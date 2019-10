Calitățile Femeii Scorpion

Femeia Scorpion: este intelectuală și iubeș te luxul

Îi place să citească, să se specializeze și să înainteze în carieră. Romanele de dragoste sau cele cu intrigă puternică îi pot fi pe plac. Poate fi o bună cunoscătoare a artei, având un deosebit spirit critic și o memorie de invidiat. Dacă ai nemulțumit-o, te va ține minte. Nu putem spune neapărat că este răzbunătoare, dar putem spune cu siguranță că nu va uita un moment neplăcut și nici nu îl va trece cu vederea.

Iubește luxul, decorurile scumpe, parfumurile fine și își va alege cu grijă hainele, având un stil ce se remarcă prin rafinament. Alegerea unui cadou pentru femeia Scorpion poate reprezenta o adevărată provocare.

Casa Femeii Scorpion este caldă, plină cu obiecte de valoare asortate cu bun gust, iar dezordinea rareori își face loc în casa acestei femei. Este perfecționistă, iar haosul îi creează disconfort.

În ochii celorlalți Femeia Scorpion pare foarte motivată, cu o voință de fier, care știe ce vrea de la viață, nu renunta ușor și va lua la momentul potrivit ceea ce i se cuvine. Știe să valorifice o oportunitate, iar când își propune, rareori de abate de la un scop.

Femeia Scorpion în relații

Ca prietenă este de nădejde, îți rămâne alături în momente dificile și nu te va trăda. Dacă însă se va simți înșelată, poate rupe deficitiv o relație, fără a se uită vreodată înapoi.

Pe când unele persoane sunt mai mult atrase de valorile materiale, Femeia Scorpion caută intesnitatea emoțională. Este capabilă să vadă dincolo de măști, să descifreze o persoană dincolo de aparențe și simte falsitatea din primele momente de interacțiune. Este greu să încerci să păcălești o femeie Scorioon și periculos totodată, căci nu te va uita.

În dragoste femeia Scorpion este foarte pretențioasă, alege bărbații manierați, care adoră cultura, arta și care totodată sunt loiali și familiști. Poate să îi placă animalele de casă, așadar să nu va mirați dacă veți inatlni o Femeie Scorpion cu câteva pisici, câini sau alte animăluțe. De obicei pledează pentru animalele defavorizate, fără cămin, găsite în situații precare, pe care le salvează și le adoptă.

Femeia Scorpion este loioală, pătimașă, iubește cu foc și se numără printre cele mai romantice femei ale zodiacului. Cu toate acestea îi place adrenalina, putându-se dovedi imprevizibilă și plină de creativitate. Este o femeie familista, care își apară căminul și nimic nu îi stă în cale să aducă armonia și bucuria acasă.

Iubește copiii și poate fi invidiată pentru că reușește să îmbine cariera cu viața de familie, păstrându-și ambiția în tot ceea ce face.

Femeia Scorpion nu se teme de singurătate. Dacă va fi cazul, va ieși cu demnitate dintr-o relație care nu i se pare potrivită pentru ea sau în care simte că nu se mai regăsește. Nu este femeia care să se complacă într-o relație. Știe să își croiască drumul în viață, este puternică și hotărâtă și duspusă să muncească oricât este nevoie pentru a-și atinge scopurile. Cu toate acestea femeia Scoprion nu va profita niciodată de cineva și nu își va clădi fericirea pe necazul altuia.

Încă o calitate demnă de remarcat și apreciat: Femeia Scorpion este veselă, se poate dovedi chiar cu simțul umorului, este optimistă și adesea îi molipsește și pe ceilalți cu entuziasmul sau. Ei bine, dacă se întâmplă să fie furioasă, este posibil să trasnmita și această stare în jur, însă i se va ierta repede.

Foto: By IVASHstudio, By Tatyana Volkova, By kotoffei/ shutterstock.com

