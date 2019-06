Data de 2 iulie 2019 este una mai mult decat importanta din punct de vedere astrologic si astronomic. Vom avea de-a face nu doar cu o Luna Noua superba, cu semnificatii deosebite la nivelul constiintei universale si individuale, dar si cu o Eclipsa Totala de Soare, un fenomen rar si de aceea cu totul si cu totul special. Chiar daca Eclipsa totala de Soare va fi vizibila, din pacate, doar in America de Sud, nu si pe teritorul tarii noastre, Luna Noua va putea fi admirata pe cerul Romaniei incepand cu ora 22.10.

Marea Eclipsa a Americii de Sud

Eclipsa de soare de pe 2 iulie 2019 se poate lauda ca fiind a 12-a eclipsa a secolului XXI si singura eclipsa totala de soare a lui 2019. Datorita zonei in care va fi vizibila, a fost chiar botezata “Marea Eclipsa a Americii de Sud”. Eclipsa de soare totala va fi vizibila in toata splendoarea ei numai in anumite zone din Chile si Argentina, iar in anumite regiuni din Pacific si America de Sud (precum Ecuador, Brazilia, Uruguay, Paraguay) eclipsa va fi partiala. De asemenea, eclipsa totala de soare va fi vizibila si din Insulele Pitcairn, iar din Tahiti si Bora Bora va putea fi admirata partial.

Foto: IgorZh /Shutterstock

Urmatoarea eclipsa totala de soare va fi la sfarsitul anului 2020 asa ca cei care o pot vedea acum se pot considera niste norocosi.

Eclipsa incepe in Pacificul de Sud, iar acesteia ii va urma o eclipsa partiala de luna pe 16 iulie. Chiar daca eclipsa totala de soare nu va fi vizibila si in Europa, efectele sale vor fi resimtite de noi toti la nivel global. In plus, efectele sale vor fi dublate si de efectul de Luna Noua in Rac, de aceea va invitam sa descoperiti cum vom fi afectati de aceste fenomene.

2 iulie 2019 – Luna Noua in Rac si Eclipsa Totala de Soare

Luna Noua de pe 2 iulie pica la 10 grade in semnul Racului si este totodata si o eclipsa totala de soare. Daca influenta unei Luni Noi, simbol al debutului unui noi ciclu, este resimtita pana la 4 saptamani, aceea a unei eclipse de soare este atat de puternica incat este resimtita chiar si pana la 6 luni. Pe de o parte, vom resimti puternica energia solara sub forma optimismului si a energiei pozitive, la care se adauga si influenta benefica a lui Uranus. Asadar, in perioada urmatoare, va prima necesitatea de a petrece timp de calitate cu cei dragi, ne vom onora mai mult corpul si starea de sanatate, dar si armonia, pacea si abundenta. Se vrea si se va lucra pentru o rezolvare imperioasa a conflictelor de orice fel prin negocieri si diplomatie.

Interesant este si aspectul umbra-lumina pe care il imbraca orice eclipsa si care ne dezbraca pe noi de partile ascunse dinauntrul nostri, pe care nu vrem de multe ori sa le scoatem la lumina. Dar iata ca aceasta eclipsa de soare ne seduce cu o frumoasa provocare: aceea de a ne imbratisa lipsa de lumina din noi, de a face pace cu umbrele, mastile, uratul si greul din noi, de a le integra si a nu le mai respinge. Fara ele, nu am fi atat de frumosi, complecsi si umani. Acceptandu-le, le eliberam si ne vindecam si putem schimba astfel nu doar pattern-uri de constiinta, ci chiar viata insa.

Pe de alta parte, activitatea astrelor, poate nu tocmai intamplatoare in zodia Racului, un semn al familiei, al delicatetei sufletesti, al emotiilor, va pune accentul pe legatura cu familia noastra, cu casa sau caminul nostru, cu radacinile noastre, cu activitatile domestice care ne pun la randul nostru in legatura cu noi insine. Vom fi poate mai emotionali, mai capriciosi si mai sensibili in perioada urmatoare, vom avea tendinta de a ne retrage in zona noastra de confort si siguranta, facand ceea ce ne place cu adevarat, dar in acelasi timp vom invata sa iertam, sa uitam, sa mergem mai departe fara sa mai zabovim asupra tuturor lucrurilor incarcandu-ne mental si energetic.

Totodata, manifestarile emotionale, din abundenta in perioada urmatoare, ne fac mai umani, ne curata si ne reasaza pe fagasul nostru firesc si ne ancoreaza si mai mult in sentimentul firesc ca da, apartinem intru totul lumii in care ne-am nascut. Dincolo de mici turbulente, relatiile in general, dar mai ales cele de familie, sunt realiniate echilibrului universal prin tandrete, apropiere si intelegere.

Indiferent ca ne referim la noi proiecte, planuri de viata, lucrari stiintifice sau de arta, adoptarea sau aducerea pe lume a unui copil, fertilitatea va fi la cote inalte si ne va ajuta sa concepem si sa tesem cele mai frumoase si indraznete visuri ale noastre. Fecunditatea se va manifesta in multiple forme, creativitatea va fi un izvor nesecat. Daca avem parte de sprijinul partenerului, al parintilor, al sotului, al copiilor etc, vom putea misca la propriu muntii din loc. Cand ne constientizam umbrele, se risipeste si ceata din mintile, constiintele, trupurile si existentele noastre. Multi dintre noi isi vor asuma un rol maternal la nivel transpersonal, fata de diverse comunitati sau grupuri sau chiar fata de planeta, luptand pentru a-i fi bine. Integrarea in lume va fi mai mult ca niciodata USOARA.

3 de Cupa - Cartea de Tarot a acestei perioade: Ne-am castigat dreptul la o karma buna

De asemenea, conform site-ului de astrologie darkstarastrology.com, cartea de tarot asociata cu acest decan si fenomenul eclipsei de soare este 3 de cupa. Este o carte care ne sugereaza ca ne-am castigat dreptul la o “karma buna”, ca putem celebra viata in toate formele ei. 3 de cupa mai poate semnifica si o perioada aglomerata, care ne va mentine ocupati socializand sau organizand petreceri. Cartea mai poate si asociata si cu mariaje multiple sau un numar mare de copii.

Foto: 3 de cupa; Credite foto: bigjom jom /Shutterstock.com

“Aspectul alegerii multiple al acestei carti de tarot te poate gasi mutandu-te de la o perioada secetoasa in viata ta amoroasa la una in care poti avea mai multi potentiali parteneri din care trebuie sa alegi. Daca a fost vorba de o separare sau de o ruptura intre parteneri, 3 de Cupa poate simboliza o reuniune fericita.”, se arata pe teachmetarot.com.

O eclipsa de soare in care activitatea este intensa in Rac accentueaza la maximum creativitatea, dorinta de a incerca lucruri noi, dorinta de socializare, de crestere a niveluli de autoconstiinta. Chiar daca ne simtim in siguranta in rutina noastra si in sanul familiei, pentru multi, dorinta de a explora, de a merge si a interactiona cu oameni noi, de culturi diferite, cu sisteme de gandire diferite, va fi mai puternica.

Foto homepage: By IgorZh /Shutterstock

Vizionare placuta