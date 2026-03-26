Există tranzituri care trec aproape neobservate și există momente în care simți, fără să te uiți în calendar, că ceva s-a schimbat. Intrarea lui Marte în Berbec, pe 9 aprilie, face parte din a doua categorie. Nu e subtilă, nu e blândă și cu siguranță nu e neutră. Este începutul unei perioade în care acțiunea devine inevitabilă.

Marte se află în domiciliul său, ceea ce înseamnă că își exprimă energia în forma ei pură: directă, instinctivă, uneori brutal de sinceră. Dar ceea ce face acest tranzit cu adevărat interesant nu este doar forța lui, ci succesiunea de întâlniri pe care le are în Berbec. Pentru că aici nu vorbim doar despre curaj, ci despre testarea lui.

Pe 8 aprilie, chiar înainte de a schimba semnul, Marte face un sextil cu Uranus din Taur, din ultimele grade ale Peștilor. Este acel moment în care simți că trebuie să faci ceva diferit, chiar dacă nu ai încă un plan clar. Intuiția și dorința de libertate se întâlnesc. Nu e încă acțiune directă, dar e impulsul care o declanșează.

Primele zile în Berbec: vis, dorință și risc de iluzie

La doar câteva zile după intrare, pe 13 aprilie, Marte se întâlnește cu Neptun în Berbec. Este o combinație seducătoare și periculoasă în același timp. Pe de o parte, poate da curajul de a urma un vis, de a crede în ceva fără dovezi concrete. Pe de altă parte, poate duce la decizii luate pe bază de idealizare.

Nu e o energie care cere calcule. Este una care spune „simt că trebuie să fac asta”. Problema apare atunci când ignorăm complet realitatea.

În același interval, Mercur intră și el în Berbec și se aliniază rapid cu Neptun, amplificând acest efect. Gândim și acționăm din același loc și, anume, din inspirație, dar uneori neclar.

După entuziasm: vine testul realității

Pe 16 aprilie, Marte face un sextil cu Pluto din Vărsător. Aici lucrurile devin mai serioase. Nu mai e doar impuls, ci strategie. Avem șansa să canalizăm energia într-un mod eficient, să influențăm, să convingem, să ne afirmăm fără haos.

Dar adevăratul test vine pe 19 aprilie, când Marte se întâlnește cu Saturn în Berbec. Este unul dintre cele mai importante momente ale tranzitului. Saturn nu oprește energia lui Marte, dar o condiționează. Îi cere disciplină, răbdare, responsabilitate. Lucruri ușor nenaturale pentru Marte.

Dacă până atunci am acționat impulsiv, aici simțim consecințele. Dacă am construit ceva solid, aici vedem rezultatele. Este momentul în care entuziasmul trebuie să se transforme în efort susținut.

Punctul de intensitate: mintea și acțiunea devin una

Pe 20 aprilie, Mercur îl ajunge din urmă pe Marte și formează conjuncția în Berbec. Este genul de zi în care gândurile devin acțiuni aproape instant. Spui și faci. Reacționezi rapid, uneori prea rapid.

În același timp, Mercur trece și peste Saturn, ceea ce creează un amestec interesant: impuls + autocontrol. Dacă reușești să filtrezi înainte să reacționezi, poți avea un impact real. Dacă nu, conflictele pot apărea foarte ușor.

Finalul lunii aprilie: asumare și eliberare

Pe 28 aprilie, Marte formează un trigon cu Lilith, aducând la suprafață o formă de curaj mai brută, mai puțin filtrată social. Este energia aceea în care nu mai vrei să te conformezi, nu mai vrei să explici. Poate fi eliberatoare, dar și destabilizatoare dacă nu e conștientizată.

Luna mai: expansiune, dar și risc de exagerare

Pe 5 mai, Marte face un careu cu Jupiter. Aici apare tentația de a forța lucrurile, de a merge prea departe, prea repede. Încrederea este mare, dar nu întotdeauna justificată. Este genul de tranzit în care câștigi mult sau pierzi mult, în funcție de cât de bine îți dozezi energia.

Pe 16 mai, Marte se întâlnește cu Chiron în Berbec. Este o conjuncție profundă, care aduce la suprafață răni legate de identitate, curaj, inițiativă. Poate scoate la iveală momente în care nu am avut voie să fim noi înșine sau în care am fost respinși pentru că am îndrăznit.

Dar nu e doar despre rană. Este și despre vindecare. Despre a acționa diferit, conștient, fără să mai reacționăm din aceleași tipare.

Zodiile cardinale (Berbec, Rac, Balanță, Capricorn): presiune de acțiune și decizii inevitabile

Pentru semnele cardinale, Marte în Berbec nu este o simplă influență, ci un declanșator. Este genul de tranzit care nu te lasă să stai pe margine. Te împinge să alegi, să reacționezi, să faci ceva concret, chiar dacă nu te simți complet pregătit.

Berbecii simt asta cel mai direct. Energia le revine în corp, dar vine la pachet și cu responsabilitate, mai ales în jurul conjuncției cu Saturn. Nu mai e suficient să vrei, trebuie să duci lucrurile până la capăt.

Racii și Capricornii resimt tensiunea ca pe o presiune externă. Apar provocări legate de direcție, statut, control. Nu e confortabil, dar este extrem de clar: ceva trebuie schimbat, iar amânarea nu mai funcționează.

Balanțele sunt puse în fața unor confruntări relaționale. Nu mai pot evita conflictele sau negocierile reale. Marte în Berbec le obligă să spună ce vor cu adevărat, chiar dacă asta dezechilibrează temporar lucrurile.

Pentru toate semnele cardinale, acesta este un moment de restart forțat. Nu neapărat ușor, dar necesar.

Zodiile fixe (Taur, Leu, Scorpion, Vărsător): tensiune, rezistență și schimbări care nu mai pot fi evitate

Semnele fixe nu iubesc schimbarea impusă. Iar Marte în Berbec exact asta face: forțează mișcarea acolo unde există rigiditate.

Taurii simt impulsul de a ieși din rutină, dar și disconfortul asociat cu asta. Conjuncția Venus–Uranus și schimbările de final de lună amplifică senzația că terenul nu mai e atât de stabil pe cât părea.

Leii primesc energie, dar și provocări legate de direcție și asumare. Nu mai e vorba doar de dorință, ci de consistență. Dacă aleg un drum, trebuie să meargă până la capăt.

Scorpionii resimt tranzitul ca pe o presiune internă. Se activează tensiuni legate de control, putere, atașamente. Marte le cere să acționeze, dar fără manipulare sau strategii ascunse.

Vărsătorii sunt provocați mental. Marte le activează ideile, dar și conflictele de opinie. Nu toate luptele merită duse, iar selecția devine esențială.

Pentru semnele fixe, lecția este despre flexibilitate. Nu despre a renunța la stabilitate, ci despre a nu o transforma într-o închisoare.

Zodiile mutabile (Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești): adaptare rapidă și decizii care schimbă direcția

Semnele mutabile nu sunt lovite frontal de Marte în Berbec, dar sunt profund influențate prin context. Ele nu sunt forțate să reacționeze imediat, dar sunt puse în situații în care trebuie să se adapteze rapid.

Gemenii simt un impuls benefic mental și social, mai ales spre finalul lunii, odată cu schimbările din zona comunicării. Pot apărea oportunități, dar și distrageri. Cheia este focusul.

Fecioarele sunt activate de eclipsa din martie și intră în aprilie cu nevoia de ordine. Marte le cere să iasă din analiză și să treacă la acțiune, chiar dacă nu au toate detaliile.

Săgetătorii primesc o energie de foc compatibilă, dar riscul este dispersia. Entuziasmul e mare, dar direcția trebuie aleasă conștient, altfel se pierde pe parcurs.

Peștii resimt cel mai clar tranziția dintre apă și foc. După o perioadă intens emoțională, Marte în Berbec îi scoate din visare și îi obligă să acționeze concret, mai ales în plan financiar sau personal.

Pentru semnele mutabile, această perioadă nu este despre confruntare, ci despre alegere. Nu sunt împinse brutal, dar sunt chemate să decidă încotro merg.

Acest tranzit nu ne învață doar să acționăm. Ne învață cum să acționăm.

La început, vine ca un foc: rapid, intens, greu de controlat. Pe parcurs, este temperat de Saturn, rafinat de Pluto, provocat de Jupiter și, în final, vindecat de Chiron. Nu toți vor simți această energie la fel. Unii vor avea curajul să înceapă lucruri pe care le-au amânat ani de zile. Alții vor înțelege că nu orice impuls merită urmat.

Dar un lucru e sigur: după acest tranzit, nu mai rămânem în același loc. Pentru că Marte în Berbec nu acceptă stagnarea.