Femeia Săgetător: inteligentă, încrezătoare, optimistă

Dacă ai avut norocul să cunoști o femeie Săgetător, ai aflat deja că are un râs copios și molipsitor, că îi place să privească și partea plină a paharului și nu se da în lături când vine vorba despre provocările dificile ale vieții. Da, este o luptătoare, un om optimist care parcă are un bagaj imens de resurse inepuizabile, fiind atât de rezistentă la stres și cu un excelent management emoțional.

Este o colegă de muncă și o prietenă sinceră, de la care poți afla o părere necosmetizata, spusă atât de simplu încât uneori adevărul din vorbele ei poate fi tulburător sau chiar supărător. Însă dacă într-adevăr cauți un răspuns sincer, întreabă o femeie Săgetător.

Este totodată o prietenă adevărată. Nu trebuie să va sunați zilnic pentru ca prietenia să reziste în timp, Femeia Sagetotor pune mai presus valorile umane și etice și îți rămâne alături o viață dacă nu o trădezi și nu o minți. Este altruistă și îți va oferi o mâna de ajutor atunci când ai nevoie.

Peste toate acestea, Femeia Săgetător nu acceptă bârfa și nici ipocrizia. Tocmai de aceea, în spatele acestei firi puternice și optimiste, se ascunde și o latura foarte sensibilă, jucăușă, infantilă. Femeia Săgetător poate fi ușor de păcălit dacă i-ai câștigat încrederea, pentru că nu cunoaște ipocrizia și nu este obișnuită cu minciuna. La ea totul este clar, transparent, spus exact când trebuie, iar lucrurile și situațiile au pentru ea o dimensiune adevărată, fără încercarea de a modifica realitatea. Nu este omul care îți spune că va fi bine, dar este omul care te susține să lupți pentru dorințele tale și să crezi că există și bine după rău, rămânând lângă tine și ajutându-te așa cum poate.

Femeia Săgetător: o iubita pasională

Sufletul pereche al femeii Săgetător este o persoană energică, empatică și sinceră, curioasă, căreia îi place să experimenteze, să călătorească și mai ales să glumească. Are nevoie de un barabat care să o susțină în atingerea idealurilor sale, să fie vesel și impreviziobil, să o surprindă și totodată să o însoțească în activitățile sale, cum ar fi călătoriile, drumețiile, poate chiar și munca în natură, căci dacă are o curte, femeia Săgetător cu siguranță o va cultivă și o va îngriji. Și dacă nu are o curte, va găsi un colț din locuința sa pentru a crește plante și chiar mirodenii.

Dacă ai reușit să o cucerești, femeia Săgetător îți va oferi o viață tumultuoasă, departe de monotonie. Vei rade mult, vei descoperi numeroase lucruri și locuri alături de ea, vei învață să lupți cu adevărat pentru ceea ce îți dorești și te va susține în procesele care te ajută să fii tu, să te descoperi și să te dezvolți neîncetat lângă ea. În pat este jucăușă, îi place să experimenteze, dar cu toate acestea este mai degrabă sentimentală decât axată pe sex. Rămâne totuși o fire romantică înainte de toate. Citeste mai departe in pagina 2 >>

Foto: By Gorbash Varvara, By Allexxandar/ shutterstock.com

