Luna Rece - ultima luna plina a lui 2019

Luna Plina de pe 12 decembrie este, poate, unul din cele rasunatoare evenimente astrale de incheiere a unui ciclu anual din ultimii ani. Chiar daca mai este cunoscuta si drept Luna Rece sau Luna Noptilor Lungi in traditia amerindiana, dat fiind temperatura scazuta de afara, energia adusa de ultima luna plina a anului 2019 este departe de a fi una “rece”. Din punct de vedere astrologic, Luna plina a lui decembrie 2019 cade la 19 grade in semnul Gemenilor (observati repetitia lui 19?) si este o Luna Plina pur si simplu speciala, situata intr-un cadru astral complet si incarcata de o semnificatie si energie puternica, complexa. Vizual vorbind, o putem admira in toata splendoarea ei si pe cerul Romaniei in ziua de 12 decembrie (ora 7:12).

12.12 – secventa numerologica divina si portal al manifestarii

Foto: By pixelparticle /Shutterstock

Sincer, nici nu ma asteptam la o modalitate mai glorioasa de a incheia anul astrologic decat cu o luna plina care pica chiar in ziua de 12.12, o zi absolut deosebita si din punct de vedere numerologic. Ati observati ca numarul “12” se repeta chiar si in secventa minutului? Nu este fascinant cum conspira universul in a ne oferi cele mai frumoase semne, sincronicitati sau coincidente? 12 este un numar divin (un numar in oglinda in acest caz), des intalnit in toate cele trei religii monoteiste ale lumii: 12 sunt triburile Israelite in iudaism, 12 la numar sunt apostolii lui Iisus in crestinism, iar islamul ii mentinoneaza si el pe cei 12 imami. 12:12 este o secventa numerologica ingenua care ne reaminteste despre puterea creatiei si a divinitatii, despre reinnoire, schimbari, echilibrari karmice si progres.

Mai mult, la un nivel mistic, 12:12 este considerat a fi un cod de portal care, odata ce este accesat sau reusesti sa te conectezi la frecventa si energia lui, te conectezi de fapt la marea sursa a constiintei, unitatea divina a creatiei. Activezi de fapt noi frecvente de energie, care ajuta la evolutia generala a Pamantului. 12:12 este perceput si o secventa numerica angelica care vorbeste despre noi inceputuri, despre prezenta unor noi oameni in viata ta care iti pot influenta viitorul si te pot ajuta sa iti duci la implinire adevarata misiune spirituala. Din aceasta perspectiva, 12:12 poate fi perceput si ca un mesaj deloc atipic al universului creator de a te mentine intr-o stare de a fi si de gandi pozitiva, de a-ti mentine emotiile intr-un flux al pozitivitatii astfel incat sa ai un prezent frumos si un viitor luminos, in care sa iti atingi potentialul deplin.

Luna plina din Gemeni de pe 12.12 – un final de an si de ciclu karmic rasunator

Foto: By Wilqkuku /Shutterstock

Luna plina de pe 12 decembrie aduce cu sine un nivel al energiei mai intens (pe care am face bine sa il folosim in avantajul nostru), dar si tendinta de a straluci cu o asa putere incat sa lumineze intunericul de afara, dar si intunericul din noi. Fiindca zodia Gemeni este un semn de aer, ni se va cere sa echilibram elementele din noi (aerul cu pamantul, rationalul cu emotionalul, luciditatea cu implicarea, raceala cu caldura) si sa ne ancoram mai mult la energia pamantului. Astfel spus, vom trebuie sa ramanem cu picioarele si mintile pe pamant si in realitate indiferent de cat ne mult ne-ar placea sa visam. Intuitia, emotiile si sensibilitatile (in unele cazuri anxietatile) ni se amplifica in aceasta perioada asa ca vom fi nevoiti sa luptam cu proprii demoni intunecati si sa ii luminam.

Pe langa toate acestea, aspectul de luna plina in Gemeni este influentat si de conjuctia tripla dintre Venus, Saturn si Pluto. Toate aceste aspecte astrale pot viza serios sectorul banilor si al veniturilor, dar si pe al iubirii, unde surprizele si provocarile pot atinge un punct culminant. Saturn ne poate da anumite batai de cap, cauzand anumite amanari, intarzieri sau restrictii, in timp ce Pluto ne poate conduce direct intr-un punct al crizei, in care echilibrul karmic se cere restaurat. Vom avea de-a face cu decizii greu de luat pentru inima si sufletul nostru, dar la fel de posibil si pentru buzunarul nostru.

Totodata, aspectul pe care Venus il creeaza cu Saturn ne poate pune piedici in a ne exprima sentimentele si putem cadea cu usurinta in tristete, raceala, senzatia ca nu suntem intelesi. Mai mult, anumite relatii de iubire sau chiar socio-profesionale pot fi supuse rupturii sau separarii, dar si imposibilitatii de a crea o conexiune autentia. Nu va speriati insa! In ceea ce priveste relatiile autentice si sanatoase, acest mic test astral nu face decat sa sudeze si mai mult, conducand la un angajament si o implicare mult mai asumate.

Cum spuneam si mai sus, este momentul ca lumina sa disipeze intunericul si graul sa se separe de neghina. Relatiile bune vor fi si mai bine, cele rele se vor “spala” de la sine… Ce este de schimbat si reparat, va fi schimbat si reparat, iar ce nu… va trebui lasat in urma. Cert este ca in astfel de circumstante astrale puternice nu mai putem lasa lucrurile si situatiile asa cum sunt. NOI trebuie sa evoluam si NU putem in acest context perpetuu de statu-quo. Sa renuntam la minciuni, iluzii si la cauze pierdute si sa ne concentram in schimb pe un viitor plauzibil. Pe de alta parte, conjuctia dintre Saturn si Pluto isi va exercita influenta asupra existentelor noastre vreo 2 luni de acum incolo, determinandu-ne sa ne achitam de responsabilitati diverse in campul muncii sau cel socio-profesional avand la dispozitie un timp mult mai scurt.

O luna plina in Gemeni vine la pachet si cu multe transformari, schimbari si elemente neprevazute, iar spontanul si spotaneitatea isi vor juca magistral rolul in vietile multora in perioada urmatoare de timp. Atentie, sunt vizate ambele planuri, atat cel personal, cat si cel profesional, toate segmentele care tin de relatii si comunicarea cu alte persoane, unde sunt prognozate anumite rasturnari magistrale de situatii.

Cat de bine ne va fi in aceasta perioada depinde foarte mult si de cat de impacati si echilibrati suntem cu noi insine si cat de mult ne putem bucura de ceea ce avem, fara sa ne lamentam sau sa ne agatam de ceea ce ne lipseste. Chiar daca ne agita un pic spiritele, poate uneori si vechile rani, aceasta luna plina in Gemeni ne ofera si posibilitatea de a ne elibera de lucrurile, emotiile si poverile sentimentale pe care nu mai vrem sa le caram cu noi si in noul an.

O luna plina luminoasa si echilibrata sa aveti, dragilor!

Foto fr si main: By Laura Crazy /Shutterstock

Vizionare placuta