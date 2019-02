Dacă marea majoritatea a anului 2018 a stat sub semnul Câinelui în astrologia chinezească, iată că odată cu data de 5 februarie 2019 îi facem loc unui nou semn astrologic, ultimul animal din ciclul celor 12 zodii și anume Mistrețul de Pământ. Odată cu intrarea în Anul chinezesc al Mistrețului de Pământ, lăsăm în urmă intensitatea și dinamica tulburătoare a anilor anteriori și intrăm într-o nouă dimensiune energetică, o nouă undă vibrațională ce poartă amprenta zodiei Mistrețului de Pământ.

Prin urmare, Anul Nou chinezesc va beneficia de o energie a sa, una aparte, mai mult telurică, dar infuzată și cu elemente ale apei, de care ar fi bine să profităm cum putem mai bine pentru a ne fi cât mai bine.

Mistrețul de Pământ ne îndeamnă să avem mai multă compasiune și iubire unii față de alții

Foto: Liashenko Iryna /Shutterstock

2019 este anul Mistrețului de Pământ, un element ce promovează stabilitatea și pacea în toate aspectele vieții, dar și la nivelul emoțiilor, al intelectului sau al capacității noastre creatoare. Totodată, încheind un ciclu, anul 2019 are totodată și o componentă meditativă și analitică, permițându-ne să facem o analiză a ceea ce ni s-a întâmplat în anii anteriori. 2019 este un an în care încheiem și finalizăm multe lucruri, dar îl putem considera totodată și o rampă de lansare către 2020 și către un nou ciclu. Prin urmare, suntem datori în acest an să facem o analiză amănunțită a anilor anteriori și să ne pregătim pentru noul ciclu care va veni anul viitor, Anul Șobolanului de Metal.

Sub influența acestui semn astrologic chinezesc, 2019 va fi mult și despre încercările noastre de a ne bucura de viață, de a-i degusta micile plăceri, de a ne găsi mulțumirea și împlinirea personală, dar și de a ne consolida locul și legăturile cu familia, prietenii sau comunitatea de care aparținem.

Totodată, Mistrețul de Pământ este un mare iubitor al lucrurilor frumoase, al mâncărurilor fine, un admirator al frumuseții naturii, un senzual aflat permanent în găsirea intimității fizice optime, așa că 2019 ne va repune în contact cu propriile vieți și cum ne putem bucura cât mai mult de ele. Pentru cei single sau care visează la o relație romantică, avem o recomandare: nu vă lăsați prinși în pânza iluziilor, dați curs unei relații și sentimentelor voastre de dragoste abia atunci când sunteți sigur de reciprocitatea sentimentelor.

La nivel planetar, într-un an al Mistrețului de Pământ diplomația și pacea joacă roluri cheie, ceea ce vine la pachet cu vești bune. Tensiunea și sursele de conflict ale anilor anteriori momentan vor intra în stand-by sau, cel puțin, nu vor crea probleme majore, invitând la masa negocierii lideri politici.

Politic vorbind, în anul Mistrețului de Pământ, vom avea de-a face cu schimbări progresiste în guvernele lumii, cu alianțe care se nasc sau desfac peste noapte, foarte probabil cu trădări politice, cu o scădere a numărului femeilor care se află la putere, cu promovarea unor figuri de putere aparent necunoscute prin influența pe care online-ului o are asupra noastră, dar și prin devotamentul și angajamentul unor personalități altruiste în acțiuni și proiecte menite să salveze planeta și să găsească soluții ecologice pentru poluare, extincțiile de specii animale și vegetale. La nivel planetar, implicarea în activitățile de stopare a răului cauzat de om este în creștere.

Mistrețul de Pământ face ca anul 2019 să stea sub semnul generozității, al iubirii, al actelor de bunătate și al încercării de a fi mai buni. 2019 va și despre sacrificiul de sine în unele cazuri și ne va îndemna să renunțăm la propriile interese și ego în favoarea binelui celor dragi.

Ne place sau nu, individualismul exagerat sau egoismul vor fi puse într-un con de umbră, iar relațiile interumane din acest an ne vor determina să abordăm comportamente pline de compasiune și înțelegere pentru ceilalți. Dăruim și primim, primim și dăruim – cam acesta este ritmul relațiilor cu cei dragi în acest an. Astfel, nimeni nu are de pierdut, toată lumea are doar de câștigat. Abundența are cel mai mult loc atunci când schimbul interuman este încurajat.

Cu toate acestea, învățați să spuneți “nu” și să trăsați anumite limite sănătoase pentru voi căci este momentul să învățăm să ne iubim pe noi mai mult ca apoi să îi putem iubi și pe ceilalți.

Citește continuarea pe pagina următoare >>>>