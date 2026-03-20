Pe 29 martie 2026, asteroidul relațiilor karmice, Juno, pășește într-un teritoriu care îi schimbă complet tonul: semnul rebel și vizionar al Vărsătorului.

Până pe 6 iunie, când își începe retrogradarea, relațiile nu mai funcționează după manualul vechi. Iar până la finalul ciclului (cu întoarcerea temporară în Capricorn pe 11 august și revenirea definitivă în Vărsător pe 23 octombrie), tema centrală devine clară: libertatea în cuplu.

Juno vorbește despre angajament, promisiuni și pacte sufletești. În Vărsător, însă, aceste pacte nu mai seamănă cu cele tradiționale. Aici nu e vorba despre posesie sau despre „așa se face”, ci despre parteneriate în care fiecare își păstrează identitatea. Prietenia devine fundamentul iubirii, iar conexiunile bazate pe autenticitate rezistă. Restul… se fisurează.

E o perioadă în care mulți oameni vor descoperi că nu mai pot rămâne în relații care îi limitează. În schimb, apar legături neobișnuite, întâlniri karmice prin grupuri, comunități sau chiar online. Vărsătorul are un fel aparte de a aduce oamenii împreună: mai întâi ca aliați, apoi ca parteneri.

Retrogradarea lui Juno din iunie până în octombrie aduce și o fază de revizuire. Unele relații se redefinesc, altele cer spațiu, iar unele promisiuni trebuie renegociate. Nu e neapărat o despărțire de iubire, ci mai degrabă o despărțire de tipare vechi.

Cum vor simți acest tranzit elementele zodiacului?

Zodiile de aer (Gemeni, Balanță, Vărsător)

Pentru semnele de aer, Juno în Vărsător e aproape un suflu de libertate. Relațiile devin mai interesante, mai intelectuale, mai vii. Conversațiile lungi, ideile împărtășite și proiectele comune pot lega două persoane mai puternic decât gesturile romantice clasice.

Mulți nativi de aer ar putea descoperi că se îndrăgostesc de cineva care le stimulează mintea înainte de orice altceva. O prietenie se poate transforma treptat într-o poveste de iubire. Sau invers: un parteneriat romantic devine o alianță solidă și în alte planuri.

Totuși, Juno va cere sinceritate brutală. Dacă relația există doar din obișnuință, se vede imediat.

Zodiile de foc (Berbec, Leu, Săgetător)

Pentru foc, tranzitul aduce relații electrizante. Atracția apare rapid, uneori în contexte neașteptate: într-un proiect, într-o comunitate, într-un cerc nou de prieteni.

Berbecii pot simți că partenerii lor le cer mai multă libertate. Leii descoperă că iubirea nu trebuie să fie mereu dramatică pentru a fi profundă. Iar Săgetătorii sunt printre cei mai favorizați! Întâlnesc oameni care le împărtășesc idealurile și visurile mari.

Partea provocatoare? Focul preferă pasiunea directă, iar Vărsătorul funcționează uneori mai cerebral. Va fi nevoie de echilibru între intensitate și spațiu personal.

Zodiile de apă (Rac, Scorpion, Pești)

Pentru semnele de apă, acest tranzit poate părea la început… puțin rece. Ele caută adesea fuziune emoțională, iar energia Vărsătorului pune accent pe independență.

Racii pot descoperi că trebuie să ofere mai multă libertate partenerului. Scorpionii învață că loialitatea nu înseamnă control. Iar Peștii sunt invitați să transforme idealismul romantic într-un parteneriat bazat pe valori comune.

În schimb, dacă acceptă această schimbare de perspectivă, zodiile de apă pot construi relații surprinzător de mature. Mai puțin dramatice, dar mult mai stabile pe termen lung.

Zodiile de pământ (Taur, Fecioară, Capricorn)

Pentru pământ, Juno în Vărsător aduce provocarea flexibilității. Aceste semne iubesc stabilitatea și structura, iar energia zodiei de aer vine cu reguli noi.

Taurii pot întâlni oameni care le schimbă complet perspectiva asupra relațiilor. Fecioarele pot realiza că nu toate conexiunile trebuie planificate în detaliu. Iar Capricornii vor simți direct impactul retrogradării lui Juno în semnul lor în august: o perioadă în care promisiunile, responsabilitățile și limitele din cuplu vor fi reevaluate.

De fapt, pentru zodiile de pământ, acest tranzit nu distruge stabilitatea. O modernizează.

Lecția lui Juno în Vărsător

În mitologie, Juno veghea asupra căsătoriei. În astrologie, ea arată ce fel de parteneriat ne împlinește cu adevărat. În Vărsător, mesajul devine limpede: iubirea nu ar trebui să fie o colivie.

Cele mai solide relații din această perioadă vor fi cele în care doi oameni merg unul lângă celălalt, nu unul în urma celuilalt. Unde există prietenie, respect și libertatea de a rămâne exact cine ești.

Și, uneori, asta e mult mai rar decât pare.