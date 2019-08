Horoscop 2020 pentru toate zodiile

Horoscop 2020 Berbec

Iertarea isi va aduce si fericirea in 2020, draga Berbec… 2020 reprezinta pentru zodia Berbec inceputul unui nou ciclu de viata, o etapa importanta in care aceasta zodie va reusi sa lase in urma suferinte, traume, framantari sau dureri mai vechi si sa isi gaseasca in sfarsit linistea. Asadar, 2020 va fi in principal o perioada benefica pentru Berbec, o perioada de regasire, de pace si de armonie nu doar interioara, dar si exterioara. Fiindca esti pregatit pentru schimbari si iti vei gasi drumul catre tine, circumstantele externe vor lua si ele o turnura frumoasa pentru tine. Vei fi nevoit sa iei decizii importante pentru tine precum mutarea intr-o alta tara sau alta zona/alt oras.

Consolidarea relatiei cu partenerul de viata si chiar casatoria sunt pe lista ta de prioritati in al doilea semestru al anului. Nativii single, odata desprinsi din relatiile toxice ale trecutului, isi vor deschide inima catre persoane armonioase si pozitive. Sunt sanse mari sa cunosti pe cineva prin intermerdiul prietenilor in primele luni ale anului. Cariera ta va lua un avant infloritor, mai ales in a doua parte a anului, cand fie ti se propun noi proiecte in care vei straluci, fie vei obtine o marire de salariu semnificativa care iti va permite sa iti imbunatatesti stilul de viata.

Horoscop 2020 Taur

Un an cel putin bun, daca nu excelent pentru nativii Taur… 2020 este anul in care nu doar faci planuri si schite de viitor, dar actionezi concret si iti implementezi ideile si dorintele. Nu mai lasi deloc pe maine ceea ce poti face astazi, iar acest fapt va produce un val de pozitivitate in viata ta. Nativii Taur care s-au despartit de cineva drag din cauza greselilor proprii, isi vor readuna fortele pentru a recuceri persoana iubita si a-si trai a doua sansa.

Taurii single se lasa calauziti in acest an mai mult de vocea inimii decat de cea a ratiunii si vor porni in cautarea unui partener care sa ii faca sa simta iubirea adevarata, nu doar o flacara de moment. Sanse mari sa iti intalnesti sufletul pereche sunt mai ales in lunile martie, aprilie, mai, octombrie, noiembrie, decembrie 2020. Chiar daca pare un an stabil, vei avea de munca in acest an pentru a-ti atinge toate obiectivele pe care ti le-ai propus. Ai rabdare, esti ambitios si perseverent si mai ales ai parte de sprijinul familiei si al celor dragi, ceea ce te motiveaza si iti da energie si putere de munca cat pentru 10 ani.

Horoscop 2020 Gemeni

Oportunitatile sunt variate si destule pentru tine in 2020, asa ca ai face bine sa profiti de ele si sa isi stabilizezi atat situatia profesionala, cat si pe cea financiara, dar si sa iti faci viata mai frumoasa si mai interesanta. Ti se ivesc nenumarate ocazii de a iesi din zona de confort, de a invata, acumula si aprofunda cunostinte noi si poate chiar de a alege un nou drum profesional, daca esti dispus sa iti asumi provocarile care vin la pachet cu acest fapt.

Pentru nativii Gemeni casatoriti sau in relatii, viata maritala sau de cuplu in 2020 se anunta a fi una pasnica si linistita, cu multe surprize, vacante frumoase si momente petrecute in doi. Daca esti tolerant si intelegator, vei reusi chiar sa vindeci rani mai vechi si sa iti resuscitezi relatia. Nativii Gemeni single sunt niste fluturi sociali fermecatori in 2020 si atrag ca un magnet persoane de sex opus in jurul lor, dar una singura iti va patrunde la inima.

In a doua jumatate a anului, te gandesti serios daca sa faci pasul urmator cu aceasta persoana. Este foarte posibil ca familia ta sa se bazeze mai mult decat pe obicei pe tine in acest an si vei fi un stalp de incredere si sprijin in acest sens pentru cei dragi. Parteneriatele si negocierile de orice fel sunt incurajate de astre in acest an, dar mare atentie la investitiile si tranzactiile pe care le faci. Acorda-ti timp si pentru sanatate, incetineste ritmul cand simt ca nu mai poti si gaseste-ti timp pentru relaxare si concediu de refacere.

