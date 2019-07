Odata cu data de 23 iulie, am intrat in zodia Leului (23 iulie – 22 august), o zodie mai mult decat interesanta, un semn zodiacal asupra caruia merita sa ne oprim un pic si sa va prezentam cateva dintre caracteristicile, atuurile si trasaturile lor forte, dar si din punctele lor slabe. Daca sunteti Leu sau cineva din familia, anturajul sau cercul vostru de cunostinte se numara printre reprezentantii acestei zodii, nu ezitati sa dati informatiile mai departe. Mai mult ca sigur ca ii veti gasi portretul creionat mai jos sau va veti regasi voi insiva in trasaturile enumerate.

Portret de zodie: Leul. Trasaturile si caracteristicile unui Leu

Leul este un Semn de foc, dar si un semn solar. Asadar, Leul iubeste viata prin toti porii lui si este o zodie de vitalitate, fericire, exuberanta si entuziasm. Ii place sa traiasca, sa experimenteze, sa se inconjoare de lume si prieteni, sa calatoreasca, sa incerce, sa preia initiativa, sa se bucure de micile si marile detalii ale vietii, sa comita extravagante, sa testeze limita si sa mearga pana la capat.

Il vei regasi adesea in situatii in care face, conduce, indruma, construieste, proiecteaza, se implica sau pune in aplicare. Nu sta o clipa locului, iar energia sa constructiva da nastere multor lucruri marete, realizate impecabil. Pe plan profesional, Leul dispune de multa ambitie si creativitate si iubeste sa faca lucrurile pe cont propriu.

In structura de baza a Leului predomina intr-un procent semnificativ Yang-ul, ceea ce il face activ, dinamic, stralucitor, debordand de energie si creativitate. Leul este un personaj ocupat si preocupat, plin de idei si cuvinte, stapan peste arta oratoriei, dar mai ales inclinat spre actiune si fapte.

Leul unifica, reuneste, leaga, creeaza legaturi intre oameni, cercuri sau grupuri, ii mobilizeaza, ii poate stimula si ii poate face sa se dedice unui scop sau cauze comune cu o putere de convingere si un suflu nemaintalnit. Caci, da un Leu are si puterea sau abilitatea de a influenta oameni, de a-i face sa-si constientizeze propriile atuuri, de a-i face sa colaboreze intre ei, de a-i face sa se uite in oglinda si sa isi constientizeze puterile, dar si punctele vulnerabile. Iar atunci cand el insusi crede cu tarie in ceva, Leul poate muta muntii din loc.

Leul stie sa fie un prieten adevarat si este genul acela de prieten pe care, daca ai reusit sa ti-l apropii, il vei avea aproape, la bine si la greu, pentru toata viata. Leul crede in institutia prieteniei aproape la fel de mult ca in cea a familiei. Desi este tot timpul inconjurat de foarte multe persoane, prietenii adevarati ai Leului ii poti numara pe degete. Leul este insa extrem de devotat relatiilor sale de prietenie, in care investeste loialitate si timp de calitate. Te poti baza intotdeauna pe un Leu in situatiile de criza. Nu doar cu un sfat, dar si cu ajutor demn de apreciat pentru ca Leul este mare maestru de ceremonii in situatiile dificile.

Foto: By goccedicolore.it /Shutterstock

Desi pare o fiinta foarte cerebrala si pragmatica, Leul iubeste pasional si isi exprima sentimentele si emotiile intr-un mod clar, cu naturalate, deschis, astfel incat sa nu lase loc dubiilor sau interpretarilor. Rereori vei gasi un Leu indecis in chestiuni ale inimii caci acesta isi da seama cu usurinta de ceea ce isi doreste de la o relatie. Leul stie sa fie amuzant, marinimos, respectuos si jovial atunci cand iubeste, dar totodata tine mult la independenta sa si ii place ca el sa fie cel cu iniativa. Ca partener, Leul este protector si intotdeauna isi va proteja familia, chiar si in detrimentul sau.

Leul este mandru, demn, puternic ancorat in valorile sale individuale, cu o putere de magnetism aparte. Leul emana incredere in sine si stapanire de sine si de aceea ceilalti au incredere in el. Are tarie de caracter, adora stabilitatea si vrea sa isi faca lumina sa straluceasca cat mai puternic. Mandria, ego-ul, mania, narcisismul, ego-ul, vanitatea pot fi uneori dusmanii sai cei mai mari, nu lumina sau umbrele celorlalti.

Leul are un suflet inflacarat, curajos, indragostit de ideea de justitie si ferm in principiile si convingerile sale. Nu vei reusi prea usor sa convingi un Leu ca ai dreptate daca nu ii aduci argumente puternice si nu ii prezinti si niste demonstratii bine fondate. Ba chiar te vei trezi in ipostaze in care aproape ca ii vei da dreptate...

Daca un Leu isi propune ceva, acel ceva, cum necum, va deveni realitate. Leul are o vointa de fier, are determinare si va merge pana in panzele albe pentru a-si atinge scopul dorit. Un Leu nu se va da batut cu una, cu doua, si daca chiar de va cadea de 7 ori, se va ridica de 8. Leul este un invingator al vietii si are puternic inradacinata in mentalitatea sa acest concept astfel ca viata sa ii va raspunde de multe ori in aceeasi tonalitate. Nu invidiati niciodata un Leu pentru succesul sau, ci mai bine intrebati-l cum reuseste sa isi mentina gandirea pozitiva si sa implementeze parametrii abundentei si ai succesului in tot ceea ce face. Este un maestru in Legea Atractiei!

Leul are un spirit generos. Leul este perceput adesea drept o personalitate puternica, autoritara, implacabila daca i-ai gresit, pe care multi o respecta si de care multi se tin la distanta fiindca se tem. Dar cei care il iubesc stiu ca are o inima calda si marinimoasa si si-ar da si pielea de pe el pentru binele celor dragi. Leul iubeste sa faca cadouri si darurile sale sunt de mult bun gust, dar ating si sufletul celui care le primeste.

Leul este o zodie a sinceritatii. Leul este o zodie directa, respectuoasa, dar transanta si nobila. Iti va spune intotdeauna verde in fata ceea ce gandeste, cu fermitate, dar si cu atentie. Se spune ca este iute la manie si in multe cazuri asa si este. Doar ca accesele de manie ale unui Leu sunt scurte si efemere, apun la fel cum rasar. Un Leu isi da seama daca a gresit in reactiile sale si isi va cere scuze cu onoare, ba mai mult, a doua oara nu isi va repeta greseala caci are o capacitate de stapanire extraordinara.

Foto homepage: By Fred Mantel /Shutterstock

