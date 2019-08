Luna Noua de pe 30 august are loc la 6 grade in semnul Fecioarei si este puternic impregnanta cu energia acestui semn zodiacal caci in mod rar si neobisnuit se intampla ca 5 planete sa se intalneasca deopotriva in Fecioara. Asadar, aceasta Luna Noua este una speciala. Ea formeaza un superb Trigon de semne de pamant cu Uranus in Taur si Saturn in Capricorn. Prezenta elementului “pamant” intr-o asa dimensiune si conjuctura nu poate decat sa aduca cu sine mai multa stabilitate, inradacinare, pragmatism, nevoia de a face lucrurile sa se intample in “ACUM” si prezent, cat mai repede si plauzibil cu putinta.

Cu alte cuvinte, din norii nostri roz si pufosi suntem nevoiti sa coboram pe pamant cu picioarele puternic infipte si actionand concret si practic pentru indeplinirea dorintelor si visurilor noastre.

Spre deosebire de alte faze din ciclul lunar al lunii august, aceasta Luna Noua in Fecioara nu creeaza confuzii sau complicatii, ci vine in beneficiul nostru intr-un mod practic, cu adevarat util, si ne ajuta la propriu sa punem bazele unui nou inceput in vietile noastre. Aceste inceputuri pot fi legate de starea noastra de sanatate, de rutina noastra cea de toate zilele, de dobandirea unor noi abilitati sau implementarea unor noi planuri despre cum ne putem organiza mai bine trairile si vietile.

Foto: By Martin Cambriglia /Shutterstock

Luna Noua din Fecioara de pe 30 august pune accent asupra sentimentului de siguranta si a nevoii de a face ordine nu doar in dulapurile sau casele noastre, ci si in sufletele si emotiile noastre. In plan concret, material, ne concentram asupra detaliilor, amanuntelor, asupra sarcinilor pe care le avem de indeplinit si indeosebi asupra lucrurilor care exista fizic in imediata noastra apropiere. Nevoia de curatenie fizica este una pragmatica, structurata si determinata si atrage dupa sine si nevoia de curatenie spirituala. Sau invers.

Asadar, in perioada urmatoare de timp vom fi mai atenti la ceea ce simtim si vom incerca sa aducem transparenta, sinceritate fata de noi insine, dar si claritate in trairile noastre. Prin urmare, daca experimentam emotii puternice sau haotice, care ne arunca intr-o nebuloasa indecisa a gandurilor, Luna Noua in Fecioara ne ajuta sa le trecem prin filtrul ordinii si al organizarii, eliminand si sortand ceea ce ne este benefic/ necesar si ceea ce nu. Ne va fi usor sa intelegem ceea ce simtim, sa facem curatenie in sentimentele noastre si sa punem capat confuziei sau dualitatii.

Luna Noua de pe 30 august 2019 ne sprijina in demersul nostru de a infrunta ceea ce ne sperie si ne infuzeaza cu o energie puternica, plina de generozitate si potential, pe care am putea sa o asemuim cu o curatenie emotionala si spirituala ca de inceput de toamna. Da, mai mult ca niciodata, vom simti nevoia de a ne oferi mai mult timp noua insine si mai multe momente pentru sufletul nostru, astfel incat sa integram adevarul propriei fiintei nu doar in interiorul nostru, dar si in lumea exterioara.

Luna Noua in Fecioara este despre compasiune, despre nevoia de conexiune cu cei din familie sau cei apropiati, dar si cu o oarecare distantare de acestia pentru a ne acorda noua insine mai mult spatiu. Sunt posibile in aceasta perioada diferentele de opinii, chiar si intre persoane extrem de apropiate, dar si adancirea prapastiei dintre ideal si realitate.

Cei care se agata cu rigiditate de credintele si ideile lor, de nevoia de a avea dreptate cu orice pret, in detrimentul armoniei si a unei bune relatii cu cei iubiti, nu vor avea decat de suferit. Mai bine un mic efort de a diminua conflictele decat suferinta adusa de o separare… In acest context, toleranta si exercitiul de a te pune in pielea celuilalt reprezinta cea mai eficienta metoda pentru mentinerea pacii relationale in aceasta perioada.

“Aceasta Luna Noua in Fecioara este o lumina celesta care ne ofera unda verde si ne spune ca este timpul sa plantam semintele unor noi inceputuri in domenii precum munca, sanatate si a fi de folos celorlalti”, declara astrologul Pam Ciampi pentru revista www.bustle.com.

Foto fr si main: By Georgi Dimitrov83 /Shutterstock

Vizionare placuta