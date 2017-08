ASTROLOGIE: Eclipsa de LUNA in Varsator - 7 august 2017: Semnificatii puternice!

Din punct de vedere astrologic, putem considera ca evenimentul acestei veri este Eclipsa partiala de luna din data de 7 august. Este momentul de trezire al puterii noastre interioare si tot ceea ce trebuie sa facem este sa ne conectam in moduri profunde la energia acestei zile. Acest eveniment astrologic este parte a unui ciclu energetic prin care Omenirea trece in acest moment.

De la inceputul anului, cu totii am fost provocati sa facem schimbari, ni se cere sa ne reinventam pe noi insine si vietile noastre. Eclipsa partiala de luna din data de 7 august va fi in semnul Varsatorului si ne va scutura vietile, provocandu-ne sa facem schimbari benefice si necesare.

Aceasta eclipsa de luna in Varsator va fi urmata de o puternica eclipsa de Soare in Leu, in data de 21 August, si astfel, aceste doua evenimente astrologice vor provoca o disipare a aspectelor netrebuincioase evolutiei si vietilor noastre. Este o perioada a renuntarii la ce a fost.

Eclipsa partiala de luna – 7 august 2017:

Cele mai norocoase semne: Rac, Balanta si Capricorn

Provocari emotionale pentru: Taur, Fecioara si Scorpion

Eclipsa va fi vizibila din Europa, Africa, Asia si Australia, avand magnitudinea maxima de 0.252 (25.2%). Din Romania eclipsa se va vedea chiar de la inceputul eclipsei partiale in seara zilei de 7 august, maximul eclipsei producandu-se la ora 21.21, aflam via site-ul de astronomie www.astro-info.ro. Luna se va afla in opozitie cu Soarele la 18:10UT, pozitie care creeaza o Luna Plina si o eclipsa partiala.

Energia acestei eclipse este parte a energiei care a inceput sa se formeze odata cu Luna Noua (?) si va continua sa fie activa pana la urmatoarea Luna Noua, insa maximul pe care il atinge aceasta vibratie este in timpul eclipsei de luna din 7 sau 8 august 2017 (in functie de zona de pe Glob unde te afli).

Luna nu se va afla doar in opozitie cu Soarele ci si cu Marte, astfel incat fortele vibrationale ale acestei eclipse vor crea o stare de haos emotional pentru multi dintre noi.

Soarele va fi si 15 grade Leu in conjunctie cu Steaua Isis, Zeita Intelepciunii Magice, Stapana secretelor vindecarii. Aceasta stea mai este cunoscuta si sub denumirea de Krathu, care era unul dintre cei 7 intelepti ai hinduismului.

Eclipsa de luna 7 august 2017: Noi inceputuri – Eliberarea si renuntarea

Ai auzit probabil deja pana acum ca 2017 este anul noilor inceputuri si poate ai simtit puterea Cosmosului ghidandu-te catre un nou inceput in viata ta, care este mult mai in acord cu sinele tau superior si ceea ce vrei sa fii. Gandeste-te la evenimentele vietii tale petrecute in februarie 2017, intrucat aceasta eclipsa este in stransa legatura cu acele momente, aducand o finalitate in ceea ce priveste temele din viata ta aparute in acea perioada. Iti recomandam si: Teal Swan: Previziuni si semnatura energetica a lui 2017

Eliberare, renuntare, usuratate – acestea sunt cuvintele cheie care defines din punct de vedere spiritual si astrologic, eclipsa lui 7 august 2017. Universul intervine in vietile noastre pentru a ne elibera de presiuni, de anumite aspecte ale vietii prea imbacsite si pentru care parea ca de prea mult timp, nu mai avem solutii, ne explica specialistii in astrologie.

Gandeste-te la eclipsa de luna ca la un proces pus pe repede inainte, ca un film derulat la o viteza mult mai mare, ca o scurtatura care ne ajuta sa ajungem mai repede acolo unde ne dorim cu ardoare sa fim. Pentru Taur, Fecioara si Scorpion eclipsa va fi mai intensa datorita evenimentelor petrecute in viata lor, pe parcursul acestui an: provocarile emotionale isi ating varful, dar va fi in acelasi timp momentul vostru de eliberare.

