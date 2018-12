Horoscopul detaliat pentru Decembrie 2018: Ce aduce a 12-a luna a anului pentru fiecare zodie?

Berbec – Horoscop Decembrie 2018

Decembrie 2018 este o luna cel putin norocoasa pentru nativul Berbec. Chiar daca pentru multi nativi, debutul ei nu a fost unul lin sau pe masura asteptarilor, lucrurile se schimba usor usor pe masura ce avansam inspre mijlocul lunii. Berbecul debordeaza de multa energie, de incredere si vointa, iar oportunitatile profesionale si amoroase i se astern la picioare, largindu-i orizontul. Chiar daca ritmul este unul alert, decembrie iti aduce in calea ta posibilitati nemaintalnite si oameni noi minunati care iti pot schimba destinul.

Exista o mare posibilitate sa iti iei angajamentul pentru proiecte noi in 2019, ceeea ce inseamna si o marire considerabila a veniturilor. Fa o pauza insa in preajma Craciunului si inconjoara-te de familie si cei dragi caci ai o mare nevoie de relaxare si sa iti incarci bateriile spirituale. In dragoste, astrele preconizeaza armonie in viata de cuplu si intalniri surpriza pentru nativii Berbec single, sentimente foarte intense si puternice.

Taur – Horoscop Decembrie 2018

Incepand cu 2 decembrie, Venus a intrat in semnul Scorpionului, ceea ce aduce mai multa profunzime si romantism in relatiile de dragoste ale Taurului, dar si o perspectiva mai clara asupra lucrurilor in cazul acelor nativi angajati in situatii amoroase duplicitare sau bazate pe indecizie, neclaritate si omiterea adevarului. De asemenea, trebuie mentionat si ca o persoana draga va avea nevoie de sprijinul tau emotional si tu vei fi acolo, ajutand-o cu sfaturi, cu dragoste si cu solutii practice pentru problema sa.

Mai mult, vesti bune si pentru nativii Taur care sufereau din cauza amanarii unor probleme importante pentru ei. Mercur faciliteaza corectarea si eliminarea erorilor sau a complicatiilor. Totodata, conflictele care pot izbucni in jurul datei de 8 decembrie se rezolva pe cale amiabila. Pe plan profesional si financiar, avem iarasi vesti bune pentru tine. Jubilezi de creativitate si ideile tale noi sunt rapid implementate si puse in practica la locul de munca, ceea ce iti aduce o satisfactie interioara enorma. Este foarte probabil ca vei primi si o recompensa financiara pentru eforturile tale, dar si multa admiratie.

Gemeni – Horoscop Decembrie 2018

Cu Mercur retrograd in cea de-a 7-a casa a nativului Gemeni, casa relatiilor, comunicarea cu persoana iubita se poate realiza cu mai multa dificultate decat de obicei. Chiar daca exista dragoste si exista si conversatii, primeaza cumva lipsa de intelegere a unuia fata de celalalt. Dar Saturn va ajuta sa ajungeti la cauza problemei si sa va pledati cauza din inima, ceea ce va aduce lumina si pace in viata voastra amoroasa.

De asemenea, decembrie 2018 este luna perfecta pentru a concepe proiecte noi pentru primavara 2019, proiecte menite sa va puna in valoare talentele si ceea ce sunteti cu adevarat, dar si sa va aduca bani suplimentari si o incredere in sine sporita.

Incepand cu data de 16 decembrie, pentru nativii single, tranzitul lui Jupiter aduce noroc si noi posibilitati de a cunoaste pe cineva special si de a pune bazele unei relatii frumoase, bazate pe respect si admiratie reciproca. Menajeaza-ti sanatatea si ai grija de corpul tau. Esti predispus la raceli catre sfarsitul lunii asa ca rasfata-ti corpul cu fructe si legume bogate in vitamine.