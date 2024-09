Chiar de la sfârșitul lunii august, Venus, planeta frumuseții și a iubirii, s-a aflat în Balanță, adică în semnul pe care îl guvernează și unde se simte la ea acasă, aducând frumosul și artele în viețile noastre, dar oferindu-ne totodată și ocazia de a ne bucura de echilibru și diplomație în relațiile de orice fel și de a stabili relații armonioase și echilibrate cu cei din jurul nostru. Dar odată cu intrarea lui Venus în semnul aducător de transformare al Scorpionului, fix în data de 22 septembrie, o energie mai intensă și mai profundă intră în peisaj. Venus va rămâne în Scorpion până pe data de 17 octombrie 2024.

Venus este planeta care guvernează relațiile și iubirea, ea vizează frumusețea, plăcerile, valorile și banii, dar și ceea ce simțim și ceea ce contează pentru noi. Totodată, energia Scorpionului, acest semn de apă, este una dinamică și pasională. Scorpionul este despre pasiune și foc, dorință și control, ardere și regenerare, despre putere, transformare și renaștere. El nu se teme să stea față în față cu umbrele sale, ci le îmbrățișează așa cum sunt, plonjând în ele. În relații, Scorpionii sunt niște parteneri foarte iubitori, iubesc să creeze intimitate în cuplu și cred în angajament, loialitate și responsabilitate.

Odată cu intrarea lui Venus în Scorpion, ceea ce este superficial și de suprafață nu ne mai interesează. Simțim nevoia să deținem controlul și puterea asupra a ceea ce ne este înfățișat înaintea ochilor. Superficialul devine brusc neacceptabil, deranjant. La fel și minciunile sau jumătățile de adevăr. La fel și personajele care le personifică. Scorpionul nu face rabat de la autenticitate, pentru el este totul sau nimic și poate merge până în pânzele albe cu această nevoie adâncă de substanță.

Imagine de Anne de la Pixabay

În timpul acestui tranzit, suntem stimulați să “tăiem” legăturile superficiale și să le aprofundăm pe cele pe care le simțim aproape de sufletul nostru, să stabilim în schimb conexiuni emoționale profunde, care ne ating într-un fel sau altul sufletul, să nu treacă pe lângă noi ca și cum nu ar fi fost. Să petrecem mai mult timp de calitate cu cei dragi, să vedem dacă suntem implicați în mod just și echitabil în relațiile noastre, dacă reciprocitatea este liantul comun care ne leagă sau… unul oferă mai mult și unul mai puțin. În cazul în care ajungem la această ultimă concluzie, furtuni și revoluții emoționale se pot naște. Ne dorim în această perioadă să fim iubiți pe de-a întregul, fără jumătăți de măsură, fără compromisuri și măști.

Atenție însă la modul în care spuneți lucrurile și vă exprimați în preajma și în timpul tranzitului lui Venus în Scorpion. Cumpătarea nu strică, focul limbii trebuie ținut sub control. Pot ieși scântei și flăcări, se poate lăsa cu lacrimi sau cu cuvinte acide și dure pe care ne va fi greu să le ștergem în timp. Nu puneți paie pe foc acolo unde flăcările se ațâță.

De aceea, acest tranzit pasional al lui Venus în Scorpion ne poate aprinde spiritele mai repede decât am fi crezut, mai ales când vine vorba de relații. Avem tendința de a reproșa, de a arăta cu degetul, de a spune răspicat care ne sunt dorințele și valorile și de a invita pe cei care nu adera la ele sau nu le înțeleg afară din viața noastră. Avem chiar tendința de a pune stop unor relații de iubire sau de prietenie sau chiar unor conexiuni despre care simțim că nu mai sunt în asentiment cu noi și cu ceea ce așteptăm noi cu adevărat de la ele… dar ne-am uitat și în interiorul nostru? Oare am oferit întotdeauna ceea ce am așteptat/ cerut de la ceilalți? Îi învinovățim pe alții, dar oare nu avem și noi o mică parte din vină?

Scoatem în evidență rănile și traumele altora, dar pe ale noastre le-am oblijit și vindecat? Suntem în totalitate sinceri și transparenți în ceea ce ne privește, ne spunem adevărul chiar și atunci când nu vrem să îl auzim? Sigur nu am fost la rândul nostru un pic superficiali, sigur nu am judecat la suprafață fără să știm tot adevărul? De ce fugim și avem rețineri când în peisaj apar reținerile noastre?

Cu ocazia acestui tranzit intens al lui Venus în Scorpion suntem provocați să vedem dincolo de suprafața relațiilor noastre și fim mai determinați ca niciodată atunci când vine vorba de a ne urma niște visuri sau de ne îndeplini anumite dorințe ascunse. Este foarte posibil ca unele secrete să iasă la lumină, geloziile și dorința de dominare să fie evidențiate, să aflăm lucruri care nu ne convin în mod necesar, dar care sunt revelatoare și ne deschid ochii către adevărat.

Totodată, este posibil ca unele chestiuni rămase nerezolvate să revină iarăși în peisaj și în centrul atenției noastre. Cu toate că poate fi dureros a da din nou nas în nas cu ele, ele sunt un semn că este momentul să ne vindecăm cu adevărat, să trecem prin acest process deloc confortabil pentru a ne transforma și evolua.

Foto fr si main: KUCO /Shutterstock