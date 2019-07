Desi abia am traversat un moment astronomic si astrologic important si anume eclipsa totala de soare de pe 2 iulie, care a deschis toate usile schimbarii si transformarii, iata ca ne pregatim pentru un altul: luna plina de pe 16-17 iulie (17 iulie, ora 00.42, ora Romaniei). Poate ca este mai mic si nu pare atat de maiestuos si impozant precum cel anterior, dar va produce o serie de efecte pe care le vom resimti mai mult sau mai putin fiecare din noi. Continuand ceea ce a inceput Eclipsa de soare, aceasta luna plina este cea care permite schimbarii sa intre la propriu pe usa si sa se instaleze regina.

Luna plina a lunii iulie mai este cunoscuta in traditia amerindiana si drept Luna Cerbului, in timp ce vechii anglo-saxoni obisnuiau sa numeasca aceasta luna Luna Fulgerelor. Cea de-a doua denumire este una care i se potriveste manusa din punct de vedere astronomic caci fulgerele brazdeaza cerul in luna iulie mai mult decat in orice luna a anului in Europa, dar si simbolic vorbind. Aceasta Luna Plina in Capricorn va brazda intr-un mod neasteptat peisajul vietii noastre, zgomotos si transfigurandu-ne total din interior catre exterior, iar in multe cazuri si invers.

17 iulie 2019 - Luna Plina in Capricorn este luna strafulgerarilor emotionale

Nu stiu daca vestile astrologice sunt bune sau nu. Poate ca nu este tocmai ce vreti sa auziti, mai ales ca Mercur retrograd (7-31 iulie) isi va juca si el cartile la nivelul subonstientului in aceasta perioada. Nici nu vrem sa ne ancoram inutil intr-un un spatiu al negativitatii posibile, dar este mai bine sa prevenim si sa fim pregatiti decat sa fim luati prin surprindere intr-un mod neplacut. In plus, stiind care sunt coordonatele si premisele cosmice, vom sti mai bine sa ne gestionam propriile actiuni, planuri sau emotii astfel incat sa lucram inspre binele nostru si sa ne aliniem consensului astral si universal.

Foto: By IgorZh /Shutterstock

Asadar, trebuie sa va spunem aceasta Luna plina ce pica la 24 de grade in semnul Capricornului, in al treilea decan, este asemenea unei avalanse emotionale care va avea tendinta de a se revarsa asupra a tot ce intalneste in cale. Acest fapt este cauzat si de faptul ca se afla intr-o conjuctie foarte apropiata cu Pluto, dar si in aspect patrat cu Eris, cea mai mare planeta pitica din Sistemul nostru solar. Haosul, nesiguranta, dezordinea, luptele de putere, conflictele pot aparea acolo unde ne asteptam cel mai putin (sau poate unde este cea mai mare nevoie), nu doar in relatii, dar si la nivel social si cultural, acolo unde o imperioasa cerere de transformari drastice.

Luna plina in Capricorn de pe 17 iulie 2019 este totodata si eclipsa totala de luna. Aceasta vine la pachet cu multe sentimente puternice si multe probleme emotionale nerezolvate. Sa ne aducem aminte ca acest semn zodiacal (Capricornul) este unul pragmatic, caruia uneori ii este greu sa gestioneze emotiile intense. Acest semn este in elementul sau cand energia sa si fortele sale se canalizeaza inspre un scop puternic sau unul concret si nu neaparat asupra a ceva ce pare nepalpabil precum sentimentele.

Foto: By goccedicolore.it /Shutterstock

Asadar, aceasta luna plina va fi, in unele cazuri, precedata de anumite crize personale sau de autoritate si putere, de reactii emotionale, de comportamente neasteptate si imprevizibile atat din partea noastra, cat si a altora. Nu, nu este cazul sa va speriati de ele. Considerati-le ca pe un reset al sentimentelor voastre, unul care va va ajuta sa scapati de toate poverile nesanatoase si toxinele emotionale acumulate poate, in ultimele 6 luni.

In plus, toata aceasta tevatura emotionala ne va pune mai bine in contact cu propriile nevoi, cu adevaratele noastre dorinte si intentii si ne va face sa vedem mai bine dezechilibrele, greselile, abuzurile. Mai mult, aceste mici zdruncinaturi si socuri emotionale ne vor transforma sufletele si ne vor retrezi la viata, reactivand totodata in noi dorinta de a trai, de a ne simti vii.

Iesim cu bine din aceasta panza karmica a propriilor emotii!

Avem totodata un mesaj important mai ales pentru cei care au fost implicati in relatii dificile, karmice, sau le-au pus punct recent sau chiar acum incearca sa iasa din ele. Nu va pierdeti cu firea, nici cu rabdarea si concentrati-va intreaga atentie catre iubirea de sine. Fiti blanzi si intelegatori cu voi in urmatoarele 2 saptamani caci apoi lucrurile se vor relaxa si aseza frumos pentru voi.

Este adevarat ca Pluto poate accentua anumite crize, crize ce pot fi coplesitoare, iar anumite persoane sau eveniment din trecut va pot triggerui si scoate la lumina emotii, traume sau amintiri dureroase. Este drept ca va va fi greu sa va refocusati si sa va concentrati asupra a ceea ce ar trebui sa va preocupe. In schimb, veti avea tendinta de a va intoarce iar si iar, aproape obsesiv, asupra a ceea ce s-a intamplat si asupra a ceea ce ati simti intr-un anumit punct din trecut, cu o anumita persoana din trecut, poate chiar cu un proiect care va preocupa in mod excesiv.

Pregatiti-va sa va simtiti un pic stransi in propria panza de paienjen, in hatisul propriilor sentimente. Poate ca veti resimti distanta fizica sau emotionala mai acut ca niciodata, dar incercati sa va concentrati asupra unor obiective practice care va vor distrage atentia. Renuntati la a o opune rezistenta in fata fluxului schimbarii. Fiti dispusi sa va deschideti schimbarii si schimbari pozitive vor aparea in vietile voastre in curand.

Foto: By Lia Koltyrina /Shutterstock

Nu va lasati influentati, manipulati sau intimidati de fosti parteneri/ partenere din trecut. Apelati la meditatie, intoarceti-va catre voi insiva, faceti pace cu sentimentele voastre, invatati sa va acceptati si sa va imbratisati propriile strafulgerari interioare. Odata cu aceasta Luna Plina in Capricorn, suntem nevoiti sa renuntam la traumele din trecut si la legaturile karmice pentru a ne reinoi increderea in iubire si in natura umana.

Conform darkstarastrology.com, piatra specifica acestei Luni pline a lunii iulie si cea pe care o putem folosi in propria vindecare este Cuartul roz. “Acest frumos si pretios Cristal al Trandafirului, cu blanda sa esenta roz, este o piatra a inimii, un Cristal al Iubirii Neconditionate. El poarta cu sine o delicata energie feminina a compasiunii si a pacii, a tandretei si vindecarii, a sustinerii si a confortului. El vorbeste direct Chakrei Inimii, dizolvand rani, frici si resentimente si pune in circulatie energia divina a iubirii de-a lungul intregii aure. A retrezi inima la propria capacitate de a iubi ane va aduce un sentiment profund al multumirii si al implinirii de sine, perminandu-ne fiecaruia dintre noi sa daruim si sa primim cu adevarat iubire de la ceilalti’, se arata pe www.crystalvaults.com.

Foto homepage: By foxaon1987 /Shutterstock

