La final de martie, Venus își schimbă ritmul și ne invită să încetinim. Din 30 martie 2026, când intră în Taur, nu mai alergăm după validare sau emoții intense. Începem să căutăm stabilitate, siguranță și acele mici bucurii care chiar contează: o masă bună, o atingere sinceră, un „rămânem” spus fără ezitare.

Dar nu e o perioadă liniștită de la cap la coadă. Pe 3 aprilie, tensiunea cu Pluto scoate la suprafață atașamentele toxice sau dorința de control. Apoi, lucrurile se mai îndulcesc: întâlnirea cu Nodul și sextilul cu Jupiter aduc șanse reale de evoluție în iubire și bani. Iar spre final de lună, odată cu intrarea lui Uranus în Gemeni, simțim că ceva începe să se miște rapid în fundal.

E un tranzit care ne cere să alegem: confort real sau iluzie bine ambalată?

Venus în Taur pentru ZODII CARDINALE (Berbec, Rac, Balanță, Capricorn)

Pentru ele, Venus în Taur vine ca o frână pusă exact când voiau să accelereze. Sunt obișnuite să inițieze, să pornească lucruri, să conducă. Acum li se cere să stea, să observe, să consolideze.

Berbecii simt că nu mai pot merge doar pe instinct. Sunt împinși să își reevalueze valorile, mai ales în plan financiar.

Racii devin mai selectivi în prietenii și în proiectele de grup. Nu mai investesc emoțional în nimic.

Balanțele trec printr-un proces profund de transformare în relații: ce nu e autentic cade.

Capricornii încep să redescopere plăcerea: nu ca recompensă după muncă, ci ca parte din viață.

Pentru ei, cheia acestei perioade e simplă, dar incomodă: să nu forțeze lucrurile. Ce se construiește acum lent ține.

Venus în Taur pentru ZODII FIXE (Taur, Leu, Scorpion, Vărsător)

Ele sunt în centrul acțiunii. Venus în Taur le vorbește direct, dar nu într-un mod superficial.

Taurii strălucesc. Se simt mai bine în pielea lor, atrag atenția fără efort și au șansa să își stabilizeze atât veniturile, cât și viața sentimentală.

Leii sunt provocați să își redefinească relația cu statutul și imaginea publică. Nu mai e despre validare, ci despre autenticitate.

Scorpionii trăiesc intens fiecare interacțiune. Relațiile devin oglinzi: uneori incomode, dar revelatoare.

Vărsătorii sunt puși față în față cu nevoia de siguranță emoțională. Nu mai pot evita intimitatea reală.

Pentru ei, acest tranzit e despre asumare. Ce aleg să păstreze și ce aleg să lase în urmă devine foarte clar.

Venus în Taur pentru ZODII MUTABILE (Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești)

Pentru ele, Venus în Taur aduce un ritm mai lent decât cel cu care sunt obișnuite. Și, paradoxal, exact asta le face bine.

Gemenii simt nevoia să se retragă puțin, să își clarifice dorințele înainte de a le exprima. Iar odată cu intrarea lui Uranus în semnul lor, finalul lunii vine cu un restart mental.

Fecioarele găsesc stabilitate în planuri de viitor: ori că e vorba de studii, călătorii ori de schimbări de perspectivă.

Săgetătorii își reorganizează rutina și relația cu munca. Învață că disciplina poate fi o formă de grijă de sine.

Peștii devin mai practici în comunicare. Spun lucrurilor pe nume, fără ocolișuri, și asta le aduce claritate.

Pentru ei, perioada nu e despre spectaculos, ci despre ajustări fine care, în timp, schimbă totul.

Venus în Taur nu promite povești dramatice, dar oferă ceva mai rar: consistență. E genul de energie care nu impresionează la prima vedere, dar care, peste câteva săptămâni, lasă în urmă relații mai solide, alegeri mai clare și un sentiment liniștit că lucrurile sunt exact unde trebuie să fie.