Chiar daca luna plina este una din cele mai puternice faze din ciclul lunar in ceea ce priveste semnificatia sa astrologica si fluxul energiei sale este unul intens si vibrant, faza de luna noua este si ea la fel de importanta in evolutia noastra individuala si colectiva. Dupa cumulul de dorinte, forte, idei, actiuni si curaj in crescendo pe care le presupune a ne afla in preajma unei luni pline, energia unei luni noi este ca o gura de aer prospat, un moment de respiro, un moment care ne permite sa ne vindecam, sa ne regeneram, sa ne analizam fortele ramase ca sa o luam de la capat.

In general, etapa de luna Luna Noua este un dar care vine la pachet cu o energie purificatoare, o energie a unei stari 0, a unui punct neutru din care putem pleca in orice directie ne dorim si simtim. In timpul fazei de Luna Noua planificam, punem pe hartie, examinam, ne gandim si reflectam asupra a unde ne dorim sa fim, ne construim visurile si le scoatem din coconul lor de simple dorinte. Este momentul perfect pentru a planta semintele intentiei in solul concretizarii pentru saptamanile care vor urma.

28 octombrie - Luna Noua in Scorpion, in opozitie cu Uranus

In timpul fazei de luna noua, suntem indemnati sa ne analizam deciziile si experientele, sa scapam de hainele interioare vechi si sa ne imbracam in unele noi, mai utile noua, caci ne ajuta sa luam totul de la capat si sa ne angajam in noi inceputuri. Putem insa sa privim lucrurile si din aceasta perspectiva: astrologic vorbind, o luna noua este echivalenta unei a doua sanse. Iata de ce este atat de important sa amintim de faza de Luna Noua pe care o vom experimenta in data de 28 octombrie (ora 05:42, ora Romaniei). Conform datelor astrologice, aceasta Luna Noua pica la 5 grade in semnul Scorpionului si se va afla in opozitie cu Uranus, ceea ce o face sa fie o Luna Noua cu o energie puternica, mai puternica decat o luna noua obisnuita, si sa ne treaca de la agonie la extaz sau de la extaz la agonie cu viteza luminii.

Uranus va agita un pic apele si ne va agita si pe noi in perioada de dinainte si de dupa Luna Noua (efectele pot dura pana la doua saptamani), punand pe scena existentei noastre imprevizibilul si spontanul. Da, aceasta conjuctura astrala ne va determina sa fim mai impulsivi, mai nerabdatori, mai inflexibili, mai capriciosi si mai predispusi greselii, dar cu putina atentie, stapanire de sine, iubire si toleranta, lucrurile nu au cum sa nu iasa bine pentru noi.

Lasa-te purtata de fluxul schimbarii daca apare si in loc sa ii opui rezistenta, gandeste-te cat de mult poti beneficia de pe urma lui. E drept ca schimbarile pot fi haotice, socante sau subite, lasand loc pentru anxietate, nervi intinsi la maxim sau pasi gresiti, dar analizeaza bine ceea ce se intampla in interiorul si in exteriorul tau. E drept ca uneori schimbarile pot fi atat de totale incat se pot simti ca o moarte simbolica, dar nu este nimic dramatic sau trist in privinta lor. Eliberandu-ne de ceea ce nu mai putem tolera sau ne ingradeste si ne sufoca, ne autoimputernicim si devenim mai liberi ca niciodata.

Totodata, in preajma Lunii Noi de pe 28 octombrie, evita sa te angajezi in aceleasi pattern-uri de comportament din trecut, care nu te-au dus tocmai pe cele mai fericite carari, si depaseste-ti emotiile si impulsurile puternice pe care le vei resimti. Stai deoparte si de conflictele sau discutiile radicale si in contradictoriu cu cei dragi. Din cauza lui Uranus, neprevazutul isi va juca cele mai mari carti in aceasta perioada. Este foarte posibil ca cineva apropiat sa te provoace, sa aiba reactii neasteptate fata de tine, care te lasa perplexa sau indurerata, sau sa fii tu insati aceasta persoana care tulbura apele relatiei.

Neprevazutul poate fi resimtit si la nivel planetar (cutremure, taifunuri, inundatii, incidente, accidente etc) si individual si colectiv (incidente, accidente), dar si la nivel social si politic, sub forma rebeliunilor, a reactiilor agresive sau a deciziilor luate pripit, in necunostinta partiala de cauza si sub imboldul momentului. Este totusi bine sa ramanem lucizi si cu picioarele pe pamant si sa ne gandim mai intai la binele nostru general si al celorlalti de langa noi daca ne aflam in pozitii de putere, de autoritate sau de conducere.

Mai mult ca niciodata, vom simti nevoia de libertate in cuplu, de independenta, de a fi intelesi si apreciati, nevoia dovezilor de non-egoism si de iubire. Si le vrem cu atata ardoare, incat aproape ca suntem tentati sa intoarcem spatele unor relatii ce pareau stabile. Si da, tanjim dupa schimburi emotionale intense si profunde si nu vrem sa ne multumim cu unele de rezonanta medie. Amintesti-ti sa fii tolerant, sa ierti sau sa iti ceri iertare – indiferent daca tu esti cel care considera ca ti s-a gresit, flexibilitate, prudenta si rabdare. Tot in aceasta perioada, pot avea loc intalniri fulger ale destinului, cu persoane care pleaca din drumul si viata ta la fel de repede pe cat si-au facut simtita prezenta.

Luna Noua de pe 28 octombrie pica in decanul 1 al Scorpionului, iar acest decan este asociat in tarot cu 5 de cupa. Aceasta carte de tarot, se arata pe site-ul teachmetarot.com, “aduce durere, pierdere, suferinta si suparare. Insasi prezenta ei indica ca am suferit o lovitura zdrobitoare la un nivel emotional… Trebuie sa invatam cu totii sa acceptam pierderea ca pe o parte a vietii si cu toate acestea tindem sa ne impotrivim ei. Trebuie sa avem incredere ca odata ce suntem dispusi sa ne eliberam si sa lasam sa plece, Universul ne va inlocui pierderea cu ceva de o reala valoare.”

