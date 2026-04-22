Astro-evenimentele lunii mai 2026 aduc emoții intense și scot adevărurile la suprafață. Autenticitatea câștigă!

Astro-evenimentele lunii Octombrie 2025 pot veni cu amăgiri și revelații. Venus și Neptun ne răscolesc inimile puternic

26 Septembrie 2025
Astro-evenimentele lunii Septembrie aduc schimbări bruște de direcție cauzate de eclipse și retrogradările lui Saturn și Uranus

29 August 2025
27 Aprilie 2026 publicat în Horoscop
IN ACEST ARTICOL:

Mai 2026 se simte ca o lună de tranziție puternică între două lumi: rămășițele intensității scorpionice de la începutul lunii și explozia mentală și socială care vine odată cu activarea semnelor Gemeni, Taur și Rac. Nu mai funcționăm pe jumătăți de măsură. Tot ce evităm revine. Tot ce e autentic se consolidează.

Începutul lunii: revelații, tensiuni emoționale și clarificări inevitabile

Luna Plină în Scorpion de pe 1 mai deschide luna într-o zonă profund emoțională. Nu vorbim despre dramatism superficial, ci despre acele adevăruri care ies la suprafață atunci când nu mai putem controla narațiunea. Scorpionul scoate la lumină atașamentele, dependențele emoționale, dar și puterea de regenerare. Pentru mulți dintre noi, începutul lunii aduce o concluzie clară: ceva s-a schimbat definitiv în dinamica unor relații sau în modul în care ne raportăm la încredere.

În aceeași zi, Venus în Gemeni în aspect cu Saturn stabilizează emoțiile într-un mod mai matur. Nu mai căutăm intensitate cu orice preț, ci începem să întrebăm: „are asta consistență?” În paralel, Mercur conjunct Chiron în Berbec activează rănile legate de felul în care ne exprimăm. Unele conversații pot fi directe până la disconfort, dar exact acolo apare vindecarea.

Perioada Taur–Berbec: decizii practice, tensiuni și repoziționări

Începând cu 3 mai, Mercur intră în Taur și schimbă ritmul mental. Din grabă și impuls, intrăm într-o zonă mai lentă, mai practică. Dar liniștea nu înseamnă lipsă de tensiune.

În jurul datei de 5 mai, aspectele Mercur care implică Pluto și Jupiter creează un climat mental intens. Aici apar negocieri, discuții despre bani, valori și control. Nu mai putem evita subiectele incomode. Ce este ascuns, iese la suprafață sub presiune.

Tot în această perioadă, Marte în Berbec în aspect cu Jupiter amplifică tendința de a exagera reacțiile. E ușor să simțim că avem dreptate și să acționăm pe baza acestei convingeri, dar rezultatul depinde de cât de bine ne calibrăm impulsul.

Pe scurt, primele zile din mai cer un lucru simplu și dificil: discernământ.

Mijlocul lunii: construcție, maturizare și reset emoțional

Pe 11–14 mai intrăm într-o zonă mai stabilă, dar nu mai puțin intensă. Soarele în Taur aduce o nevoie reală de stabilitate, de rezultate concrete și de reconectare cu corpul, cu resursele, cu realitatea.

Mercur și Soarele în Taur favorizează deciziile clare, mai ales în zona financiară sau profesională. Nu mai e loc de ambiguități.

În jurul Lunii Noi în Taur (16 mai), apare o resetare importantă: nu spectaculoasă, dar profundă. Este tipul de început care nu se simte imediat, dar care se vede în timp. Alegem mai atent, mai puțin impulsiv, mai aproape de ce contează cu adevărat.

Tot în această perioadă, Marte conjunct Chiron în Berbec reactivează tema curajului personal. Nu curajul de a câștiga, ci curajul de a nu mai repeta aceleași tipare.

Finalul lunii: explozie mentală, schimbări rapide și adevăruri incomode

După 17 mai, energia se schimbă brusc. Mercur intră în Gemeni, Venus intră în Rac, iar atmosfera devine mult mai mobilă, socială și emoțională în același timp.

Apar conversații rapide, idei noi, contacte, informații. Dar și o sensibilitate crescută în relații. Nu mai funcționăm doar rațional, ci reacționăm și emoțional la tot ce se spune.

Mercur conjunct Uranus în Gemeni (18 mai) aduce surprize, revelații, mesaje neașteptate. Este un moment tipic pentru schimbări de direcție sau decizii luate „dintr-odată”, dar care vin după o acumulare internă mai veche.

Pe 19 mai, Marte intră în Taur și mută energia din acțiune rapidă în perseverență. Nu mai alergăm, dar începem să construim. În aceeași zi, Venus în Rac activează nevoia de siguranță emoțională. Relațiile devin mai protective, mai selective, mai sincere.

Finalul lunii culminează cu Luna Plină în Săgetător (31 mai), care deschide perspectiva. După toată intensitatea emoțională și mentală, apare o întrebare simplă: „unde mergem mai departe?” Nu din impuls, ci din înțelegere.

Mai nu este o lună liniară. Este o lună de tranziții, de schimbări de ritm și de adevăruri care nu mai pot fi amânate. Începem cu intensitate emoțională, trecem prin clarificări mentale și ajungem la o formă de direcție mai matură.

Pentru mulți dintre noi, luna asta nu schimbă doar planuri. Schimbă felul în care alegem.

Vladimir

Întotdeauna am fost fascinat de dualități: ordinea și haosul, știința și spiritualitatea. Ca analist, îmi place să găsesc modele și conexiuni în date, iar ca astrolog, să interpretez simbolurile cerului. Cu o configurație...

Abonează-te pe
ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri