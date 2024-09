Pământul are în rezerva sa de minunății și comori nenumărate surprize pentru noi, cu care nu încetează să ne uimească în fiecare an. Odată cu schimbarea înclinării axei sale, are loc parcă și o schimbare a vibrației subtile pe toată planeta. Echinocțiul de toamna, ziua în care intrăm în mod oficial în toamna astronomică, este aproape și marchează un moment magistral în calendarul celest al Pământului. În 2024, echinocțiul de toamnă (din emisfera nordică), momentul “când longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180°”, are loc pe 22 septembrie.

Tot în această zi, în emisfera sudică, are loc echinocțiul de primăvară. Este ziua în care ziua și noaptea sunt egale ca număr de ore, ziua în care numărul de ore de lumină și de întuneric sunt la fel pe tot globul, indiferent de zona în care ne-am afla pe Pământ. Este un moment special în timp și spațiu, semnificând un moment de pură armonie și echilibru. După această zi, zilele vor începe să dureze mai puțin, iar nopțile să crească până în ziua de 21 decembrie, ziua solstițiului de iarnă.

“Punctul echinocțiului de toamnă, numit și „punct autumnal”, se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la această dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. Aflându-se deci la această dată în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopților. Singurele excepții le întâlnim în regiunile polare, în zona polului nord începând lunga noapte polară, iar în cea a polului sud Soarele ivindu-se deasupra orizontului, timp de 6 luni, până la momentul echinocțiului de primavară”, se arată pe https://astro-urseanu.ro.

Din punct de vedere astrologic, momentul echinocțiului de toamnă 2024 este unul extrem de important, de o semnificație deosebită. El simbolizează echilibrul perfect între lumină și întuneric (lucru atât de rar în univers), dar și o perioadă de tranziție înspre iarnă (când Soarele se aliniază perfect cu Ecuatorul), cu o energie care regenerează, facilitând adaptarea și reînnoirea spirituală. Puteți considera momentul echinocțiului de toamna ca pe un punct de reset cosmic, un moment de introspecție și de întoarcere către interiorul nostru, un fel de tabula rasa interioară pe care putem apoi rescrie noi capitole ale vieții și ale evoluției noastre.

Totodată, ziua de 22 septembrie este momentul perfect pentru a lăsa în urmă trecutul și tot ce nu ne mai servește, pășind pe drumul unor noi începuturi. Mai mult, din perspectivă astrologică, momentul echinocțiului de toamnă coincide anual și cu debutul sezonului Balanței, când Soarele se mută în acest semn cardical de aer. La rândul său, zodia Balanței este un simbol al echilibrului și al frumusețîi, al găsirii armoniei, al echității și al parteneriatelor.

Influența Echinocțiului de toamnă este resimțită mai puternic sau mai subtil de fiecare zodie în parte o bună perioadă de timp, în funcție de astrograma sa natală, însă foarte important este și ceea ce are loc și ni se revelă în următoarele 2 săptămâni. În următoarele 14 zile, influența echinocțiului de toamnă este mai intensă și poate trasa niște direcții energetice pregnante pentru fiecare zodie în parte. Iată care sunt însă revelațiile acestui Echinocțiu de toamnă pentru fiecare zodie în parte:

Revelațiile zodiilor la ceas de echinocțiu

Revelația zodiei Berbec

Dacă tu nu vezi soluția unei probleme, nu înseamnă că ea nu există. Cască bine ochii în jur și înțelege mai bine semnele care îți sunt transmise în această perioadă. Totodată, uneori universul lucrează prin oameni. Dacă cineva bine intenționat îți oferă ajutorul său cu tot dragul, poate ar fi bine să accepți. Comunicarea eficientă te poate scoate la lumină mai repede.

Revelația zodiei Taur

Dacă ai de gând să revii asupra trecutului și să îl reînvii, asigură-te că acel trecut a fost unul bun. În următoarele 14 zile, ai tendința de a răscoli în trecut, fără însă a fi dispus să fii flexibil sau să faci anumite schimbări care ar putea să schimbe dinamica lucrurilor în prezent cu persoana respectivă. Universul îți spune să lași loc pentru schimbare (schimbarea de sine fiindcă schimbarea celorlalți este dificilă sau imposibilă) sau să mergi mai departe.

Revelația zodiei Gemeni

Nu tot ceea ce zboară, se mănâncă. Zodia Gemeni are o revelație în următoarele săptămâni: că uneori lucrurile nu sunt ceea ce par a fi și că nimeni nu îi datorează nimic. De aceea, după câteva zile de pauză și de reflecție, este momentul să lași bolovanii așteptărilor deoparte, să îți sufleci mânecile și să te pui pe treabă. Acțiunea salvează națiunea în această perioadă! Și a vedea partea pozitivă a paharului!

Revelația zodiei Rac

Grija pentru tine trebuie să fie la fel de mare ca și grijă pe care o porți ceilalți. A recunoaște că ești vulnerabilă nu este semn de slăbiciune. Nu uita de tine în următoarele 14 zile și ai grijă să acorzi o atenție mai mare propriei persoane, dar și să îți exerciți spiritul tău generos pe tine însăți. Răsfață-te cu ceva ce îți bucură sufletul, dăruiește-ți ție însăți din puținul tău și îți vei mulțumi mai târziu.

Revelația zodiei Leu

Puterea autentică vine din interior, nu ai nevoie de validarea nimănui pentru a-ți aminti cât ești de capabil. Conștientizarea forței interioare te face să strălucești și să poți muta munții din loc. Caută lucrurile și oamenii autentici în această perioadă! Ai nevoie de oameni care să te accepte așa cum ești, lângă care poți fi tu fără teama de a fi judecat.

Revelația zodiei Fecioară

Este extraordinar să îți poți recunoaște greșelile și limitele! Iar dacă ai și ocazia de a le îndrepta și de a recupera ceva ce ai pierdut, cu atât mai mult. Următoarele 14 zile sunt de o importanță crucială pentru viitorul zodiei Fecioară, iar deciziile luate de alții pot aduce fericirea pentru această zodie. O împăcare este mai mult decât posibilă atâta timp cât i se reechilibrează și coordonatele!

Revelația zodiei Balanță

Sezon nou, stare nouă! Bucuria vieții nu ți-o poate lua nimeni așa că este momentul să îmbrățișezi schimbările care apar în calea ta și să te lași purtată de această curgere a vieții. Propria pace este la fel de importantă ca și liniștea exterioară. Dacă te împaci cu tine și ajungi la echilibru, dinamica evenimentelor se schimbă și ea în jurul tău. Concentrează-te pe binele tău și pe binele general!

Revelația zodiei Scorpion

Unii oameni sunt atât de săraci încât nu au decât bani așa că nu este cazul să privești cu jind la avuțiile și averile altora dacă sufletul tău este plin și ți-ai asumat și înțeles lecția materialului. Pic cu pic se face mare și prosperitatea va reveni către tine. Un nou capitol de viață se poate deschide pentru tine în perioada următoare. Vezi limpede bogățiile din viața ta?

Revelația zodiei Săgetător

Atunci când cauți un răspuns în exterior, caută-l în primul rând în imediata ta apropiere sau, și mai bine, chiar la tine în casă (suflet). Eșți exploratorul zodiacului și setea ta după adevărurile existențiale este insațiabilă, dar uite cum a venit momentul să te așezi un pic tu cu tine, să îți tragi sufletul și să reflectezi asupra cunoașterii pe care ai acumulat-o deja. Las-o să se digere și să se sedimenteze bine. Ești iubit de divinitate în această perioadă!

Revelația zodiei Capricorn

Mânia neconștientizată se revarsă ca un bumerang asupra celui care o descarcă în interiorul sau. Este bine să vorbești cu calm și răbdare despre sentimentele, nevoile și dorințele tale cu cei din jur pentru a nu cauza în alții rănile pe care le ai și tu. Dezamorsarea mâniei interioare calmează spiritele și în jurul tău. Este o perioadă cu o puternică eliberare de tensiuni, neputință și frustrări tocmai pentru ca echilbrul să se poată instala din nou.

Revelația zodiei Vărsător

Dacă tu nu te vezi la justa ta valoare, o vor face alții pentru tine. Vărsătorul se redescoperă în următoarele 14 zile prin intermediul altora, având ocazia să ia atitudine pentru el, să se bucure de ceea ce este și de forța sa interioară și să culeagă roadele a tot ce a semănat până acum. Bunătatea și generozitatea pe care le-a arătat altora se vor întoarce înzecit către el. Are șanse de a-și împlini niște dorințe ascunse sau un ceva anume la care tânjește în secret, o mare nevoie a spiritului.

Revelația zodiei Pești

Promisiunea unei regăsiri este benefică atâta timp cât te ancorează în realitate, iar unele dorințe sunt de urmat atât timp cât îți transformă viața în mai bine și se transformă în planuri de realizat. Dublează-ți orice intenție cu acțiune constantă în această perioadă. Angajează-te în întâlniri romantice palpabile, cu cineva care tânjește să se afle chiar acum în prezența ta, care nu ți-ar promite cai verzi pe pereți fără să se și ducă după ei. Sunt posibile călătorii pe distanțe medii în următorele săptămâni, bucură-te de ele!

