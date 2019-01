4 februarie - Luna Nouă din Vărsător aduce noroc si optimism cât pentru jumătate din 2019

A doua lună nouă a anului 2019 are loc chiar în semnul Vărsătorului (la 15 grade) și deschide drumul unui nou ciclu lunar, al unei renașteri interioare puternice ce ne înlesnește drumul către cea mai autentică variantă a ceea ce suntem. Îl putem considera unul dintre cele mai fericite evenimente astrologice ale primei jumătăți a lui 2019 căci Soarele, Luna și Mercur în sextil cu Jupiter ne infuzează cu sentimente de fericire, ne aduc vești bune la orizont, noroc în ceea ce facem, dar și pozitivism și generozitate în sentimente. Mai mult, această lună nouă în semnul Vărsătorului creează anumite aspecte astrologice și cu Saturn și Neptun, luminând cu speranța și înțelepciune situații care păreau fără ieșire.

Foto: luna noua; Georgi Dimitrov83 /Shutterstock

Vărsătorul aduce cu sine progres, independență, originalitate, așa că o lună Nouă în acest semn vine la pachet cu o sumă de noi posibilități și ne îndeamnă pe fiecare în parte să privim cu ochii încrederii către viitor, analizându-ne perspectivele. Luna Nouă de pe 4 februarie ne pune în contact cu noi înșine, ne determină să revizuim ceea ce știam, așa cum știam, și să ne adresăm întrebarea: DE CE?, dar mai ales DE CE NU? Dacă am fost blocați în probleme cărora nu le găseam rezolvare, Luna Nouă în Vărsător ne invită să ieșim “din cutie” și să găsim soluții ingenioase lucrurilor care ne frământau.

Vărsătorul este un semn al inteligenței, al creativității, al călătoriilor, fiind totodată asociat și cu tehnologia și cu știința, cu explorarea unor aspecte care ne pot revoluționa existența. Nu vă mirați dacă în această perioadă vă apucați de un nou hobby, deveniți pasionați de un gadget anume, dacă veți căuta noi și neconvenționale căi de vindecare, dacă va preocupa să descoperiți lumea și viața așa cum nu ați mai văzut-o până acum.

De asemenea, Luna Nouă din Vărsător de pe 4 februarie se va afla în conjucție și cu Mercur în Vărsător. Această planetă guvernează intelectul, comunicarea și este pus în legătură și cu chakra gâtului. Prin urmare, vorbiți, comunicați, exprimați ceea ce simțiți, veți fi ascultați și înțeleși și veți primi ghidarea de care aveți nevoie.

Un astfel de eveniment astrologic precum este Luna Nouă în Vărsător pune accentul într-un stil platonic asupra relațiilor pe care le construim cu ceilalți. Mai mult ca niciodată, vom fi predispuși să ne plecăm urechea la sfaturile și recomandările celorlalți, mai ales dacă sunt persoane pe care le apreciem. Mai mult decât familia, cercurile noastre sociale sau comunitățile de care aparținem sunt de data aceasta mai aproape de sufletul nostru. Este momentul să ne înțelegem și să ne apreciem rolul și locul pe care îl avem în comunitatea de care aparținem.

În plus, a aparține sau a ne afla în grupul sufletului nostru în această perioadă este extrem de important pentru noi. Prietenii apropiați ne vor ajuta să ne înțelegem mai bine emoțiile și sentimentele și să ne eliberăm de cele negative precum frica, anxietate, neîncredere etc. Merită menționat că prezența norocosului Jupiter în contextul acestei Luni în Vărsător și a lui Mercur în Vărsător aduce un strop în plus de magie, infuzându-ne totodată cu optimism și cu o claritate pătrunzătoare. Combinându-și energiile, laolaltă, cele două planete încurajează discuțiile. Dacă au fost anumite topicuri de conversații care au fost evitate sau amânate între doi parteneri de viață, între două persoane care s-au despărțit într-un mod abrupt, acum este momentul pentru a le aduce la lumină și a le aborda cu claritate.

Latura socială devine extrem de importantă în perioada următoare de timp și vom resimți nevoia de a fi alături de prietenii noștri, de a le solicita sprijinul, de a întinde la rândul nostru o mână de ajutor, de a discuta despre lucrurile care ne frământă astfel încât să găsim cele mai bune soluții pentru ele.

Foto: Andrey Kalmykov /Shutterstock

Această Lună Nouă în Vărsător este și tare interesantă din punct de vedere al emoțiilor pe care le aduce în joc căci ea acționează precum un mecanism al “pauzei”. Da, dragii noștri, este momentul potrivit pentru a ieși din nebuloasă și intensitatea emoțiilor și a ne acorda un moment de respiro. Acesta lună nouă în Vărsător ne invită să ne detașăm de emoțiile puternice și de obsesiile trecutului, trecând totul prin sita lucidității. Mai mult ca niciodată, acum suntem invitați să privim cu obiectivism în viețile și trecutul nostru ca să putem vedea în viitor. Suntem călăuziți să lăsăm în urmă patternuri negative, tipare distructive de comportament sau atașamente nesănătoase care ne-au blocat și nu ne-au permis să avansăm. Luna Nouă în decanul 2 al Vărsătorului ne călăuzește către independența emoțională.

Din punct de vedere karmic, Luna Nouă în Vărsător ne arată că ne aflăm într-o călătorie specială, aceea a căutării acelui acasă interior. Unele zodii precum Vărsătorul vor simți în această perioadă ca locul lor și rădăcinile lor nu sunt chiar atât de bine implântate în locul în care s-au și născut.

Energia luminoasă și progresistă a Vărsătorului ne invită la schimbări pe măsură, chit că sunt doar interioare momentan. Atâta timp cât ajungem la un acord cu noi înșine și ne permitem transformările necesare, schimbările se vor reverbera și în exterior în perioada următoare de timp. Să nu vă fie frică de schimbări, dragii noștri, astrele sunt de partea noastră și ne încurajează să le îmbrățișam. Ne simțim protejați și avem încrederea că ne îndreptăm din apele tulburi ale vieții noastre către adăposturi mai sigure.

Foto homepage: yaalan /Shutterstock