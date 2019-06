Luni, 17 iunie 2019 (ora 11:36, ora Romaniei), daca ne vom indrepta ochii catre bolta cereasca, vom putea admira o frumoasa luna plina. Astrologic vorbind, avem de-a face cu o luna plina ce pica in semnul Sagetatorului, la 25 grade, si a carei influenta o vom resimti din plin in perioada imediat urmatoare.

Fiind prima luna plina a acestei veri si asociindu-se cu alte doua evenimente planetare majore: Jupiter in patrat cu Neptun si Saturn in sextil cu Neptun, va avea un impact direct si puternic asupra vietilor noastre si de aceea vom trasa cateva dintre cele mai importante efecte ale sale. In plus, chiar in zilele acestea, premergatoare Lunii pline in Sagetator, vom resimti din plin ascendenta acestei energii astrale. Aceasta va continua sa se intensifice in mod crescendo pana in punctul culminant al Solstitiului de Vara.

17 iunie – Luna Plina in Sagetator ne ajuta sa ne indeplinim cele mai ascunse dorinte!

Cu alte cuvinte, putem spune ca in perioada urmatoare vom resimti o oarecare tensiune emotionala, dar este una constructiva si o putem considera insusi motorul care ne va porni ciclul de dorinte si visuri pe care le caram cu noi la purtator spre indeplinire.

Luna plina a lunii iunie mai este cunoscuta in traditia amerindiana sub denumirea de Luna Capsunii, in timp ce in Europa i se mai spune si Luna Trandafirului. Aceasta Luna plina in Sagetator ne va acutiza dorinta de a cauta acel “ceva” care sa ne implineasca. Vom resimti nevoia de a ne atasa sau de a ne reatasa unui scop, unei misiuni in viata, unui tel, unui “ceva” care sa dea sens si semnificatie existentelor noastre. Luna plina in Sagetator aduce deschidere, aduce curiozitate, energie si abundenta, dar si un sentiment acut de a evolua si de a creste la nivel individual.

Photo by Oleg Magni from Pexels

De aceea, multi dintre noi isi vor gasi in perioada urmatoare acel drive interior care face ca lucrurile sa fie puse in miscare. Partea frumoasa a acestei Luni Pline in Sagetator este ca avem atat de mult optimism interior, incredere si speranta ca universul lucreaza in favoarea noastra si ne asaza pe drumul cel bun, incat acest lucru va fi vizibil si in mediul extern. Ambitiile si visurile noastre vor sta sub semnul practicalitatii suficient de mult incat sa se poate concretiza.

Mai mult, Luna Plina in Sagetator ne poate ajuta si sa aruncam o ultima privire asupra trecutului, dintr-o perspectiva net superioara, mai inalta, determinandu-ne sa ne incheiem procesul de vindecare si sa mergem mai departe, fara greutati si poveri pe suflet.

Multi dintre cei care si-au propus, spre exemplu, sa achitioneze o locuinta in perioada urmatoare, sa se mute, sa isi schimbe jobul, sau orice altceva care le sporeste sentimentul de libertate si independenta si ii face sa se simta mai aproape de eu-ul lor adevarata, vor fi incurajati de astre si procesul va decurge mult mai usor pentru ei. Scurtaturile se sterg, suntem puternic ancorati in realitate si intuitiv stim sa facem lucrurile asa cum trebuie sa fim facute.

Aspectele planetare ne confera claritate, viziune, pasiune, rabdare, aventura, credinta si incredere in sine astfel incat sa ne realizam cele mai indraznete visuri. Totodata, influenta lui Jupiter isi va face si ea simtita prezenta, iar norocul va fi resimtit sub forma semnarii anumitor colaborari/ contracte/ intelegeri avantajoase de pe urma carora mai multe persoane vor avea de castigat.

De asemenea, aceasta luna este benefica si celor care doresc sa urmeze un nou drum sau o noua cale si favorizeaza ceea ce tine de acte, proceduri legale, calatorii, educatie, grupuri sociale. S-ar putea chiar sa primiti o veste buna ce tine de calatorii, sa revedeti o persoana draga sau sa vedeti un loc in care nu ati mai fost niciodata. Sentimentul de solidaritate cu cei din jurul tau va fi mai puternic, iar prieteniile ne aduc sentimentul de satisfactie si bucurie. Se vor lega noi prietenii in perioada urmatoare si vom cunoaste oamenii potriviti in momentul potrivit astfel incat sa ne imbogatim perspectivele si viziunile.

Asadar, mantra cheie a acestei Luni pline a lunii iunie poate fi considerata urmatoarea:

Sunt. Am un vis (dorinta) si chiar acum acest vis este pe cale sa se realizeze.

Sa aveti o Luna Plina de vis, dragilor!

Foto homepage: Photo by Pedro Figueras from Pexels

Vizionare placuta