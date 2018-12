22 decembrie 2018 - Cea mai lungă Lună Plină a anului. Luna plină în Rac are o energie magică!

Pe 22 decembrie 2018 (ora 19:49 în România) avem de-a face cu o superbă lună plină, o lună care pică la 0 grade în semnul Racului, magică prin semnificațiile astrologice pe care le are și prin faptul că o putem admira în toată splendoarea în preajma Crăciunului, o sărbătoare profund spirituală. Interesant este și faptul că astronomii o caracterizează ca fiind cea mai lungă fază de lună plină a întregului an 2018, ceea ce îi sporește vibrația energetică. În plus, tot pe 22 decembrie are loc și Solstițiul de iarnă.

Meteorologul Scott Sutherland de la Weather Network a declarat că în decembrie 2018 faza lunii pline va înregistra un total de 15 ore și 32 de minute. “Este cea mai lungă Lună Plină a întregului an. Din decembrie 2018, când a fost pe cer timp de 15 ore și 54 de minute pe data de 20-21 decembrie, nu am mai văzut o Lună Plină care să dureze atât de mult”, se arata pe www.express.co.uk.

Luna plină în Rac - un adevărat portal către dragoste, afecțiune, conexiune familială

Luna plină din Rac de pe 22 decembrie creează un aspect benefic cu Uranus, ceea ce înseamnă că vom fi capabili să lăsăm deoparte energia tumultoasă, ostilitatea, supărarea sau mânia cu care ne-am mai confruntat ocazional în ultimele săptămâni. Ne îndreptăm în schimb spre o perioadă frumoasă care stă sub semnul schimbărilor pozitive și al surprizelor, deschizând calea către oportunități neașteptate și noutați.

Foto: natalia_maroz /Shutterstock

O lună plină în Rac pune accentul asupra familiei și asupra căminului, dar ne scoate la iveală și emoțiile și ne face să trecem cu prea multă ușurință de la o stare emoțională la alta. Pe ultima sută de metri a anului, în preajma unei mări sărbători care ne învață să ne bucurăm, să ne deschidem inimile mai mult către divinitate, dar și unii către ceilalți, Luna Plină din Rac de pe 22 decembrie ne provoacă să ne uităm în urmă, să uităm și mai ales SĂ IERTĂM pentru a putea merge mai departe.

În opoziție cu Lună plină în Rac se va afla Soarele, ceea ce poate evidenția în multe cazuri dualitățile și opozițiile din viața noastră și poate activa mici crize persoanele sau interioare. Manifestările emoționale vor fi la ele acasă, dar le putem da cu ușurință o direcție pozitivă și constructivă fiind mai toleranți, mai răbdători, mai iubitori. Să nu ne consumăm energia pe lucruri inutile, să ieșim din rutină, să ne angajăm în schimbări și lucruri noi căci acum este momentul lor. Ai încredere în instinctele tale și profită de lucrurile și întâlnirile minunate de care vei avea parte în acest an.

Foto: Alla Simacheva /Shutterstock

Sub influența acestei luni pentru mulți se deschide un portal către romantism și dragoste, dar și al posibilităților de a cunoaște persoana potrivită. Racul este un semn asociat cu relațiile, iubirea și intimitatea și energia sfârșitului de decembrie este una caldă, care alina, îngrijește, te determină să îți reîncarci bateriile în sânul familiei. Poate tocmai de aceea, mulți dintre noi vom simți mai mult că niciodată nevoia de a ne retrage în sânul familiei și a ne petrece cât mai mult timp înconjurați de cei dragi, angajându-ne în diverse activități de țin de cămin, socializarea familiară, activități festive.

Mai mult, Venus în conjucție cu Neptun favorizează relaxarea, visarea cu ochii deschiși, idilele. În cupluri, atingerea, tandrețea, compasiunea, dar și conexiunea la un nivel spiritual profund și intens sunt parametri sub care vor evolua și înflori multe cupluri în această perioadă. Tot în această perioadă se pot lega cu ușurință noi prietenii, dar și atracții puternice în cazul celor care sunt single.

Foto homepage: natalia_maroz /Shutterstock