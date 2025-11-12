Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 17-23 noiembrie 2025?

12 imagini Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 7-13 iulie 2025?

Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 7-13 iulie 2025?

3 Iulie 2025
12 imagini Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 30 iunie – 6 iulie 2025?

Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 30 iunie – 6 iulie 2025?

26 Iunie 2025
13 Noiembrie 2025 publicat în Horoscop
IN ACEST ARTICOL:

Tranzitele dintre Scorpion, Săgetător, Uranus și Neptun definesc o săptămână de revelații și transformare. Descoperă care este ziua norocoasă a fiecărei zodii între 17–23 noiembrie 2025 și cum poți recunoaște semnele subtile ale Universului.

DESCHIDE PREZENTAREA

Săptămâna 17–23 noiembrie 2025 aduce o succesiune de aspecte astrologice care leagă profunzimea emoțională de claritatea spirituală. Cu Soarele aflat în Scorpion până pe 22 noiembrie și trecând apoi în Săgetător, se simte o trecere de la tăcerea introspecției la curajul exprimării. Mercur retrograd continuă să ne pună față în față cu adevăruri uitate, însă aspectele sale armonioase cu Pluto, Neptun, Saturn și Jupiter anunță clarificări, reconciliere și gânduri luminoase. Venus în Scorpion activează legături karmice, iar opozițiile și sextilele dintre Uranus și Neptun deschid perspective noi asupra libertății personale și a sensului.
Este o săptămână în care norocul nu se manifestă prin întâmplări bruște, ci printr-un flux natural de conștientizări și coincidențe semnificative.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 10-16 noiembrie 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 3-9 noiembrie 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025?

Zi norocoasă Berbec (21 martie - 19 aprilie)

Zi norocoasă: joi, 22 noiembrie

Trecerea Soarelui în Săgetător marchează o expansiune a orizontului interior și a dorinței de a acționa cu scop. Energia acestei zile încurajează asumarea unor decizii inspirate, mai ales în domenii legate de educație, călătorii sau dezvoltare personală. Mercur, în trigon cu Jupiter, aduce o viziune clară asupra drumului care urmează, iar intuiția devine un aliat de nădejde. O conversație, o lectură sau o întâlnire aparent banală poate deschide o direcție complet nouă. Tot ce se întâmplă astăzi are rolul de a reconecta cu entuziasmul pentru viață.

Zi norocoasă Taur (20 aprilie - 20 mai)

Zi norocoasă: vineri, 21 noiembrie

Opoziția dintre Soare și Uranus creează un moment de cotitură, însă contextul general al zilei oferă stabilitate și deschidere spre noi orizonturi. O schimbare neașteptată în plan material sau emoțional aduce, în esență, o eliberare de limitări vechi. Poate fi vorba despre o revelație legată de resurse, despre modul în care este gestionată siguranța personală sau despre redefinirea unor atașamente. Ziua de 21 nu este despre pierdere, ci despre redescoperirea libertății de a construi altfel. În spatele oricărei surprize se ascunde un câștig subtil, dar esențial.

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 20-26 octombrie 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 13-19 octombrie 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 6-12 octombrie 2025?

Zi norocoasă Gemeni (21 mai - 20 iunie)

Zi norocoasă: miercuri, 19 noiembrie

Tranzitele multiple ale lui Mercur, guvernatorul acestei zodii, fac din 19 noiembrie un punct intens, dar profund transformator. Trigonul cu Neptun amplifică inspirația și empatia, în timp ce opoziția cu Uranus invită la desprinderea de tipare mentale învechite. Ziua aduce șansa unei înțelegeri care schimbă radical percepția asupra unei relații sau a unei decizii amânate. Comunicarea devine un canal al norocului, iar ceea ce este spus sau auzit acum poate aduce eliberare și direcție. Este un moment de reconfigurare a gândurilor în acord cu sufletul.

Zi noroscoasă Rac (21 iunie - 22 iulie)

Zi norocoasă: sâmbătă, 22 noiembrie

Energia zilei în care Mercur formează trigon cu Jupiter activează o deschidere emoțională profundă. Este un context favorabil pentru reconciliere, sprijin sau recunoaștere, mai ales în plan familial sau profesional. Intuiția și sensibilitatea naturală funcționează impecabil, iar norocul se manifestă printr-un gest de încredere, o conversație vindecătoare sau o oportunitate care aduce stabilitate. Tot ceea ce este comunicat astăzi are potențialul de a repara, de a clarifica și de a consolida. Este o zi care reamintește importanța conexiunilor autentice și a loialității.

Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 22-28 septembrie 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 15-21 septembrie 2025?

Zi norocoasă Leu (23 iulie - 22 august)

Zi norocoasă: duminică, 23 noiembrie

Soarele, proaspăt intrat în Săgetător, formează un sextil cu Pluto, iar energia se simte ca o renaștere după o perioadă de reflecție. Ziua de 23 aduce o vibrație puternică de încredere și putere personală, oferind ocazia de a face un pas hotărât într-o direcție creativă sau profesională. Norocul se află în capacitatea de a acționa cu claritate, fără ezitare, dar și fără dramatism. Se conturează o perspectivă nouă asupra scopului personal, iar rezultatele pot apărea rapid dacă intenția este autentică. Este o zi a vizibilității și a confirmării propriei forțe.

Zi norocoasă Fecioară (23 august - 22 septembrie)

Zi norocoasă: joi, 20 noiembrie

Sextilul dintre Uranus și Neptun amplifică gândirea intuitivă și deschiderea către idei originale. Ziua de 20 oferă inspirație, dar și o perspectivă realistă asupra unor decizii practice. Se pot clarifica planuri de studiu, proiecte sau colaborări care păreau blocate. O conversație sinceră sau o intuiție subtilă poate aduce o soluție neașteptată. Este o zi în care logica și sensibilitatea se completează perfect, iar norocul vine prin adaptabilitate. Ceea ce se conturează acum are potențialul de a se transforma în ceva durabil.

Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 8-14 septembrie 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 1-7 septembrie 2025? Horoscop Săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 25-31 august 2025?

Zi norocoasă Balanță (23 septembrie - 22 octombrie)

Zi norocoasă: miercuri, 19 noiembrie

Venus în trigon cu Nodul Nord aduce un moment de aliniere karmică în planul relațiilor și al echilibrului interior. Este posibil ca o întâlnire, o conversație sau o situație emoțională să aducă claritate asupra direcției viitoare. Opozițiile lui Mercur pot genera tensiuni, dar acestea servesc unui scop profund — acela de a elibera din viață conexiunile care nu mai sunt în acord cu sufletul. Ziua este norocoasă pentru cei care au curajul să asculte vocea inimii, chiar dacă mesajul ei este diferit de ceea ce rațiunea dorește să audă.

Zi noroscoasă Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Zi norocoasă: vineri, 21 noiembrie

Energia intensă a Soarelui în zodie, aflat în opoziție cu Uranus, devine un catalizator al transformării. Ziua poate aduce un moment de decizie care schimbă complet o direcție personală. Tot ce se eliberează acum face loc unei energii proaspete, autentice și constructive. Tranzitele din jur susțin un tip de noroc care vine prin sinceritate și prin acceptarea schimbării. În spatele oricărui dezechilibru aparent se află o lecție de putere și de renaștere. Este o zi care aduce confirmarea că adevărata forță stă în adaptare.

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 18-24 august 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 11-17 august 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 4-10 august 2025?

Zi norocoasă Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Zi norocoasă: duminică, 23 noiembrie

Soarele intră în propriul semn și formează un sextil cu Pluto, aducând o senzație clară de reînnoire. Această zi marchează începutul unui ciclu favorabil evoluției personale, cu accent pe libertate, încredere și motivație. Energia favorizează inițiativele noi și deschiderea către experiențe care îmbogățesc cunoașterea. Poate apărea o oportunitate de a prelua conducerea unui proiect, de a călători sau de a începe o etapă profesională inspirată. Norocul vine prin sinceritate, entuziasm și capacitatea de a merge mai departe fără teama de necunoscut.

Zi norocoasă Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Zi norocoasă: sâmbătă, 22 noiembrie

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 28 iulie – 3 august 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 21-27 iulie 2025? Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 14-20 iulie 2025?

Mercur în trigon cu Saturn aduce claritate mentală și o ancorare benefică în realitate. Este o zi excelentă pentru decizii strategice, planificare și dialoguri constructive. Tranzitul oferă o viziune matură și stabilă asupra viitorului, iar rezultatele pot fi de durată. În plan profesional, se pot deschide oportunități prin intermediul unei persoane de încredere sau al unei propuneri neașteptat de solide. Norocul vine prin disciplină și prin fidelitatea față de propriile principii. Tot ceea ce se consolidează acum devine parte a unei structuri de durată.

Zi noroscoasă Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Zi norocoasă: luni, 17 noiembrie

Sextilul dintre Mercur și Pluto aduce o intensificare a clarității mentale și o capacitate rară de a observa detalii care scăpau atenției. Ziua favorizează deciziile strategice, proiectele de cercetare sau discuțiile care implică profunzime. Norocul apare prin transformare mentală — o idee, o realizare sau o perspectivă nouă schimbă felul în care este privit viitorul. Este o zi de conectare cu forța interioară, de restructurare a gândurilor și de orientare către soluții inovatoare.

Zi norocoasă Pești (19 februarie - 20 martie)

Zi norocoasă: joi, 19 noiembrie

Trigoanele pe care Mercur le formează cu Neptun și Venus aduc o vibrație profund spirituală. Ziua favorizează inspirația, creativitatea și claritatea intuitivă. Norocul se manifestă printr-un semn subtil — un vis, o coincidență, un moment de liniște în care totul pare să se așeze natural. Este o perioadă în care sufletul conduce mai mult decât mintea, iar rezultatele sunt cu atât mai armonioase. Tot ce se simte astăzi autentic și ușor este aliniat cu destinul.

Săptămâna 17–23 noiembrie 2025 se desfășoară sub vibrația reconectării cu autenticitatea. De la profunzimea Scorpionului la lumina exploratoare a Săgetătorului, fiecare tranzit cere curajul de a privi dincolo de suprafață și de a recunoaște direcția reală a sufletului. Zilele norocoase nu reprezintă momente izolate, ci invitații la prezență și conștientizare. Ele aduc semne discrete, întâlniri semnificative, claritate și liniște — acele manifestări tăcute ale unui Univers care răspunde exact atunci când este ascultat.

foto: Shutterstock AI Generator

Andreea Girleanu

Andreea Girleanu

Ultima actualizare: 12 Noiembrie 2025 @ 08:11

Mai multe despre Andreea

Andreea este o prezență discretă, profund ancorată în universul introspecției și al studiului simbolic. Își petrece timpul într-un cadru liniștit, înconjurată de cărți, ceai și compania pisicii sale, alternând...

Abonează-te pe
Suflete demne: Zodiile care nu acceptă să fie planul B pentru nimeni (în dragoste)

Articolul precedent

Suflete demne: Zodiile care nu acceptă...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Am testat și ne-am convins: tacâmurile comestibile sunt viitorul alimentației „verzi”

10 Septembrie 2025 - green.start-up.ro

[hi]Digitail[/hi], drumul din Iași la investiție series B și peste 10.000 de clienți din 40 de țări

11 Noiembrie 2025 - start-up.ro

Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou concept SECRETIST

12 Noiembrie 2025 - retail.ro

Magicianul Robert Tudor, pe masa de operații: Mi-era frică de nu mai pot...

12 Noiembrie 2025 - kudika.ro

Testul lui Mercur Retrograd: Ce plan revizuiești până la final de an și la ce trebuie să fii atentă?

10 Noiembrie 2025

Horoscop sănătate 10–16 noiembrie 2025: vindecare, regenerare și focul interior al transformării

10 Noiembrie 2025

Venus se mută în Scorpion (6–30 noiembrie 2025): Nimic nu rămâne la suprafață! Dragostea arde și renaște din cenușă

7 Noiembrie 2025

Horoscop BANI săptămâna 10-16 noiembrie 2025

7 Noiembrie 2025

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 10-16 noiembrie 2025?

6 Noiembrie 2025

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Horoscop

Horoscop sănătate 10–16 noiembrie 2025: vindecare, regenerare și focul interior al transformării

10 Noiembrie 2025
Horoscop

Venus se mută în Scorpion (6–30 noiembrie 2025): Nimic nu rămâne la suprafață! Dragostea arde și renaște din cenușă

7 Noiembrie 2025
Horoscop

Horoscop BANI săptămâna 10-16 noiembrie 2025

7 Noiembrie 2025
12 imagini
Horoscop

Horoscop săptămânal: Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 10-16 noiembrie 2025?

6 Noiembrie 2025

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri