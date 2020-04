Zodia Taurului începe pe 21 aprilie și se termină pe 21 mai. Cu siguranță, cei care au iubit vreodată un Taur (femeie/bărbat), știu că această zodie va rămâne întotdeuna în sufletul și în amintirea lor, indiferent de circumstanțele actuale. Taurul este un semn fix, de pământ, guvernat de planeta Venus, o zodie completă, complexă și interesantă, pe care merită să o aducem în lumina mai ales că vom avea mulți sărbătoriți în această perioadă. Iată care sunt principalele trăsături ale zodiei Taur exprimate prin intermediul a 10 adevăruri despre personalitatea și felul acesteia de a fi si a trăi.

10 Adevăruri de netăgăduit despre zodia Taur

♦ 1. Taurii au un farmec aparte, un magnetism extraordinar care atrage oamenii și îi determina să își dorească să fie în preajma lor. Au naturalețe, autenticitate și le este ușor să se facă remarcați prin cunoștințele, abilitățile, talentele lor, prin generozitatea, viziunea acestora asupra lumii, frumusețea fizică și spirituală (da, Taurii au trăsături armonioase și fizic, un corp proporțional, și sunt frumoși și în interior, și în exterior) și gustul lor desăvârșit pentru frumos și estetic. Mulți Tauri sunt seducători, sarmanți, atrăgători sau au un sex-appeal aparte, pe care uneori nici nu îl conștientizează.

♦ 2. Taurii au un suflet de aur, sunt generoși, calzi, calculați și mărinimosi și nu ezită să te ajute dacă le soliciți adevărul sau ai nevoie de sprijinul lor. Deosebit de empatici, Taurii se numără printre acele zodii capabile să îi înțeleagă pe cei din jurul lor, indiferent de statutul lor social sau financiar și să vadă dincolo de neajunsuri, defecte sau prime impresii. De multe ori, Taurii vor lupta pentru egalitatea drepturilor și echitate în societate cu devotament, inteligență și o perseverență aproape de tenacitate.

♦ 3. Pentru un Taur, relațiile sunt de o importantă covârșitoare și are nevoie de socializare la fel de mult cum are nevoie de conexiune autentică, de la suflet la suflet. Deseori, un Taur își va construi viața în jurul relațiilor sale, indiferent că vorbim de relații socio-profesionale, de familie, de prietenie sau de înrudire. În relațiile la care ține cu adevărat, un Taur va investi în permanentă și va oferi tot ceea ce are el mai bun, fără să se plafoneze. Va aduce în relație întotdeauna sarea și piperul, construind totodată cărămidă cu cărămidă o structura solidă, dar și amintiri frumoase. O iubire sau o prietenie a unui Taur este, de foarte multe ori, pentru eternitate.

♦ 4. Taurul este extrem de fidel, iar dacă i-ai câștigat inima, i-ai câștigat și sentimentele și fidelitatea pe viață. Un Taur nu te va trăda niciodată și îți va fi alături la bine și la rău, în momentele tale frumoase, dar și în momentele tale grele și vulnerabile, încercând să te înțeleagă, să te sprijine și să îți dea aripi și să nu te judece. Un prieten Taur este un prieten pe viață, credincios, bun și constant. Te va impulsiona și pe ține să devii cea mai bună varianta a ta, poate chiar simultan cu cea mai bună variantă a sa. Ține mult că dreptatea să fie de partea sa, dar atunci când te apreciază, nu va ezită să țină cont și de opinia ta.

♦ 5. Chiar dacă par niște fluturi sociali (și chiar sunt), fiind în permanentă înconjurați de prieteni și cunoștințe noi, marea majoritate a Tăurilor sunt de fapt introvertiți. De aceea, un Taur get-beget va avea nevoie de spațiul sau, de timp alocat doar pentru propria persoană și cei dragi, și de dese momente de liniște și relaxare, în care să fie doar el cu el, și în care să se reculeagă și să își refacă bateriile. Încăpățânarea sa este proverbială, dar și reală, iar acesta este un capitol la care un Taur autentic va avea mult de lucrat și îmbunătățit.

♦ 6. După aer, probabil că stabilitatea reprezintă elementul vital și esențial pentru ca un Taur să existe și să funcționeze la parametrii săi optimi și să fie fericit și mulțumit. Stabilitatea pentru un Taur înseamnă înrădăcinare și împământare cu însăși esența sa. Stabilitatea pentru un Taur trebuie să se reflecte și în domeniul material și financiar, Taurul tânjind să trăiască o viață abundentă, frumoasă, dar și în domeniul dragostei și emoțional, dorindu-și și aici siguranță și stabilitate.

♦ 7. Taurului nu îi plac schimbările, acesta este un adevărat pe care l-am constatat pe pielea mai multe persoane Taur din jurul meu. Cu toate acestea, cu cât înaintează în vârstă, cu atât mai mult reușesc să integreze schimbarea în viața lor și să o perceapă ca pe o constantă a existenței. Încetul cu încetul, Taurii vor lucra cu ei înșiși pentru a fi mai flexibili și a se adapta mai ușor schimbărilor, dar tot vor avea nevoie să rămână conectați la rădăcinile lor. La un moment dat, vor renunta chiar la ideea de control și vor învăța să se lase călăuziți de fluxul și dinamică vieții.

