Pentru nativii care s-au născut chiar în semnul Șarpelui, 2025 poate veni cu oportunități fantastice și promisiuni de a excela în unele domenii, dar și cu mari provocări pe alocuri. În general însă, într-un an al Șarpelui, zodia Șarpe are parte de o viață liniștită și binecuvântată și ar face bine să profite de această energie frumoasă a anului pentru a renaște și a-și urma pasiunile și curajul.

Conform astrologiei chinezești, anul 2025 se află sub amprenta energetică a Șarpelui de Lemn, noul an începând pe 29 februarie 2025 și terminându-se pe 16 februarie 2026. Semnul Șarpelui de Lemn își pune puternic amprenta asupra anului 2025, aducând mai multă înțelepciune și transformare, posibilități noi de a evolua și a ne exercita creativitatea, dar și introspecție și o forță subtilă care ne poate ajuta să creștem enorm, în acord cu propriul ritm.

Pentru nativii care s-au născut chiar în semnul Șarpelui, 2025 poate veni cu oportunități fantastice și promisiuni de a excela în unele domenii, dar și cu mari provocări pe alocuri. În general însă, într-un an al Șarpelui, zodia Șarpe are parte de o viață liniștită și binecuvântată și ar face bine să profite de această energie frumoasă a anului pentru a renaște și a-și urma pasiunile și curajul.

Descoperă care sunt previziunile complete pentru zodia Șarpe în anul 2025, un an care stă chiar sub semnul Șarpelui de Lemn, și ce potențial are anul 2025 pentru zodia Șarpe pe plan material, amoros și profesional.

Horoscop chinezesc 2025 pentru zodia Șarpe

Șarpele se află fix la jumătatea zodiacului chinezesc, fiind cel de-al șaselea semn din horoscop, cunoscut îndeosebi pentru natura sa inteligentă, misterioasă și introspectivă. În cultura chinezească, șarpele este un animal respectat, urmând imediat Dragonului în importanță. El nu este doar un simbol al renașterii și al reînnoirii, ci reprezintă și această capacitate de a lăsa în urmă trecutul, îmbratișând noi începuturi și noi drumuri.

Asemenea Șarpelui care este un animal fascinant datorită obiceiului său de a-și lepăda pielea, sugerând în mod simbolic abilitatea de a se regenera și transforma, și nativii acestui semn au o capacitate extraordinară de rezistență, sunt foarte adaptabili și capabili să se reinventeze și transforme de-a lungul vieții. Mai mult, în folclorul și mitologia lumii, șarpele este perceput adesea drept o ființă a înțelepciunii, a cunoașterii profunde și a forței subtile.

Foto: Woman from Baku

Anul 2025 promite pentru Șarpe o viață mult mai activă și mai plină de energie, dar și multe momente în care acesta se va bucura din plin de interacțiunile și socializarile sale cu ceilalți oameni. Oportunitățile de a-și reînnoi viața apar de multe ori de-a lungul anilor și nativii zodiei ar face bine să profite de ele din plin.

Nativii zodiei Șarpe sunt deosebit de intuitivi și au o minte ascuțită, sclipitoare, iubind să învețe și să descopere lucruri noi. Nativii Șarpe sunt vizionari. Sunt capabili de o gândire profundă și văd lucrurile până în adâncul lor, luând decizii atent și dându-și seama de aspecte care altora le scapă. Nu de puține ori, efervescența lor mentală o depășește pe cea fizică, iar mulți se simt atrași de inteligența și de spiritul puternic și agil al acestora. Cu un Șarpe în spate sau ca prieten, ai senzația că poți cuceri cei mai înalți munți.

Nativii Șarpe sunt ființe sociale, au un șarm anume în felul în care comunică și îi pot convinge cu ușurință pe ceilalți de acuratețea ideilor lor. Pot deveni mari lideri sau mari gânditori. Nativii Șarpe se adaptează interlocutorului pe care îl au în față și vorbesc cu aceeași degajare și dezinvoltură fie că se adresează unui președinte de țară, fie unei persoane modeste. Nativii Șarpe aduc emoție în relațiile pe care le stabilesc cu ceilalți și nu se atașează de conexiunile superficiale. Își setează obiective pe care, în ciuda calmului lor aparent, le urmează cu forță și determinare și nu se dau bătuți cu una, cu două.

Ca aspecte negative ale personalității acestora putem menționa tendința acestora de a fi dezordonați în viață, de a deveni geloși și suspicioși și de a crea probleme acolo unde acestea nu sunt. Nu au întotdeauna încredere în ceilalți și sunt rezervați față de alții, preferând de multe ori să păstreze o oarecare distanță și neavând mulți prieteni adevărați.

Cei care aparțin zodiei Șarpe s-au născut (se vor naște) în anii:

10 feb 1929 – 29 ian 1930

27 ian 1941 – 14 feb 1942

14 feb 1953 – 2 feb 1954

21 feb 1965 – 20 ian 1966

18 feb 1977 – 6 feb 1978

6 feb 1989 – 26 ian 1990

25 ian 2001 – 12 feb 2002

10 feb 2013 – 30 ian 2014

29 ian 2025 – 16 febr 2026

Horoscop chinezesc 2025: DRAGOSTEA pentru zodia Șarpe

În dragoste, 2025 este un an vibrant și plin pentru nativii Șarpe, fie ei căsătoriți, implicați în relații sau single. Zodiacul chinezesc vorbește despre o renaștere a vieții lor emoționale prin intensificarea elementului Foc care presupune mai multă pasiune, mai mult romantism și atingerea laturii sensibile a partenerului. Este drept că acestea vin de la sine la începutul anului, însă pe parcurs, nu uitați să puneți mai multe paie pe foc, să fiți mai tandru și mai apropiat față de partenerul de viață, să vorbiți deschis despre sentimentele voastre, să îi împărtășiți gândurile și trăirile voastre astfel încât să vă aprofundați legătura și să o pecetluiți. Evitați excesele de temperament în relațiile voastre de iubire și stabiliți anumite limite acolo unde simțiți nevoia.

În 2025, nativii Șarpe single au un farmec aparte și seduc fără să își dea seama, prin înțelepciunea și aerul lor misterios înnăscut. Cu toate acestea, superficialitatea nu are ce căuta în dinamică amoroasă a acestui an, iar conexiunile fugitive, fără profunzime, sare și piper se vor evapora repede. Vor avea câștig de cauză și de succes acele relații care se leagă în acest an și se bazează pe sentimente reciproce profunde, pe o uniune deopotrivă a minților și a sufletelor, Șarpele fiind un semn intelectual. Fiți precauți, ascultați-vă intuiția și evitați să vă atașați de necunoscuți care vă abordează pe rețelele de social media și care se prezintă cu totul altfel decât sunt în realitate.

Horoscop chinezesc 2025: CARIERA și VIAȚA PROFESIONALĂ pentru zodia Șarpe

Foto: Tasefa design

Pe cât vă este de favorabil și benefic acest an, pe atât de nemulțumiți vă simțiți în 2025. Indiferent de micile voastre succese pe plan profesional, parcă nimic nu vă mai împlinește și mulțumește pe plan profesional și de aceea simțiți nevoia unor schimbări în acest aspect al vieții voastre. De aceea, unii nativi ai zodiei Șarpe pot lăsa deoparte în 2025 anumite proiecte vechi, concentrându-și eforturile și forțele pentru a le crește pe altele noi, pentru a investi în ei înșiși, pentru a-și îmbunătăți și explora creativitatea, pentru a se dezvolta în alte domenii decât cel în care activează în prezent, căutând noi căi și noi drumuri în care să se simtă împliniți profesional, dar și sufletește.

Anul 2025 este anul schimbărilor profesionale pentru nativii Șarpe, iar dacă intenția este dublată de acțiune, o poți lua de la început într-un mod fantastic, chiar în alt domeniu! Organizează-te bine și ai încredere în spiritul tău intuitiv, pot veni unele avantaje enorme pentru tine prin intermediul relațiilor sociale pe care le stabilești cu ceilalți, așadar este bine dacă în acest an îți explorezi mai mult latura ta socială.

Atenție dacă lucrați în afaceri mici sau în anumite poziții cheie căci sunt posibile anumite tensiuni la locul de muncă cu unii colegi sau asociați, ceea ce poate reprezenta un declick în mintea voastră de a renunța la locul de muncă actual. Nu dați însă bir cu fugiții mai ales dacă vă iubiți jobul, conflictele pot fi ușor dezarmate cu vorbă bună, argumente imbatabile și un plan bun de soluționare a problemelor care au și constituit cauza tensiunilor.

Horoscop chinezesc 2025: BANII ȘI FINANȚELE pentru zodia Șarpe

Chiar dacă anul 2025 nu este în esența sa un an perfect din punct de vedere al stabilității financiare, în ariile sale de interes și în domeniile în care activează, Șarpele reușește să se redreseze și să își stabilizeze prin forțe proprii echilibrul financiar. Astfel, datorită spiritului tău înțelept și intuiției tale vizionare, nu doar că reușeșți să își gestionezi mai armonios resursele, dar vei avea câștiguri din unele mici investiții cărora alții nu le-ar fi dat nicio șansă. Sunt câștiguri nu neapărat colosale, dar constante și care, pe parcursul anului, îți vor reda încrederea în abilitățile tale.

Cu toate acestea, calculează-ți bine mișcările când vine vorba de investiții majore, evită speculațiile și influențele negative și prioritizează stabilitatea și responsabilitatea. Dacă nu te țin buzunarele, nu te arunca într-o investiție mai mare decât o poți duce și evită scurtăturile care te pot duce pe un drum greșit, nu pe drumul tău.

Mai trebuie și să menționăm că într-un an al Șarpelui sunt favorizați din perspectivă materială mai ales nativii Șarpe care activează în domeniul comunicării, al construcțiilor și al proprietăților imobiliare și excelează exersându-și intelectul în colaborări cu oameni din diverse culturi și medii sociale, precum parteneriate sau angajemente de afaceri internaționale.

Horoscop chinezesc 2025: SĂNĂTATEA pentru zodia Șarpe

Această dinamică a schimbărilor din jurul tău care au loc în 2025 poate fi deosebit de motivantă, dar în același timp, dacă nu înveți ca din când în când să te și detașezi și relaxezi, este posibil să ajungi la epuizare mai repede decât ai crede. Natura ta este calmă și senină prin definiție și te numeri printre acei norocoși care își mențin cumpătul chiar și sub presiune, dar acest lucru nu înseamnă că stresul și oboseală nu te pot afecta în mod direct.

Încearcă de aceea să integrezi în rutina ta zilnică noi obiceiuri de a-ți menține și a-ți îmbunătăți sănătatea (mai multă mișcare, muzică, yoga sau diverse tehnici de relaxare încorporate în timpul tău zilnic, mâncare mai sănătoasă bazată pe alimente proaspete și nu procesate, o simplă plimbare în natură etc). În general, în 2025 starea ta de sănătate va fi robustă, dar nu te culca pe o ureche și fă acele controale medicale pe care le-ai tot amânat, cu atât mai mult dacă te afli la o vârstă mai înaintată.

Totodată, Apa reprezintă un element pe care Șarpele ar face bine să îl exploateze mai bine într-un an al Șarpelui de Lemn, de aceea îți recomandăm să te hidratezi corespunzător.

Foto fr si main: Puanda /Shutterstock