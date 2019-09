Horoscop Octombrie 2019 pentru zodia Berbec

Octombrie 2019 este o luna activa pentru nativul Berbec. Toate fortele si eforturile acestei zodii se vor concentra inspre rezolvarea anumitor chestiuni personale, unde compromisul, colaborarile si mentinerea relatiilor familiale in armonie iti vor pava drumul catre implinire. Da, octombrie este o luna a daruirii de sine pentru Berbec, iar acest nativ se va lasa pe sine deoparte pentru a-i face pe cei din jurul sau fericiti.

Efervescenta sociala se afla pe prim plan si este ca un talisman stralucitor atarnand de gatul acestei zodii. Oriunde s-ar afla, Berbecul se va trezi inconjurat de oameni pe care este dispus sa ii asculte, sa ii inteleaga, sa ii ajute.

Chiar daca in primele doua saptamani ale lui octombrie, lasi planul profesional intr-un con de umbra in favoarea timpului de calitate petrecut cu cei dragi, este foarte posibil ca in a doua jumatate a lunii sa ti se propuna sa semnezi un contract important pentru cariera ta. Berbecii single pot intalni o persoana speciala la un eveniment sau in timpul uneia din interactiunile lor sociale, in timp ce romantismul este parte din scenariul vietii Berbecilor casatoriti sau aflati in relatii stabile.

Horoscop Octombrie 2019 pentru zodia Taur

Foto: By AlenaLazareva /Shutterstock

Cea de-a doua luna a toamnei este o perioada dificila si provocatoare pentru nativii Taur, dar in acelasi timp si foarte frumoasa. Multi dintre reprezentantii acestei zodii sunt nevoiti sa iti regandeasca drumul in viata, sa se reinventeze sau sa o porneasca pe un nou drum (poate chiar un nou job), ceea ce le poate cauza anxietate, dar si putere de munca si ascutirea vointei. Taurii nu se dau batuti, ba chiar vor demonstra ca sunt niste invingatori. In viata lor apar in mod surprinzator noi mentori, iar comunicarea ii ajuta sa se restructureze si sa isi refaca planurile vietii astfel incat sa aiba numai de castigat.

Mental vorbind, anumite greseli, actiuni sau decizii de-ale tale din trecut planeaza asupra ta o perioada de timp in aceasta luna, dar nu le lasa sa te intimideze. Foloseste-te de ele ca de niste lectii din care ai avut de invatat si concentreaza-te pe obiectivele tale si pe viitor. Este vital pentru a putea merge mai departe.

Pe plan personal, Taurul reuseste sa patrunda in chintesenta relatiei sale de dragoste si sa manifeste intelegere fata de actiunile si comportamentul partenerului sau de viata, ceea ce il va ajuta sa ia anumite decizii importante in acest sens in viitorul apropiat.

Horoscop Octombrie 2019 pentru zodia Gemeni

Inca din primele zile ale lunii, Pluto se va afla in cea de-a VIII-a casa a Gemenilor, miscand astfel rotitele unui adevarat proces de transformare interior. Gemenii vor fi mai increzatori ca niciodata in fortele proprii, dar in acelasi timp au incredere si in univers si in faptul ca oamenii din imediata lor apropiere sunt acolo cu un scop, acela de a-si scoate stralucirea in evidenta reciproc.

De aceea, nativii Gemeni vor fi mai deschisi ca niciodata, mai joviali si mai comunicativi, amatori sa isi extinda cercul de cunostinte sociale, dar si sa imparta celorlalti din propriile cunostinte si experienta de viata. Si pe plan profesional, succesul tau va veni tot din aceasta directie. Aliantele pe care le stabilesti cu ceilalti te plaseaza intr-o pozitie de autoritate si putere la locul de munca.

In acelasi timp, pozitia lui Marte in cea de-a V-a casa a Gemenilor pe 4 octombrie nu este intamplatoare. Nativii Gemeni single sunt invitati sa preia initiativa si sa dea curs invitatiilor romantice sau sociale. Cei casatoriti sunt fericiti si multumiti in relatiile lor de dragoste, iar partenerul/a de viata le-a pregatit ceva surprize in aceasta luna.

Foto fr si main: By MillaF /Shutterstock

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>>>

Vizionare placuta