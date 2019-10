Cei care s-au indragostit sau au iubit/ iubesc o Balanta sau pur si simplu au in viata lor un nativ din aceasta zodie, stiu ca sunt niste norocosi. Este o binecuvantare sa ai in viata ta o Balanta caci avand-o alaturi ai senzatia ca esti stapanul lumii si ca poti zbura pe cele mai inalte culmi. Balanta are un har aparte, acela de a-i face pe cei din viata sa isi vada adevarata valoare si sa isi valorifice potentialul. Soarele se afla in constelatia Balantei odata cu data de 23 septembrie si va iesi odata cu data de 22 octombrie.

Iata care sunt principalele motive pentru care, daca ai intalnit o Balanta, este foarte probabil sa nu o uiti niciodata:

Balantele sunt guvernate de cuvantul dragoste si pun dragoste in tot ce spun si fac

Venus este planeta guvernanta a Balantei, ceea ce inseamna ca structura lor interioara si exterioara este intemeiata pe fundamentele iubirii. Tot ceea ce fac, Balantele fac cu iubire, pasiune si daruire, dar si cu o afinitate deosebita pentru frumos si armonios. Mediul exterior al unei Balante ii reflecta sufletul, iar in locuinta unei Balante te vei simti intotdeauna ca acasa, intr-un spatiu primitor si calduros unde primeaza sentimentele. Balantei ii place sa se inconjoare de obiecte frumoase si placute ochiului, sa combine culori, texturi si piese de mobilier pretioase, sa decoreze sa creeze o atmosfera prietenoasa in casa, in jurul si in sufletele celor din jurul ei.

O Balanta te va iubi si te va respecta intotdeauna pentru ceea ce esti cu adevarat

Langa o Balanta, vei capata intotdeauna incredere in sine, caci Balanta vede binele si frumosul in cel de langa ele si te va incuraja intotdeauna sa fii ceea ce esti tu cu adevarat. Cu blandete si delicatete, cu iertare si intelegere, ea iti va fi intotdeauna alaturi, gata sa te tina de mana si sa iti aminteasca ca v-ati angajat pe acelasi drum impreuna, ca cei mai buni prieteni si cei mai buni iubiti. Balantele sunt constiente ca toti meritam prima si a doua sansa si, in general, sunt destul de tolerante si intelegatoare. Ai grija insa sa nu ii frangi inima in doua caci va pleaca de langa tine cat ai ai clipi din ochi, fara sa se mai uite vreodata inapoi.

Langa o Balanta, vei capata aripi sa zbori si aripi pentru a te reintoarce la ea

Foto: By Teni /Shutterstock

Langa o Balanta, nu te vei simti niciodata complexat sau in inferioritate caci Balantele vad oamenii asa cum sunt, dincolo de suprafete, si ii accepta asa cum sunt, cu bune si cu rele, cu lumini si umbre. Langa o Balanta, te vei simti inteles, apreciat si respectat… Ele cred in spiritul dreptatii si al egalitatii si nu incearca sa schimbe pe nimeni. Poate de aceea cei din jurul lor le incredinteaza cele mai intime secrete si parti din sufletul lor caci stiu ca au alaturi un confident de incredere, cu o mare putere de empatie… Balantele au o intuitie fantastica, sunt familiste si se daruiesc pe ele insele in relatiile cu cei din jur. Incercand sa ii vada pe cei din jurul lor fericiti si cu zambetul pe buze, adeseori se pune pe ele pe un plan secund.

Ai langa tine o Balanta, ai langa tine o “razboinica” a pacii

Nu intamplator Balantele mai sunt numite si “diplomatii lumii”. Ele aleg sa mearga pe calea pacii si a diplomatiei si militeaza intotdeauna pentru calea de mijloc, in care nimeni sa nu aiba de pierdut sau de suferit. Firi impaciuitoare, Balantele nu suporta scandalul si certurile si de aceea vor evita, pe cat posibil, sa se angajeze in conflicte, drame inutile sau razboaie ale egoului (dar si ale lumii). In cuplu, ele sunt acele persoane care prefera sa nu se duca la somn suparate, ci sa isi rezolve divergentele, sa discute, sa gaseasca solutii. Daca se confrunta cu sentimente negative precum resentimente, manie sau ura, vor incerca diverse tehnici de a se elibera de sub dominatia lor.

Cu o Balanta alaturi, nu te vei plictisi niciodata si vei avea un partener de incredere si o viata interesanta

Balantele sunt carismatice, placute si stapane peste arta conversatiei. In mediul social potrivit infloresc, stralucesc si cuceresc audientele, atragand oamenii ca un magnet in jurul lor. Constient sau inconstient, Balantele au tendinta de a straluci si in cuplu. Sunt interesante si fermecatoare, rad din toata inima si stiu sa iti aduca zambetul pe buze pentru a va bucura de viata impreuna. In acelasi timp, odata ce le-ai cucerit inima, Balantele sunt parteneri extrem de fideli si nu te-ar trada niciodata. Mai multe, ele stiu sa asculte, sa empatizeze, sa iti fie aproape neconditionat, oferindu-ti sprijinul sau ajutorul de care ai nevoie.

Odata ce iubesti o Balanta, te vei indragosti iar si iar de ea

Conversatia cu o Balanta nu este niciodata plictisitoare, ci seducatoare si provocatoare. Balantele iubesc sa invete si sa descopere lucruri noi si poti fi luat prin surprindere de cunostintele sale vaste. Totodata, Balantele au trasaturi fizice frumoase, armonioase si speciale, stiind sa isi puna in evidenta calitatile fizice, dar si atuurile intelectuale. Balanta debordeaza de sex-appeal si pofta de viata si este un cocktail unic de senzualitate, creativitate si inteligenta care il determina pe cel de langa ele sa se indragosteasca iar si iar de fiinta complexa si totala care este.

Foto fr si main: By TonStocker /Shutterstock

Vizionare placuta