Horoscop Decembrie 2019 pentru zodia Berbec

Chiar daca ritmul profesional va fi usor incetinit in aceasta luna si nici nu se anunta schimbari majore la locul de munca sau in afaceri, Decembrie se anunta a fi o luna frumoasa pentru zodia Berbec. Vei fi foarte eficient si creativ la locul de munca asa ca nu ezita sa iti promovezi mai mult initiativele si rezultatele. Lasa stresul deoparte pentru a doua jumatate a lunii, pastreaza-ti calmul si rabdarea pana anul viitor, cand sunt anuntate schimbari de ritm si de perspectiva. Bucura-te pana atunci de prezenta persoanei iubite langa tine, de familie si nu ezitati sa va intalniti cu prietenii in aceasta perioada, caci va veti incarca de buna-dispozitie si de fericire. Relatiile de dragoste deja existente infloresc si se bazeaza pe armonie si buna intelegere. Chiar daca pentru nativii Berbec single aparitia unei persoanei noi in viata lor nu este scrisa in stele, cu totul altfel stau lucrurile pentru a doua jumatate a lunii. Pregatiti-va pentru cateva momente magice la ceas de sarbatoare si conversatii delicioase cu un necunoscut mai mult decat agreabil.

Horoscop Decembrie 2019 pentru zodia Taur

Ce luna superba ii asteapta pe nativii Taur, mai ales in materie de sentimente si emotii. Multi nativi ai acestei zodii reusesc sa isi refaca relatia cu partenerul de viata sau sa o repare, dar si sa porneasca impreuna pe un drum nou, plin de aventura, adrenalina, dar si de impacare, stabilitate si conexiune. Gradul de intimidate este dus la alt nivel si va faceti planuri de prezent care va dau aripi si sperante pentru un viitor frumos in iubire. Taurii evolueaza enorm prin intermediul relatiilor de iubire in aceasta luna. Acest lucru se aplica si nativilor single care au tendinta de a se indragosti in aceasta perioada de o persoana aflata la distanta sau de alta nationalitate. Pe plan profesional, ai tendinta de a pune prea multe asteptari asupra ta si de a repeta anumite greseli din trecut din aceasta cauza. Incearca sa te detasezi un pic, sa iti pastrezi calmul si sa te concentrezi asupra obiectivelor tale esentiale. O colaborare avantajoasa pentru tine iti da sperante mari de crestere a veniturilor in viitorul imediat.

Horoscop Decembrie 2019 pentru zodia Gemeni

In privinta relatiilor, putem spune ca Gemenii trec in aceasta luna printr-o etapa mai pragmatica a existentei lor, una in care se preocupa de stabilitatea materiala a cuplului, de cresterea veniturilor, de decorarea locuintei sau de marirea familiei. Va implicati activ in organizarea de intalniri sau de petreceri atat acasa, cat si la locul de munca, si sunteti intr-o forma de zile mari, dinamici, joviali si gata sa imbinati placutul cu utilul. Deoarece creativitatea ta este la cote maxime cand ai aceasta atitudine relaxanta, este foarte probabil ca seful tau iti va recompensa ideile stralucite printr-o prima considerabila. Daca esti single, bucura-te de Sarbatori si de prieteni, dar fara sa te angajezi in relatii complicate sau inutile cu persoane care te atrag prea putin pentru a-ti mentine interesul viu pe termen lung.

Horoscop Decembrie 2019 pentru zodia Rac

Decembrie este luna potrivita pentru ca Racul sa isi asume o data pentru totdeauna lectiile trecutului si sa mearga mai departe. Universul iti ofera ocazia de a te detasa complet de relatii care nu iti mai erau benefice, de a constientiza rupturile definitive si de a te pregati spiritual si emotional pentru noile inceputuri in iubire care sunt preconizate odata cu anul viitor. Decembrie 2019 va fi pentru tine mai mult despre evaluarea nevoilor si dorintelor tale emotionale reale, despre stabilirea unor limite personale si despre plantarea in univers a ceea ce iti doresti in acest moment: o relatie bazata pe iubire reciproca, respect si intelegere, o iubire care poate fi construita si intretinuta de ambii parteneri. Pe plan profesional, este foarte posibil ca pe langa jobul actual sa mai primesti si alte oferte de colaborare, venind fie de la colegi, fie de la niste cunostinte apropiate. Afacerile care se bazeaza pe online sunt de bun augur pentru Rac in aceasta perioada, iar daca ai de negociat un contract de munca in a doua perioada a lunii mai ales, norocul va fi de partea ta.

