Sistemul chinezesc al zodiacului este un sistem inedit de astrologie care nu încetează să fascineze și să ghideze oamenii pe calea destinului lor, bazându-se pe un ciclu de 12 ani în care fiecare an este reprezentat de un alt animal. 2025 stă sub amprenta și influența covârșitoare a Șarpelui de lemn, un semn care aduce înțelepciune și transformare anului, dar și strategii mai eficiente și posibilități de a găsi cai inovatoare pentru creșterea financiară.

Anul chinezesc 2025 începe în forță pe 29 ianuarie și își încheie ciclul pe 16 februarie 2026, când vom intra într-un nou an chinezesc.

Află care sunt influențele directe ale energiei acestui an complex și provocator marcat de energia Șarpelui asupra uneia dintre cele mai speciale semne din horoscop: Dragonul. Noi îți spunem imediat ce aduce Șarpele de Lemn în dragoste, carieră, finanțe, sănătate, dar și pe plan personal pentru zodia Dragon.

Horoscop chinezesc 2025 zodia Dragon

Nu degeaba Dragonul este inclus la loc de cinste în cultura chinezească. Dragonul este considerat a fi un animal mitologic care inspiră admirație și venerație, respectat pentru calitățile sale deosebite și pentru forța sa imperială (și bună în același timp) pe care o inspiră. El împrumută trăsături ale multor alte animale, însă unicitatea personalității sale îl face să fie considerat unul dintre cele mai norocoase și interesante semne ale zodiacului chinezesc.

În horoscopul chinezesc, persoanele născute sub semnul Dragonului sunt considerate a fi puternice, pline de energie și de aplomb, cu reale abilitățile de leadership. Datorită cunoștințelor lor bine întemeiate, ambiției și voinței lor, dar și abilităților pe care caută să și le dezvolte constant de-a lungul vieții, astfel încât să nu stagneze niciodată, Dragonii se fac cu ușurință remarcați și se impun la fel de ușor. De multe ori, ceilalți se lasă conduși și ghidați de puterea și determinarea pe care o emană Dragonii.

Dragonii exercită o fascinație incredibilă asupra celor din jur și le câștigă inimile nu doar prin puterea lor de persuasiune, pasiunea și harul discursului și al ideilor lor, dar și prin faptul că pot cuceri inimile celorlalți cu ușurință datorită carismei lor înnăscute. Dragonii îi inspiră pe cei din jurul lor prin inteligența și creativitatea lor, prin încrederea în sine pe care o degajă și prin spiritul lor de autoritate.

Dragonii sunt spirite nobile, aventuroase, curajoase, care nu se dezic de visurile lor și care sunt inepuizabili în a găsi soluții chiar și în situațiile cele mai complicate, atunci când pare că acestea nu există. Cu toate acestea, Dragonii sunt impulsivi și pasionali, își pot pierde cumpătul cu ușurință și atunci pot lua decizii greșite. Dacă acțiunile unui Dragon nu stau sub semnul unui scop clar, acesta își poate pierde din determinare și entuziasm. Fiindcă se implică cu totul în ceea ce face și spune, bateriile energetice ale unui Dragon se pot descarca mai repede decât preconizează acesta. Ca umbre ale acestei zodii, putem enumera aroganța, înclinația către drame, tendința de a fi excesiv de critică și nerăbdarea.

Foto: IvanVector

Chiar dacă anul 2025 nu este în totalitate perfect pentru zodia Dragon, nativii acestei zodii se bucură de mai multe etape înfloritoare pe plan financiar, având parte de oportunități multiple în care să strălucească și să își depășească provocările pe care le traversează. Anul 2025 este pentru Dragon despre regăsirea echilibrului și a liniștii interioare în mai multe domenii ale vieții sale, despre transformare și evoluție, despre regăsirea motivației și despre explorarea unor noi perspective personale și profesionale. Energia înțeleaptă a Șarpelui are o influență interesantă asupra naturii dinamice și spontane a Dragonului, determinându-i pe aceștia să fie mai atenți în 2025 la pașii pe care îi urmează, să analizeze lucrurile cu mai multă profunzime și să fie mai deschiși schimbărilor.

Cei care aparțin zodiei Dragon s-au născut în anii:

23 ian 1928 – 9 feb 1929

8 feb 1940 – 26 ian 1941

27 ian 1952 – 13 feb 1953

13 feb 1964 – 20 feb 1965

31 ian 1976 – 17 feb 1977

17 feb 1988 – 5 feb 1989

5 feb 2000 – 24 ian 2001

23 ian 2012 – 9 feb 2013

10 feb 2024 - 28 ian 2025

Horoscop chinezesc 2025: DRAGOSTEA pentru zodia Dragon

Într-un an al Șarpelui de Lemn, lecția în iubire a Dragonului va fi despre maturizarea emoțională, despre a-și înțelege propriile nevoi, dar și despre a acorda mai multă atenție și toleranță față de nevoile partenerului. Au un magnetism incredibil în 2025 nativii Dragon single și atrag fără voia lor oameni noi interesanți în viața și în preajma lor, însă pe cât sunt de siguri pe ei în chestiuni practice, pe atât sunt de indeciși în chestiuni ale inimii anul acesta. Întâlnirile romantice, propunerile de a ieși în oraș sau de a se cunoaște mai bine cu cineva, conexiunile romantice stabilite într-un mediu nou, poate chiar pe alte meleaguri… toate acestea sunt mai mult decât posibile în 2025 pentru Dragon.

Se prea poate ca această zodie să aibă de luat o decizie dificilă și să aleagă între o iubire din trecut sau una care poate înflori în viitor, lucru care o poate destabiliza ușor pe moment. Important este ca Dragonii să își asculte dorințele inimii, să se conecteze cu intuiția proprie și cu ceea ce își dorește sufletul lor și vor afla răspunsul corect. Sentimentul de siguranță și stabilitate emoțională au câștig de cauză pe termen lung!

Pe de altă parte, nativii Dragon implicați în relații stabile vor experimenta momente de apropiere față de partenerul de viață și vor încerca să aprofundeze mai mult conexiunea cu acesta, fiind mult mai flexibili față de dorințele acestuia. Totodată, Dragonul este dispus la comunicare și este dispus să lucreze cu tendința sa de a-și controla partenerul, lăsându-i spațiu pentru a se exprima și a comunica deschis și cu iubire ceea ce își dorește. Totodată, spontaneitatea și aducerea elementului nou în centrul relației sunt detalii care pot salva multe relații ale Dragonilor aflate în derivă sau în monotonie.

Horoscop chinezesc 2025: CARIERA și VIAȚA PROFESIONALĂ pentru zodia Dragon

După cum spuneam mai sus, 2025 este anul oportunităților profesioanale și financiare pentru nativii Dragoni, având nenumărate ocazii de a depăși anumite blocaje, limitări sau amânări cu care s-au confruntat în anii anteriori. Astfel, este foarte posibil ca Dragonii să își extindă o afacere sau să înceapă una nouă, să își asume niște riscuri frumoase, dar pline de potențial în acest an, demonstrând că nu degeaba este considerat a fi “creierul și liderul” horoscopului. Urcă încet, dar sigur, în scară ierarhică și compun strategii creative sau planuri de afaceri care îi lasă pe alții mască și pentru care, dacă nu o au, vor găsi finanțare.

Pentru alți nativi Dragon, 2025 înseamnă plonjarea în necunoscut și ancorarea în noi joburi sau în noi domenii, total diferite de cele pe care le-au avut până acum, chiar și pentru cei aflați la vârste mai înaintate sau în a doua etapă a vieții. Mare atenție la micile conflicte care se pot naște pe nepusă masă cu unii asociați sau parteneri, vă recomandăm să fiți cumpătați în ceea ce spuneți și să fiți înțelepti și cu ochii în patru atunci când vă alegeți un potențial colaborator sau partener de afaceri! Calitatea umană și cinste profesională contează enorm!

Horoscop chinezesc 2025: BANII ȘI FINANȚELE pentru zodia Dragon

Financiar vorbind, 2025 este un an prosper pentru Dragon așa că nici acei nativi care se simt acaparați de probleme, cheltuieli neprevăzute și dificultăți nu trebuie să își piardă speranța chiar dacă sfârșitul anului 2024 și începutul anului 2025 par a veni cu minusuri și cu mici pierderi pentru Dragon. Imediat ce trec lunile de iarnă, soarele va răsări din nou pe strada Dragonului și creșterile salariale sau veniturile suplimentare vor fi mai mari chiar decât s-ar fi așteptat. Partenerul de viață își are și el aportul sau financiar în familie, rotunjind câștigurile familiale printr-o mărire de salariu.

Bazându-se doar pe forțele proprii, această zodie va jongla printre momentele imprevizibile ale anului și va reuși să se redreseze financiar, ba chiar să întoarcă norocul în favoarea sa. Totodată, gândirea strategică specifică Șarpelui de lemn îl va ajuta pe Dragon ca, atunci când are investiții de făcut, să le facă în mod inteligent și nu fără o analiză detaliată a riscurilor și a beneficiilor financiare. Astrele și norocul sunt de partea nativilor Dragoni maturi, iar această categorie a nativilor Dragon poate avea câștig de cauză în anumite procese sau în moșteniri îndepărtate surprinzătoare despre care, cel mai probabil nici nu știau că au drepturi.

Horoscop chinezesc 2025: SĂNĂTATEA pentru zodia Dragon

Sănătatea este un dar care trebuie prețuit ca atare și care trebuie păstrat și întreținut. Recomandarea noastră pentru zodia Dragon este ca acest semn să fie vigilent și atent în privința propriei sănătăți. Nu vă neglijați sau ignorați micile probleme de sănătate, 2025 este un an în care acestea trebuie abordate precaut și sistematic, apelând la controale și la păreri medicale avizate atunci când vine vorba de unele decizii importante. Operațiile sau intervențiile mai mari care se efectuează în acest an stau sub semnul norocului, iar recuperarea este ușoară. Dacă acționezi din timp, vei ajunge pe mâna medicului potrivit și îți vei mulțumi mai târziu pentru înțelepciunea, grijă și iubirea de care ai dat dovadă față de tine.

Foto fr si main: wasanajai /Shutterstock