Aprilie nu vine liniștit. Nu e genul de lună care se așază frumos și te lasă să-ți vezi de treabă. Din contră, te prinde între două nevoi opuse: dorința de a merge înainte fără să te mai uiți înapoi și obligația de a ține cont de ceilalți, de relații, de consecințe.

Începutul lunii: echilibru fragil și tensiuni mocnite

Luna Plină în Balanță de pe 1 aprilie setează tonul. Nu e despre spectacole dramatice, ci despre ajustări fine. Ne uităm la relațiile noastre și ne dăm seama unde am tras prea mult de noi sau, dimpotrivă, unde am cerut prea mult de la ceilalți. Nu e o energie conflictuală în sine, dar e una care nu mai tolerează dezechilibrele evidente.

Pe 3 aprilie, Mercur în Pești în trigon cu Jupiter în Rac aduce un moment de încredere. Intuiția funcționează impecabil, iar unele decizii vin dintr-un loc profund, fără prea multă analiză. În aceeași zi însă, Venus în Taur în careu cu Pluto în Vărsător tensionează atmosfera. Acolo unde există deja fisuri în relații, ies la suprafață lupte de putere. Nu mai e loc de compromisuri forțate.

Ziua de 5 aprilie aduce un test de ego prin careul dintre Soare și Jupiter. Entuziasmul poate deveni excesiv, iar încrederea se poate transforma ușor în aroganță. E genul de moment în care pierzi mai mult din prea mult decât din prea puțin.

Mijlocul lunii: explozie de energie și începuturi curajoase

Pe 9 aprilie, Marte intră în Berbec și schimbă complet ritmul. Dacă până acum am stat, am analizat, am simțit, din acest moment începem să acționăm. Și nu oricum, ci direct, fără ocolișuri. Este una dintre cele mai puternice poziții pentru Marte, iar energia devine vizibil mai intensă.

Conjuncția Marte–Neptun din 12 aprilie adaugă un strat interesant: acționăm din vis, din dorință, dintr-un ideal. Poate fi inspirație pură sau iluzie frumos ambalată. Diferența o face cât de bine ne cunoaștem limitele.

Pe 14 aprilie, Mercur intră și el în Berbec. Comunicarea devine rapidă, tăioasă, sinceră până la disconfort. Nu mai avem răbdare pentru ambiguități, dar nici nu mai filtrăm la fel de mult. Se spun lucruri care au fost amânate.

Momentul central vine pe 17 aprilie, odată cu Luna Nouă în Berbec. Este prima Lună Nouă din noul an astrologic și una dintre cele mai puternice pentru inițiative. Aici nu mai e vorba de planuri vagi. Este momentul în care începi ceva, chiar dacă nu ai toate răspunsurile. Curajul contează mai mult decât strategia perfectă.

Finalul lunii: construcție, stabilizare și schimbări de durată

După intensitatea din prima jumătate, finalul lunii aduce o nevoie clară de structură. Conjuncțiile repetate cu Saturn (19 și 20 aprilie) – atât cu Marte, cât și cu Mercur – ne obligă să ne asumăm ce am început. Nu mai e despre impuls, ci despre consecvență. Cine nu e dispus să ducă lucrurile până la capăt simte imediat presiunea.

Tot pe 19 aprilie, Soarele intră în Taur și schimbă complet ritmul. Dacă Berbecul a aprins focul, Taurul vine să-l transforme în ceva stabil. Energia devine mai lentă, mai pragmatică, mai orientată spre rezultate concrete.

Ziua de 23 aprilie aduce o schimbare interesantă în plan relațional: Venus intră în Gemeni după o conjuncție surprinzătoare cu Uranus în Taur. Iubirea devine mai jucăușă, mai mentală, mai puțin previzibilă. Nu mai căutăm siguranță cu orice preț, ci conexiune, conversație, stimulare.

Momentul major al lunii vine pe 25 aprilie, când Uranus intră în Gemeni. Este începutul unei perioade lungi de transformări la nivel de gândire, comunicare, informație. Nu se simte ca un eveniment punctual, ci ca o schimbare de direcție colectivă. Ideile devin motorul schimbării.

Finalul lunii păstrează un ritm activ, dar mai flexibil. Aspectele lui Venus și Mercur ne cer să fim atenți la detalii, dar și să rămânem deschiși la noi perspective. Nu tot ce pare stabil rămâne așa, iar adaptabilitatea devine un avantaj real.

Ce rămâne după aprilie

Aprilie nu este o lună comodă, dar este una extrem de clară. Ne arată unde trebuie să acționăm, unde trebuie să cedăm și unde trebuie să plecăm.

Ne învață că inițiativa fără responsabilitate nu duce departe, dar și că prea multă prudență ne ține blocați.

Și, poate cel mai important, ne arată că unele începuturi nu vin liniștit. Vin cu forță. Cu curaj. Cu un pic de haos. Dar exact de acolo începe schimbarea reală.