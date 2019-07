Pe 15 august avem de-a face cu o Luna plina ce pica la 22 de grade in Semnul Varsatorului. Din cauza conjuctiilor cu alte planete, este o moment astrologic cu o incarcatura energetica complexa si alambicata, care ne va marca in aceasta perioada de timp. Luna plina a lunii august mai este cunoscuta de amerindieni drept luna sturionului, iar in cultura populara europeana i se mai spune si luna porumbului verde sau luna granelor.

15 August 2019 - Luna plina in Varsator

Luna in Varsator se va afla in opozitie cu Soarele in Leu, o opozitie ce aduce pe scena jocului astrologic reactii usor exagerate, mandrie, nevoia de a avea dreptate, strafulgerari radicale, dar care ne si poate imputernici si infuza cu un sentiment al eliberarii absolut covarsitor. Leul este despre inima, Varsatorul despre ratiune si intelect, Leul un semn de foc, iar Varsatorul un semn de aer. Chiar daca aceasta opozitie pare conflictuala, o putem folosi in beneficiul nostru. Ea ne elibereaza de subiectivitatea sentimentelor si ne poate ajuta sa luam decizii lucide, obiective, in care sa ne punem un pic inima deoparte si sa ne bazam pe rational.

Varsatorul asmute in interiorul nostru dorinta de schimbare, de a ne misca si revolutiona lucrurile si situatiile, de a schimba lumea inconjuratoare si lumea din noi. Ne putem astepta ca din moment din moment existentele noastre linistite sa fie tulburate de evenimente, situatii adeseori halucinante sau haotice asupra carora pare ca nu avem niciun control sau nu le putem strapunge intelesul. Dar din perspectiva cosmica ele au. Au rolul (accelerat, ce-i drept) de a ne trezi constiintele si spiritele daca le-am lasat sa doarma pentru prea mult timp.

De asemenea, nu este intamplator ca aceasta luna plina a lunii august este in semnul Varsatorului, o zodie revolutionara si reformatoare. Varsatorul ne infuzeaza cu o putere de expresie aproape brutala, iar opozitia Leului ne poate aduce in situatia de a cauta validare de la ceilalti, in unele cazuri alegand sa ne conformam principiilor si parerilor celorlalti doar pentru ca noi insine sa nu mai fim priviti ca niste inadaptati sau paria.

In perioada urmatoare de timp, Varsatorul ne va pune in diverse ipostaze in care vom fi nevoiti sa emancipam si sa transformam, chiar si la nivel social si la nivelul comunitatilor acolo unde este nevoie. Varsatorul simbolizeaza si revolta, dar si martiriul sau sacrificiul. Avem deja sau vom avea de-a face cu imprejurarea de a transforma sisteme inutile, patriarhale sau distructive, de a le vedea hibele si disfunctionalitatile asa cum sunt ele, de a recunoaste tiparele de comportament negative, dar si de a imbunatati fie sistematic, fie radical, aceste sisteme. Indiferent cat de greu ne va fi sa acceptam acest lucru, la un nivel spiritual, anumite persoane vor juca aceasta carte a sacrificiului de sine pentru a schimba lucrurile la un nivel macro, universal, si isi vor asuma rolul de eroi sau lideri spirituali ai comunitatii de care apartin.

Urmeaza o perioada in care trebuie sa ne depasim si sa ne eliberam de propria karma sau de cea colectiva si sa ne transcedem dramele si nebuloasele interioare. Conjuctia Lunii pline in Varsator cu steaua fixa Nashira este una benefica si este de partea noastra in acest sens, ajutandu-ne sa invingem raul la mai multe niveluri.

Sa facem apel la calm, iubire si empatie

Se poate intampla sa ne aflam in directii diferite decat ceilalti sau sa ne simtim ca si cum am fi noi impotriva celorlalti sau noi impotriva anumitor institutii/ organizatii/ oameni care reprezinta o anumita autoritate. Nu cadeti in capcana de a lasa ca ceea ce stiti sa fie acoperita de vocea altora care poate cunosc mai putin decat voi, dar spuneti-va adevarul cu IUBIRE, INTELEGERE si EMPATIE, 3 cuvinte cheie care trebuie neaparat sa marcheze perioada urmatoare de timp.

Acorda-ti tie insuti, dar si celorlalti, timp si spatiu, dar si disponibilitatea de a comunica eficient si diplomat, avand in minte ca adevarul este intotdeauna undeva la mijloc. Perioada de dinainte si de dupa 15 august va aduce in prim plan ideea de justitie si dreptate, dar va face apel si la integritate si la ideea de profesionalism.

Totodata, Soarele se va afla in conjunctie cu Venus si Marte, planetele iubirii si ale pasiunii, care inflacareaza sentimentele, dar si temperamentele. Mai mult ca niciodata, vom simti ca lucrurile sunt despre noi, despre ceea ce suntem noi, in substratul nostru cel mai adanc si profund. Avem tendinta de a lua lucrurile personal, chiar si atunci cand nu este cazul, chiar si atunci cand ne straduim si incercam sa adoptam o atitudine neutra si sa ne pastram calmul si stapanirea de sine.

Fiindca Luna plina in Varsator se va afla in opozitie cu Marte, vom avea tendinta de a ne pierde usor cumpatul, de a fi irascibili si capriciosi, de a actiona fara sa ne gandim, de a ne lasa prada instinctelor si impulsurilor. Scandalul, anxietatea, agresivitatile, jocurile de putere, conflictele de interese, schimbarile de situatii, neintelegerile intre cupluri sau discutiile in contradictoriu, dar si intre diverse persoane nu sunt excluse. Avem un pic tendinta de a depasi limitele si de a trebui sa facem fata unor paradoxuri.

Deoarece aceasta Luna plina se afla in opozitie directa cu Venus in Leu, sa incercam sa existam, sa fim, sa facem si sa schimbam cu MULT CALM. Sa incercam sa renuntam la tensiuni si conflicte cu ceilalti caci nu vor face decat sa ne ingreuneze menirea, dar si sufletul. Meditatia ne poate ajuta sa ne detensionam, sa fim mai putin reactivi si sa ne conectam cu noi insine. Daca reusim sa ne concentram asupra chakrei celui de-al treilea ochi si cea din zona gatului, mesajele si vocile noastre vor fi auzite asa cum trebuie. Echilibrul trebuie sa ne aduca din aer cu picioarele din nou pe pamant. Poate ca aspectele astrale nu sunt tocmai cele mai norocoase si pasnice, dar nici nu sunt pentru totdeauna. Cu rabdare, toleranta, deschidere, empatie sau iubire, le putem depasi cu fruntea sus, pace si umanitate.

