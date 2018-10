Astrologie: Horoscopul complet al tuturor zodiilor pentru Octombrie 2018

Horoscop octombrie 2018 pentru Berbec

5 si 6 octombrie sunt zile de o importanta primordiala in ceea ce priveste relatiile si parteneriatele Berbecului, mai ales ca acesta este sectorul care trebuie revizuit si bandajat. Asadar, este necesar sa puneti toate cartile pe masa, sa comunicati astfel incat sa gasiti solutii realiste si pragmatice la problemele care va framanta. Cei care se afla in relatii de lunga durata pot avea cateva zile stresante la inceputul lunii cu partenerul lor, existand riscul ca anumite neintelegeri sa le umbreasca buna intelegere. Le depasiti cu bine, cu rabdare si cu dragoste. Nu va lasati purtati de impulsivitate si totul se va clarifica mental si emotional.

De asemenea, exista o mare posibilitate ca nativii single sa se intoarca la o veche si mare dragoste sau sa se lase antrenati intr-un nou joc al dragostei alaturi de o persoana de care se simt atrasi. Nivelul tau de energie nu este cel mai ridicat si te simti obosita fara motiv. Este important sa te relaxezi si sa te odihnesti suficient. In ceea ce priveste banii, chiar daca planeta ta este retrograda in acest moment, este momentul potrivit sa faci planuri financiare si sa concepi proiecte care iti pot aduce venituri suplimentare.

Horoscop octombrie 2018 pentru Taur

Foto: Gorbash Varvara /Shutterstock

Pentru Taur, octombrie 2018 este o luna solicitanta si plina cu de toate, dar cu atat mai bine caci este extrem de necesar sa faci ordine in propria viata si sa apuci taurul de coarne. Venus va fi retrograda in semnul Scorpionului si in cea de-a 7-a casa a Taurului, Casa Relatiilor si a Casatoriilor, asadar este timpul pentru decizii importante emotional. Multi Tauri ies din relatii toxice, nesanatoase, bazate pe un comportament abuziv, iar altii in schimb vor avea sansa sa vindece iubiri mai vechi, confruntandu-se in sfarsit cu propriile temeri legate de infidelitate, tradare sau incredere in celalalt.

Daca a fost dragoste adevarata, vei avea oportunitatea sa o apreciezi mai mult si sa o reinnoiesti la un alt nivel, poate chiar sub forma casatoriei. Anumite probleme ramase nerezolvate cu vechi parteneri de viata sunt readuse in centrul atentiei. Este urgenta rezolvarea acestora pentru a putea merge mai departe. Taurii care au propriile afaceri au sanse mari sa isi rotunjeasca si mareasca veniturile in octombrie 2018, iar nativii singuri au parte de aventuri, dar care nu ii implinesc pe termen lung.

Horoscop octombrie 2018 pentru Gemeni

Octombrie 2018 este o luna benefica in dragoste pentru nativii Gemeni si ai parte de fericire si liniste in relatia ta de dragoste sau casnicie. Cu atat mai mult este recomandat sa stai departe de tentatii sau de noii colegi atragatori de la locul de munca. Daca ai anumite nelamuriri sau probleme cu partenerul de viata, incearca totusi sa comunici cu el caci pana aproape de sfarsitul lunii Soarele se va afla in casa iubirii a Gemenilor.

Ai grija de sanatatea ta si de starea ta de bine si incearca sa adopti o atitudine pozitiva in privinta a tot, mai ales in privinta muncii unde esti extrem de solicitat. Este posibil sa fii desemnat cu noi sarcini si responsabilitati carora le faci fata cu brio si pe care le tratezi cu optimism si entuziasm, insa care te pot epuiza mental. Asadar, daca ai ocazia ca la sfarsit de saptamana sa pleci intr-o minivacanta de relaxare, ar fi perfect si minunat pentru tine. Nativii single pot cunoaste o iubire noua, adevarata, dupa data de 8 octombrie.

Horoscop octombrie 2018 pentru Rac

Ai parte de prosperitate de-a lungul intregii luni, mai ales dupa data de 23 octombrie. Chiar daca esti nevoita sa muncesti mai mult ca niciodata pentru a-ti atinge obiectivele financiare, odata trecuta aceasta data, totul va decurge mult mai usor pentru tine, cu mai putin efort. Esti extrem de creativa in aceasta perioada, iar motoarele tale intelectuale functioneaza la capacitate maxima. De asemenea, cu Soarele in cea de-a 5-a casa a ta, vei avea parte si de noi oportunitati financiare, dar care vin inspre tine intr-un mod distractiv, probabil in timp ce socializezi, te distrezi, esti intr-o vacanta sau la o petrecere.

Nativii single pot traversa o perioada a framantarilor sufletesti, mai ales ca o persoana care le-a frant inima in trecut tinde sa revina in viata lor. In ceea ce priveste cuplurile stabile si sudate in care se afla Racii, in centrul preocuparilor acestora se afla casa si familia, determinandu-i sa se concentreze asupra lor. In multe cupluri, venirea pe lume a unui nou copil devine un subiect de discutie serios.