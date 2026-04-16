Soarele intră în Taur pe 20 aprilie și, odată cu el, se schimbă nu doar ritmul, ci și felul în care simțim viața. Taurul nu aleargă, nu reacționează impulsiv și nu se lasă ușor influențat. În schimb, construiește. Alege. Se atașează. Energia acestui semn este una profund senzorială — vrea siguranță, stabilitate, confort, dar mai ales coerență între ce simți și ce trăiești zi de zi. Nu e vorba doar despre lucruri materiale, ci despre acea liniște interioară care vine când știi că nu mai ești în derivă.

Un sezon imprevizibil

Anul acesta însă, Soarele în Taur nu vine cu promisiunea clasică de stabilitate liniștită. Este un Taur tensionat din interior, pentru că își încheie un capitol important. Uranus, planeta schimbării bruște, se află la grad karmic în acest semn și pregătește o ieșire care nu trece neobservată. Asta înseamnă că toate temele Taurului — bani, valori personale, relații stabile, siguranță — sunt împinse spre un punct de adevăr. Nu mai funcționează compromisurile tăcute. Nu mai poți spune „merge și așa”.

Primele zile, imediat după intrarea Soarelui în Taur, pot aduce o nevoie acută de claritate. Simți mai puternic decât de obicei unde nu te mai regăsești. Taurul nu rupe ușor, dar când începe să simtă că ceva nu mai are consistență, nu mai poate ignora. Nu reacționează impulsiv, în schimb, observă, acumulează, analizează în tăcere. Și tocmai această acumulare duce, inevitabil, la un moment de decizie.

Punctele critice ale sezonului

Punctul sensibil vine în jurul datei de 25 aprilie, când Soarele în Taur formează un aspect tensionat cu Pluto. Aici, nevoia de control iese la suprafață. Taurul vrea să păstreze, Pluto vrea să transforme. Și apare întrebarea incomodă: ții de ceva pentru că încă are valoare reală sau doar pentru că ți-e teamă să pierzi? Este un moment în care pot ieși la suprafață atașamente vechi, frici legate de stabilitate sau chiar dependențe emoționale mascate sub ideea de „siguranță”.

La scurt timp, pe 26 aprilie, Soarele formează un sextil cu Nodul Nord tot din Taur, iar direcția devine mai clară. Aici nu mai e vorba doar despre ce pierzi, ci despre ce trebuie să construiești diferit. Taurul, în esența lui, nu distruge, ci reconstruiește mai bine. Dacă ai curajul să lași în urmă ceea ce nu mai e autentic, acest aspect deschide o cale mult mai stabilă, dar pe alte baze decât cele de până acum.

Pe măsură ce avansăm spre mijlocul lunii mai, energia Taurului începe să se așeze într-un mod mai constructiv. Soarele în sextil cu Jupiter, pe 11 mai, aduce un sentiment de expansiune, dar unul ancorat în realitate. Nu e entuziasm gol, ci o încredere calmă că lucrurile pot crește, pot deveni mai solide. Este un moment bun pentru decizii legate de bani, investiții sau chiar relații, dar doar dacă sunt construite pe sinceritate.

Conjuncția Soare–Mercur din 14 mai aduce claritate mentală în tot ceea ce ține de Taur: valori, resurse, alegeri pe termen lung. Gândirea devine mai simplă, mai directă. Nu te mai complici. Începi să vezi lucrurile așa cum sunt, fără filtre sau justificări inutile.

Iar Luna Nouă în Taur din 16 mai este, probabil, cel mai important moment al întregii perioade. Nu este o Lună Nouă ușoară sau romantică, ci una profund pragmatică. Aici plantezi ceva nou, dar doar după ce ai curățat terenul. Este momentul în care îți redefinești relația cu stabilitatea: ce înseamnă pentru tine siguranța? Ce e real și ce a fost doar obișnuință? Ce meriți, de fapt?

Soarele în Taur, în acest context, nu mai este despre confort pasiv. Este despre asumare. Despre a-ți construi viața pe ceva solid, dar viu. Despre a nu mai confunda stabilitatea cu stagnarea. Iar cu Uranus pregătit să părăsească semnul, tot ce nu este autentic devine imposibil de ignorat.

Rămâne doar ceea ce are rădăcini reale. Restul… cade singur.