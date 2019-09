Fiindca prima luna a toamnei si marcand intrarea intr-un nou anotimp, septembrie este cu adevarat o luna magica, cu o energie aparte, puternica, ce ne introduce intr-un nou ciclu vibrational. Este o luna a noilor inceputuri si o luna cu o energie usor diferita de cea a lunilor de vara, o energie ce imbie catre profunzime, reflectie si insamantarea de noi idei si planuri. Daca mai luam in considerare si faptul ca luna plina cade la 21 de grade in semnul Pestilor, un semn de apa, avem de-a face cu o luna plina cu adevarat speciala, ce ne indeamna sa ne valorificam creativitatea si imaginatia, dar si sa pornim pe drumul cautarii si al regasirii noastre spirituale.

Luna plina de pe 14 septembrie are loc la 07:36, ora Romaniei, si astrologic vorbind ne afecteaza pana la o perioada de 2 saptamani, suficient de mult incat sa ne dea lumea peste cap si sa o restructureze la loc :). Luna plina a lunii septembrie mai este cunoscuta si sub numele de Luna Recoltei, denumire data de nativii amerindieni care numeau astfel luna plina cea mai apropiata de echinoctiul de toamna de pe 23 septembrie.

14 septembrie - Luna plina in Pesti o incarcatura emotionala foarte puternica

Este absolut necesar sa spunem ca Luna plina din Pesti de pe 14 septembrie creeaza unele aspecte interesante cu cuadratura Jupiter – Neptun, dar si cu Marte. Se creeaza astfel un careu in T, caci Soarele si Luna formeaza si un aspect sextil cu planeta Pluton din Capricorn. “Avem de-a face cu un careu in T (o opozitie si doua cuadraturi) format de Soare, Marte Mercur si Venus pe de o parte, Luna si Neptun pe de alta parte, cu varful scurgandu-se catre Jupiter, plus un sextil si un trigon la Pluton”, se arata pe site-ul de astrologie www.timpuriastro.ro.

Prin urmare, numeroasele aspecte planetare create cu Luna plina in Pesti sunt de asa natura incat uneori ne vor determina sa simtim ca ne fuge pamantul de sub picioare si ca nu stim in ce directie sa o luam si nici calea apei (Pestii sunt un semn de apa) nu pare o idee prea buna. Insesi energiile planetelor care se intersecteaza sunt diferite si trag in directii diferite, crescand parca si mai mult tendinta de dezorientare si confuzie. Pe de o parte, Neptun, guvernatorul zodiei Pesti, ne indeamna sa ne lasam purtati de val si ne indeamna catre visare si introspectie, Mercur si Venus ne acutizeaza nevoia de a rezolva anumite chestiuni sau cel putin de a le imbunatati, in timp ce Jupiter ne vorbeste despre credinta si determinarea de a nu renunta.

Foto: By welburnstuart /Shutterstock

Aceste aspecte pot aduce cu sine o lipsa acuta de orientare, sentimente de manie, ocazional chiar deziluzie, senzatia de pierdere, epuizare, slabiciune sau de retragere din aceasta lume si realitate. Anumite frici stravechi sau pe care am preferat sa le ingropam in loc sa le rezolvam pot iesi si ele la suprafata. Deceptiile ne pot strafulgera pe interior si ne pot face sa ne punem sub semnul intrebarii intregul nostru sistem de credinte. Este ca si cum toate sentimentele neexprimate sau nerezolvate de pana acum sunt triggeruite de lucruri minuscule si curg intr-o avalansa coplesitoare...

O luna plina in Pesti ne poate accentua sentimentele noastre de nesiguranta, indoieli si dubii, dar si de pasivitate. Mentionam si faptul ca luna plina de pe 14 septembrie este guvernata de Neptun retrograd, ceea ce va agita si mai mult apele pentru a lasa loc de vindecare si clarificare. De asemenea, ea indeamna mai mult spre cugetare si analizare decat spre actiune. Cu alte cuvinte, suntem tentati sa iesim putin din propriile vieti si sa le analizam de la distanta pentru a vedea mai bine ce se intampla in ele.

Luna in Pesti se va afla in opozitie cu Soarele in Fecioara, punand accentul in urmatoarele 14 zile pe anumite aspecte relationale si conducand la nevoia de a gestiona anumite tensiuni interioare, dar si presiuni din partea celorlalti. Este posibil sa apara anumite conflicte prin prisma interactiunilor noastre cu persoanele dragi, apropiate sau importante din viata noastra. Aceste provocari vor fi depasite insa atata timp cat reusiti sa va detasati de probleme si le priviti in mod constient si obiectiv, observand sentimentele negative si dezarmonioase si concentrandu-va pe instinctele voastre de diplomatie.

Mare atentie si la semnalele pe care vi se “pare” ca le primiti de la ceilalti, caci toate aceste aspecte pot aduce cu sine lipsa de claritate, iar linia dintre ceea ce vi se pare ca este si ceea ce este in realitate poate fi incalcata usor. Marte ne poate face sa fim mai irascibili ca de obicei si sa ne angajam in certuri minore, scandaluri sau in actiuni necugetate, luate sub imboldul momentului, dar toata aceasta energie poate fi canalizata intr-un mod pozitiv, incepand ceva nou sau revitalizand anumite aspecte ale vietii noastre sau pur si simplu consumandu-ne energia inspre indeplinirea visurilor noastre.

Cu toate acestea, sextilul creat de Luna cu Pluto contrabalanseaza aceasta avalansa de emotii negative si ne infuzeaza cu o intuitie extraordinara ce ne imputerniceste si ne ajuta sa preluam controlul asupra propriilor emotii. Sextilul Lunii cu Pluto ne vorbeste despre increderea pe care trebuie sa o avem in noi insine si in univers si ne indeamna sa ne gasim echilibrul intre actiune si inactiune, intre a face si a lasa sa plece, intre a controla si a lasa sa fie pur si simplu.

Da, avem tendinta de a fi mai sensibili emotional in perioada urmatoare de timp, dar nu permiteti ca relatiile voastre de suflet sa sufere de pe urma acestor cocktailuri de emotii impulsive. Priviti-va emotiile ca pe niste copii capriciosi care au nevoie nu de respingere, ci de toata dragostea, intelegerea, blandetea si compasiunea voastra. Nu fugiti de emotiile voastre, nu le ignorati si nici nu le reduceti la tacere. O luna a Recoltei are si rol purificator si de curatare, de eliberare, asigurandu-ne ca luam cu noi ca sa mergem mai departe doar ceea ce serveste cu adevarat scopului si adevarului nostru interior.

Strangeti-va emotiile in brate cu delicatete si fermitate in acelasi timp si lasati-le sa fie, fara sa va lasati coplesiti de ele. O luna plina in Pesti ne pune la incercarea capacitate de iertare si de compasiune fata de ceilalti si ne ofera si oportunitatea de a ne elibera de ceea ce nu ne mai serveste. Apele interioare tulburi se vor calm in scurt timp, iar orizonturile senine se vor instala in curand.

Toata aceasta tavatura interioara ne ajuta sa ne transformam si ne paveaza drumul catre o renastere interioara profunda ce ne ajuta enorm pe scara evolutiei personale. Trebuie sa ne incetinim usor ritmul in perioada urmatoare de timp, sa gandim inainte de a actiona sau a spune lucruri grele si sa ne asiguram ca ne aflam pe niste fundatii emotionale foarte stabile, care nu se clatina odata cu noi.

Foto fr si main: By Klagyivik Viktor /Shutterstock

