazutului si tuturor situatiilor inopinate.

Foto: By Tithi Luadthong /Shutterstock

Aveti totodata incredere in instinctele si in intuitia voastra daca aveti de luat decizii importante ce vizeaza familia sau il/o implica si pe sotul/sotia sau partenerul/ partenera de viata. Mai mult, multi vom fi tentati in aceasta perioada sa ne intoarcem catre noi insine sau catre radacinile noastre (da, multi vom fi tentati sa ne vizitam sau sa ne intalnim cu rude apropiate pe care nu le-am mai vazut de mult) si sa ne gasim confortul emotional in sanul familiei sau sa le solicitam sprijinul si afectiunea. O bunica draga iti poate da cel mai bun sfat, iar o mancare mai buna ca la mama acasa nu vei gasi nicaieri… plus ca o vizita pe taramurile natale iti va reincarca bateriile si vei primi la pachet multa iubire neconditionata si perspective noi asupra a ceea ce stiai deja.

Daca vom avea tendinta de a fi mai emotionali si mai sensibil fiindca ne asteapta o luna plina? Desigur, doar ca aceste emotii intense sunt si MATURE deopotriva si ne ajuta in transformarea noastra interioara, facandu-ne sa fim mai perceptivi fata de noi insine si fata de cei din jurul nostru. Vom fi mai profunzi ca niciodata si capabili sa vedem dincolo de suprafata, ceea ce se va reflecta si in relatiile de dragoste sub forma unor sentimente extrem de intense, dar si de puternice. Aceasta energie a lunii pline in Taur ne ajuta sa ne transformam relatiile si iubirile, dar dintr-o perspectiva benefica caci suntem echilibrati si reconectati cu propriile sentimente si sentimentele celor dragi. Ne impacam cu o persoana iubita, foarte posibil sa facem pace cu cineva din trecut, iar daca vom cunoaste o persoana noua si misterioasa in perioada urmatoare de timp, va fi o intalnire care ne va transforma cu totul, psihologic vorbind.

Totodata, daca ne simteam captivi in viciile noastre sau in tipare de comportament negative, acum este momentul PERFECT pentru a intrerupe acest ciclu al negativitatii si a renunta la obiceiuri nocive pentru noi.

O luna plina in Taur influenteaza si sensibilizeaza aOKnumite zone ale corpului precum precum zona gatului (faringe, laringe, cozi vocale, amigdale etc) asa ca aveti grija sa aveti o dieta sanatoasa, sa faceti miscare si sa faceti tot ce puteti pentru a tine departe virusurile si racelile. Glanda tiroida este si ea vizata asa ca un pic de prudenta in plus nu strica niciodata.

O luna plina a abundentei, dragilor!

Foto fr si main: By Darkfoxelixir /Shutterstock

