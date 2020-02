Luna de zapada - 9 februarie 2020

Pe 9 februarie (ora 9.30, ora Romaniei), bolta cereasca va fi scaldata de lumina rece a unei superbe luni pline, luna cunoscuta si sub denumirea de "luna de zapada" in traditia amerindiana. Din punct de vedere astrologic, Luna plina va cadea la 20 de grade in semnul Leului (in opozitie cu Soarele in Varsator) si creeaza anumite aspecte cu planeta Marte, ceea ce scoate in prim plan energia care se afla in fiecare din noi, ne determina sa fim mai curajosi ca niciodata pe plan sentimental, dar intensifica si pasiunea spiritului. Caminul, familia si relatiile de dragoste revin in centrul atentiei noastre in urmatoarele doua saptamani care urmeaza acestei Luni pline, iar energia Leului ne indeamna sa actionam in conformitate cu emotiile noastre si cu ceea ce simtim.

Asadar, daca aveti de luat decizii importante sau trebuie sa intreprindeti actiuni concrete sau sa faceti pasi indrazneti pentru a fi impreuna cu persoana iubita, aceasta este o perioada extraordinar de benefica. Profitati de ea caci doar asa sufletul voastru isi va gasi linistea si isi va potoli focul inimii! Sigur, aceasta luna plina are in mod evident legatura cu iubirea, si chiar daca ne referim mai mult la iubirea romantica sau cea fata de un partener, in multe cazuri aceasta Luna plin in Leu poate fi si despre iubirea de sine si relatia cu sinele.

Luna plina in Leu ne reaprinde focul iubirii (iubirea de sine si iubirea de celalalt)

Foto: By Kjersti Joergensen /Shutterstock

Luna plina de pe 9 februarie 2020 ne va ajuta sa ne conectam cu centrul inimii noastre, sa patrundem in straturile adanci din interiorul nostru si sa intelegem cat de important este sa ne vindecam pentru a putea urma calea care ne-a fost menita cu adevarat. Totodata, in intensitatea trairilor sale, Leul nu ne lasa sa facem lucrurile altfel decat punandu-ne tot sufletul in ele. Investim nici mai mult, nici mai putin decat in lucruri care produc iluminari interioare si strafulgerari, nimic care sa lancezeasca in noi sau sa ne faca sa simtim ca ne irosim timpul petrecut pe aceasta planeta.

Din punct de vedere numerologic (9), aceasta Luna Plina in Leu care pica in ziua de 9 favorizeaza si incheierea de cicluri sau roluri karmice. 9 ne ajuta sa ne eliberam din pattern-uri, situatii, circumstante sau de oameni care ne limitau libertatea de auto-exprimare. In unele situatii poate fi vorba chiar despre schimbarea stilului de viata sau despre trairea vietii intr-un mod mai pasional, mai viu, mai liber, mai autentic, venind dintr-un loc al iubirii profunde si veridice. Leul ne infuzeaza cu forta si initiativa si ne determina sa fim combativi si hotarati atunci cand vine vorba de implinirea visurilor si a telurilor noastre, fie ele individuale, colective sau de cuplu.

De asemenea, o Luna plina in Leu vorbeste si despre exuberanta, viata, dorinta de a trai clipa intr-un mod cat mai vivace, mai plin, creand experiente frumoase, exaltari ale spiritului si/sau conexiuni puternice cu ceilalti. Venus in Berbec isi joaca si ea cartile magistral, amplificand aceasta dorinta interioara de a crea momente de multumire, satisfactie si placere in vietile noastre si mizand mult pe aceasta “joie de vivre”. Luna plina in Leu ne ajuta sa cream si sa co-cream in doua domenii de importanta majora pentru fiecare din noi: viata personala - iubirea si implinirea personala.

Luna de zapada de pe 9 februarie anima lucrurile si aduce entuziasm si noutate pentru mai toata lumea. Totodata, fenomenul vine la pachet si cu posibilitati noi si cu angajarea in activitati inovative si creative sau pur si simplu in activitati care ne fac fericiti si provoaca scantei de lumina si entuziasm in inima. Da, aceasta luna plina are o energie puternica si jucausa si ne indeamna sa ne urmam calea si chemarea cu usurinta, intr-un mod facil, ludic, iar semnul Leului este despre celebrarea vietii dupa posibilitati si dorinta inimii.

Foto: By YouraPechkin /Shutterstock

Astfel, sa nu va mire daca spre sfarsitul saptamanii veti dori sa petreceti timp de calitate in compania prietenilor sau facand ceea ce va place (urmandu-va pasiunile, hobby-urile voastre), angajandu-va in diverse adunari colective care, mai ales atunci cand implica o energie colectiva pozitiva, pot contribui la cresterea vibratiei planetei. Trebuie mentinut si faptul ca zodiile care vor resimti, poate, cel mai pregnant energia acestei Luni de zapada sunt Scorpionul, Leul, Taurul si Varsatorul.

Luna plina in Leu de pe 9 februarie 2020 pune accent si asupra spiritului ludic al vietii si care se afla in fiecare din noi, invitandu-ne sa ne conectam si sa ne jucam cu copilul nostru drag din interior. Asa ca, dragii si dragile noastre, oferiti-va zilele acestea o imbratisare din inima, dar si timp pentru a sta de vorba cu copilul vostru interior. Intrebati-l ce mai face, ajutati-l sa isi vindece sufletul, oferiti-i iubire neconditionata, acceptati-l asa cum este si incurajati-l sa isi gaseasca calea catre iubire. Este singura modalitate de a va creste vibratia in aceasta perioada si de a va alinia la vibratia universala.

La randul sau, copilul nostru interior ne va invata lectia autenticitatii si a bucuriei pure, a acelor lucruri mici care ne fac sa vibram cu adevarat. Copiii nu au notiuni de rau si gresit si vad binele din oameni si din jurul lor. Va incurajam sa faceti acelasi lucru, sa ne redecoperim iubirea pentru cei din jurul nostru, pentru umanitate, sa intelegem ca oamenii sunt mai mult buni decat rai, sa ne reconectam cu acele momente din viata noastra cand am trait bucuria si fericirea in mod autentic.

O luna plina cu pace si iubire sa aveti!

Foto fr si main: By Darkfoxelixir /Shutterstock

Vizionare placuta